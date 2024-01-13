«Один раз постоял на хоккейных воротах и за 15 минут просто умер». Интервью вратаря «Динамо» Лещука
После матча «Кэпиталз» Овечкин позвал меня в раздевалку
— На новогодних праздниках вы были в США. Как все прошло?
— Понравилось.
— Вы успели побывать на хоккее и увидеть в деле Овечкина.
— Да. Сначала сходил на игру «Кэпиталз» в Вашингтоне, а потом в Нью-Йорке. Списались с Овечкиным за несколько дней до матча. У меня уже были билеты, но он позвал меня после игры в раздевалку «Вашингтона». Показал, что и как там происходит, успели хорошо поговорить.Мы общались, когда он приезжал на наши матчи, поэтому знакомы. Я уже не первый раз на НХЛ. В целом люблю хоккей, для меня было интересно побывать на других аренах.
После возвращения в Москву сходил на встречу «Динамо» и «Спартака». Смотреть хоккей у нас было интереснее из-за болельщиков, которые поддерживают команду. В НХЛ все-таки такого нет. Там больше сама атмосфера матча нравится.
— Хоккейное «Динамо» сейчас тоже в топе. Общаетесь ли с кем-то из клуба?
— С Андреем Мироновым. После игры против «Спартака» он написал, что видел меня на трибуне, а я его поздравил с победой. В целом все. На «Динамо» для футболиста достаточно часто хожу. Стараюсь посещать матчи, когда у меня есть свободное время. Ходим с другом, у нас даже есть свой ритуал: сначала сидим и болтаем в кафе, потом — на хоккей.
— Это здорово, когда люди из разных видов спорта пересекаются.
— Да. Причем я всегда хотел общаться с кем-то из хоккейного «Динамо». Сейчас удается с Мироновым, раньше с Иваном Бочаровым немного общались.
— В прошлом году в США вы также размещали баннер на Таймс сквер в Нью-Йорке.
— В этой поездке было не до этого. Уже размещал баннер, поэтому еще раз смысла не видел. А ожидаемые впечатления от поездки в США получил.
— Бизнес с футболками продвигается?
— Да, вот сегодня у нас заказали две футболки. Думаю, что надо какую-то версию номер два выпускать. В целом идем нормально, я же особо не продвигал эту историю. Если заняться этим, то, наверное, будет еще лучше.
«Зенит» не дал ответа по переносу кубкового матча с «Динамо»
— Какие цели ставите перед собой на 2024 год?
— Стать основным вратарем «Динамо» и попасть в тройку в РПЛ.
— Обсуждался перенос кубкового матча «Динамо» и «Зенита» на февраль. Как вы относитесь к такой возможности?
— Я так понял, что ничего не перенесут. Вроде «Зенит» не дал ответа. Если играть у них под закрытой крышей... Но надо же где-то тренироваться. Как по мне, в принципе и в марте сыграть нормально.
— В конце прошлого года тема крыш на стадионах стала особенно актуальной, верно?
— Было бы круто. Просто денег нет, наверное, чтобы каждый клуб сделал крышу для своей арены. Помимо этого, нужно тогда еще и на тренировочных полях их соорудить. Ведь играешь ты один раз в неделю, а тренируешься пять-шесть раз за семь дней. Проблема не только в матчах, но и в тренировках.
— Обсуждалась также проблема матчей при температуре минус 15.
— У нас было нормально в прошлом сезоне, когда мы из-за ЧМ-2022 закончили играть в конце ноября. Это оптимально. Завершаем в конце ноября и начинаем в марте.
— То есть в десятых числах декабря играть не стоит?
— Конечно. Там уже и так понятно, что будет минусовая температура. Даже если повезет с погодой, то все равно будет ноль градусов или -2, -3, если не -15. Уже не очень комфортно играть и тренироваться в такую погоду.
— Буффон высказался, что нужно увеличивать размер ворот, потому что голкиперы стали двухметровыми и им очень сложно забить.
— Мы с нынешними пока не справляемся (смеется). Если только хоккейные поставить.
— Кстати, в хоккей играете?
— Один раз постоял на воротах и понял, что с моей растяжкой мне тяжело. За 15 минут я просто умер. Там работают другие группы мышц. Поэтому было очень-очень сложно.
— То есть не хотели бы уйти в хоккей после карьеры, как Петр Чех?
— Мне пока до сорока лет, когда он закончил, еще далеко. А там, кто знает, ха-ха!
— Евгений Гинер некоторое время назад сказал, что Акинфеев переплюнул Яшина и Дасаева. Действительно ли Игорь — человек, который для вратарей является такой иконой?
— У него выдающаяся карьера. Не люблю рассуждения о том, кто кого превзошел. Он один из величайших игроков нашего футбола. Поэтому, наверное, можно отчасти согласиться с Гинером. Но ведь верно и другое: Яшин — лучший вратарь мира всех времен. Всегда разделяю поколения. Думаю, что Акинфеев — лучший вратарь нашего времени. Но с Яшиным — это разные эпохи. Их даже нельзя поставить в сравнение.
— А на кого вы равнялись в детстве?
— Кумира не было, я никогда сильно не следил за футболом. Просто нравился Плетикоса манерой игры.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|14
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Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
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Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
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Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5