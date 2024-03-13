Гранат считает, что матч с «Оренбургом» может стать последним для Абаскаля

Бывший футболист «Спартака» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от ответного матча красно-белых с «Оренбургом» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Спартаку» некуда отступать, команда неважно выглядит в чемпионате, думаю, что этот матч будет определяющим для красно-белых, — начал Гранат. — Либо они все провалят, либо смогут за что-то зацепиться. Для Абаскаля вообще этот матч может стать последним.

— То есть возможна параллель с сезоном-2021/22, когда «Спартак» смог взять Кубок и спасти сезон?

— Да, такое вполне возможно, — сказал Гранат «СЭ».

«Спартак» примет «Оренбург» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России в четверг, 14 марта. Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

(Александр Абустин)