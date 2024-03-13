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13 марта, 18:34

Гладилин считает, что у «Зенита» будут трудности в матче с «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин считает, что у «Динамо» есть отличные шансы на выход в следующий раунд FONBET Кубка России.

«Думаю, что «Динамо» будет играть в полную силу, Кубок России — это престижный трофей, ребята амбициозные, тренер тоже, так что «Зениту» будет победить непросто», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

13 марта «Зенит» в ответном четвертьфинале Кубка России примет «Динамо». Матч пройдет на «Газпром Арене» и начнется в 20.15 по московскому времени. После первой игры в противостоянии со счетом 1:0 лидируют бело-голубые.

Источник: Газета.Ru
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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