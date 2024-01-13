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Сегодня, 08:30

«Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука

Микеле Антонов
Корреспондент
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Игорь Лещук.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Корреспондент «СЭ» поговорил с Игорем Лещуком перед тренировочными сборами «Динамо».

После матча «Кэпиталз» Овечкин позвал меня в раздевалку

— На новогодних праздниках вы были в США. Как все прошло?

— Понравилось.

— Вы успели побывать на хоккее и увидеть в деле Овечкина.

— Да. Сначала сходил на игру «Кэпиталз» в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Списались с Овечкиным за несколько дней до матча. У меня уже были билеты, но он позвал меня после игры в раздевалку «Вашингтона». Показал, что и как там происходит, успели хорошо поговорить.Мы общались, когда он приезжал на наши матчи, поэтому знакомы. Я уже не первый раз на НХЛ. В целом люблю хоккей, для меня было интересно побывать на других аренах.

После возвращения в Москву сходил на встречу «Динамо» и «Спартака». Смотреть хоккей у нас было интереснее из-за болельщиков, которые поддерживают команду. В НХЛ все-таки такого нет. Там больше сама атмосфера матча нравится.

— Хоккейное «Динамо» сейчас тоже в топе. Общаетесь ли с кем-то из клуба?

— С Андреем Мироновым. После игры против «Спартака» он написал, что видел меня на трибуне, а я его поздравил с победой. В целом все. На «Динамо» для футболиста достаточно часто хожу. Стараюсь посещать матчи, когда у меня есть свободное время. Ходим с другом, у нас даже есть свой ритуал: сначала сидим и болтаем в кафе, потом — на хоккей.

— Это здорово, когда люди из разных видов спорта пересекаются.

— Да. Причем я всегда хотел общаться с кем-то из хоккейного «Динамо». Сейчас удается с Мироновым, раньше с Иваном Бочаровым немного общались.

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— В прошлом году в США вы также размещали баннер на Таймс сквер в Нью-Йорке.

— В этой поездке было не до этого. Уже размещал баннер, поэтому еще раз смысла не видел. А ожидаемые впечатления от поездки в США получил.

— Бизнес с футболками продвигается?

— Да, вот сегодня у нас заказали две футболки. Думаю, что надо какую-то версию номер два выпускать. В целом идем нормально, я же особо не продвигал эту историю. Если заняться этим, то, наверное, будет еще лучше.

Игорь Лещук.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит» не дал ответа по переносу кубкового матча с «Динамо»

— Какие цели ставите перед собой на 2024 год?

— Стать основным вратарем «Динамо» и попасть в тройку в РПЛ.

— Обсуждался перенос кубкового матча «Динамо» и «Зенита» на февраль. Как вы относитесь к такой возможности?

— Я так понял, что ничего не перенесут. Вроде «Зенит» не дал ответа. Если играть у них под закрытой крышей... Но надо же где-то тренироваться. Как по мне, в принципе и в марте сыграть нормально.

— В конце прошлого года тема крыш на стадионах стала особенно актуальной, верно?

— Было бы круто. Просто денег нет, наверное, чтобы каждый клуб сделал крышу для своей арены. Помимо этого, нужно тогда еще и на тренировочных полях их соорудить. Ведь играешь ты один раз в неделю, а тренируешься пять-шесть раз за семь дней. Проблема не только в матчах, но и в тренировках.

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— Обсуждалась также проблема матчей при температуре минус 15.

— У нас было нормально в прошлом сезоне, когда мы из-за ЧМ-2022 закончили играть в конце ноября. Это оптимально. Завершаем в конце ноября и начинаем в марте.

— То есть в десятых числах декабря играть не стоит?

— Конечно. Там уже и так понятно, что будет минусовая температура. Даже если повезет с погодой, то все равно будет ноль градусов или -2, -3, если не -15. Уже не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду.

— Буффон высказался, что нужно увеличивать размер ворот, потому что голкиперы стали двухметровыми и им очень сложно забить.

— Мы с нынешними пока не справляемся (смеется). Если только хоккейные поставить.

— Кстати, в хоккей играете?

— Один раз постоял на воротах и понял, что с моей растяжкой мне тяжело. За 15 минут я просто умер. Там работают другие группы мышц. Поэтому было очень-очень сложно.

— То есть не хотели бы уйти в хоккей после карьеры, как Петр Чех?

— Мне пока до сорока лет, когда он закончил, еще далеко. А там, кто знает, ха-ха!

— Евгений Гинер некоторое время назад сказал, что Акинфеев переплюнул Яшина и Дасаева. Действительно ли Игорь — человек, который для вратарей является такой иконой?

— У него выдающаяся карьера. Не люблю рассуждения о том, кто кого превзошел. Он один из величайших игроков нашего футбола. Поэтому, наверное, можно отчасти согласиться с Гинером. Но ведь верно и другое: Яшин — лучший вратарь мира всех времен. Всегда разделяю поколения. Думаю, что Акинфеев — лучший вратарь нашего времени. Но с Яшиным — это разные эпохи. Их даже нельзя поставить в сравнение.

— А на кого вы равнялись в детстве?

— Кумира не было, я никогда сильно не следил за футболом. Просто нравился Плетикоса манерой игры.

Александр Овечкин
Игорь Лещук
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ХК Вашингтон Кэпиталз
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
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15
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