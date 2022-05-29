Джикия: «Был поставлен пенальти, это часть игры. От этого финал стал более красочным и драматичным»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал пенальти, назначенный в концовке финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо» (2:1).

— Что испытывает футболист, который сделал все, что можно, а тут такое решение судьи?

— Это часть игры. Игра не была еще закончена. Был поставлен пенальти. От этого финал стал более красочным и драматичным. Надеюсь, что всем сегодня все понравилось. Повторюсь, что мы победили. Завоевали трофей, которого не было с 2003 года.

— Что сказал Леонид Арнольдович (Федун) в раздевалке?

— Переговорили, поздравили друг друга.

— Казалось, что он не хотел идти на подиум получать трофей. Вы попросили, чтобы дети подошли. Это ваша инициатива?

— Я не знаю, это нормально. Дети стояли, почему бы и нет. Все вместе разделили общую победу. Каждый принес свою частичку. Хотел, чтобы были максимально все, тем более, дети были рядом с командой, рядом с трофеем в праздничный момент.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не забил пенальти, назначенный на 90+8-й минуте матча, и «Спартак» выиграл Кубок России.