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13 марта, 18:21

Гранат считает, что матч с «Оренбургом» может стать последним для Абаскаля

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Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Оренбургом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Спартаку» некуда отступать, команда неважно выглядит в чемпионате, думаю, что этот матч будет определяющим для красно-белых, — начал Гранат. — Либо они все провалят, либо смогут за что-то зацепиться. Для Абаскаля вообще этот матч может стать последним.

— То есть возможна параллель с сезоном-2021/22, когда «Спартак» смог взять Кубок и спасти сезон?

— Да, такое вполне возможно, — сказал Гранат «СЭ».

«Спартак» примет «Оренбург» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в четверг, 14 марта. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

(Александр Абустин)

Владимир Гранат
Футбол
Кубок России
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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