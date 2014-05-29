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29 мая 2014, 14:23

Нальчикский "Спартак" отказался от участия в ФНЛ

Никита Коновалов
Корреспондент
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Нальчикский "Спартак" принял решение отказаться от участия в первенстве ФНЛ в следующем сезоне, сообщает официальный сайт лиги. Клуб уже был близок к снятию с турнира по ходу минувшего чемпионата, однако в итоге получил дополнительные средства из бюджета республики и занял в итоге 10-е место. Ранее технический директор клуба Таймураз Тарканов говорил, что не исключает перехода клуба в первенство ПФЛ. Напомним, что еще в сезоне-2011/12 клуб выступал в премьер-лиге.

Источник: 1fnl.ru

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
ФК Спартак (Нальчик)
23
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Алания 16 10 5 1 33-15 35
2
 Балтика 15 7 7 1 25-16 28
3
 КАМАЗ 16 7 6 3 22-14 27
4
 Енисей 16 7 6 3 24-18 27
5
 Рубин 15 7 5 3 27-18 26
6
 Арсенал 16 7 4 5 24-19 25
7
 Шинник 16 7 3 6 19-17 24
8
 СКА-Хаб. 16 6 5 5 27-19 23
9
 Нефтехимик 16 6 5 5 16-12 23
10
 Волгарь 16 6 5 5 16-15 23
11
 Динамо Мх 16 5 7 4 13-13 22
12
 Уфа 16 4 5 7 13-22 17
13
 Акрон 16 3 8 5 15-23 17
14
 Кубань 16 4 4 8 15-17 16
15
 Родина 16 3 5 8 12-21 14
16
 Велес 15 4 1 10 12-26 13
17
 Краснодар-2 15 3 3 9 11-25 12
18
 Волга 16 1 6 9 10-24 9
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32 тур
33 тур
34 тур
28.10 19:00
Шинник – Арсенал
 2 : 1
29.10 15:00
Волга – Динамо Мх
 0 : 0
29.10 16:00
Волгарь – СКА-Хаб.
 1 : 3
29.10 17:00
Алания – Акрон
 3 : 3
29.10 17:00
КАМАЗ – Уфа
 2 : 2
29.10 17:00
Кубань – Родина
 0 : 1
29.10 18:30
Нефтехимик – Енисей
 1 : 1
30.10 14:00
Велес – Краснодар-2
 - : -
30.10 15:00
Рубин – Балтика
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