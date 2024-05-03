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Дьяков: «Меня очень удивил подход и настрой «Динамо» на игру со «Спартаком»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков прокомментировал вылет своей бывшей команды из FONBET Кубка России после поражения от «Спартака» в матче 1/2 финала — 0:2.

«В матче «Динамо» и «Спартака» удивила небольшая ротация со стороны бело-голубых, что не играл тот же Тюкавин с первых минут. Я понимаю, что команда Лички ведет борьбу за чемпионство, а тут еще выступать в Кубке. Но в чемпионской гонке от «Динамо» уже по сути ничего не зависит, им нужно ждать осечки соперников.

А в Кубке все зависит от них, команда играла дома. Мне кажется не было никакой проблемы, чтобы лидеры динамовцев сыграли три матча за неделю. Поэтому меня очень удивил подход и настрой «Динамо» на эту игру. В прошедшем матче бело-голубые сыграли слабо не только в атаке, но и в обороне, снова были допущены детские и очень грубые ошибки.

Но повторюсь, очень странно иметь одного из лучших игроков чемпионата и не выпускать его в старте в таком матче. Тюкавину же все-таки не 30 лет, что он не может восстановиться за несколько дней. Конечно, уже никто не узнает, как сложился бы матч, если бы Константин играл с первых минут, но при счете 0:2 ему было очень трудно выходить на поле и что-то сделать», — цитирует Legalbet Дьякова.

Источник: https://legalbet.ru/news/dyakov-v-chempionskoj-gonke-ot-dinamo-uzhe-nichego-ne/
Виталий Дьяков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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