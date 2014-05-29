Нальчикский "Спартак" отказался от участия в ФНЛ

Нальчикский "Спартак" принял решение отказаться от участия в первенстве ФНЛ в следующем сезоне, сообщает официальный сайт лиги. Клуб уже был близок к снятию с турнира по ходу минувшего чемпионата, однако в итоге получил дополнительные средства из бюджета республики и занял в итоге 10-е место. Ранее технический директор клуба Таймураз Тарканов говорил, что не исключает перехода клуба в первенство ПФЛ. Напомним, что еще в сезоне-2011/12 клуб выступал в премьер-лиге.