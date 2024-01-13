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Сегодня, 09:15

Лещук выразил сомнение в переносе матча Кубка России: «Вроде «Зенит» не дал ответа»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» оценил идею переноса ответного матча FONBET Кубка России против «Зенита» на более ранний срок.

«Я так понял, что ничего не перенесут. Вроде «Зенит» не дал ответа. Если играть у них под закрытой крышей... Но надо же где-то тренироваться. Как по мне, в принципе и в марте сыграть нормально», — сказал Лещук «СЭ».

Игорь Лещук. «Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Ранее в «Динамо» заявляли о готовности перенести ответный матч с «Зенитом» в FONBET Кубке России на более ранний срок.

«Динамо» в меньшинстве обыграло «Зенит» со счетом 1:0 в первом матче 1/4 финала Кубка России, который прошел в Москве. Ответная игра должна состояться в марте 2024 года в Санкт-Петербурге.

Игорь Лещук
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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