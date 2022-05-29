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Сегодня, 21:28

Геннадий Орлов — об уходе Шварца: «А что ему остается? Перестал управлять игроками»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов после финала БЕТСИТИ Кубка России раскритиковал главного тренера «Динамо» Сандро Шварца. Бело-голубые уступили «Спартаку» (1:2), после матча тренер объявил об уходе из клуба.

Орлов также считает, что приобретение нападающего Федора Смолова себя не оправдало.

— «Спартак» заслужил сегодня трофей?

— Ну... «Динамо» меня совсем не убедило, особенно в первом тайме. Совсем слабая игра. Команда, завоевавшая бронзу, играла против коллектива с 10-го места. Ну ведь должна же быть какая-то разница? Я ее не увидел. Красно-белые больше атаковали, выглядели впереди агрессивнее.

Но в целом футбол — маловыразительный. Как говорится, почувствуйте разницу с Лигой чемпионов.

В любом случае, эта победа — хорошая пилюля для спартаковских руководителей. «Динамо» — в каком-то пике. И сегодня я лишний раз убедился, что приобретение Смолова себя не оправдало. Это ударило по игровому времени Тюкавина.

— Но Смолов забил за бело-голубых 7 голов за неполный сезон. Не так уж и мало.

— Да. Но никакой сыгранности в атаке я не увидел. Концовка чемпионата для немецкого тренера — печальная. Он почему-то перестал управлять игроками.

— В итоге Шварц уходит.

— Ну а что ему остается?

ФК Динамо (Москва)
Геннадий Орлов
Сандро Шварц
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32
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