Гладилин считает, что у «Зенита» будут трудности в матче с «Динамо»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у «Динамо» есть отличные шансы на выход в следующий раунд FONBET Кубка России.

«Думаю, что «Динамо» будет играть в полную силу, Кубок России — это престижный трофей, ребята амбициозные, тренер тоже, так что «Зениту» будет победить непросто», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

13 марта «Зенит» в ответном четвертьфинале Кубка России примет «Динамо». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 20.15 по московскому времени. После первой игры в противостоянии со счетом 1:0 лидируют бело-голубые.