Грушевский о ничьей ЦСКА с «Зенитом»: «Эта игра немного скрасила для болельщиков горечь последних неудач»

Известный болельщик ЦСКА Михаил Грушевский поделился с «СЭ» впечатлениями от первого матча армейцев с «Зенитом» (1:1) в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«На мой взгляд, это был матч хорошего уровня. Понятно, что «Зенит» выставил не основной состав и думает больше о том, как бы отстоять чемпионский титул в РПЛ. Победа в Кубке для петербуржцев сейчас — просто приятный бонус к защите титула чемпиона страны. Если говорить о ЦСКА, то он вышел основным составом, и было видно, что команда хотела выиграть этот матч. Да, даже победа сегодня ничего бы не гарантировала, ведь нас все равно ждет ответная игра в Санкт-Петербурге, которая и станет решающей в этом противостоянии. Можно в очередной раз посокрушаться по тому, что ЦСКА вновь упустил победу в концовке. Однако болельщики «Зенита» скажут, что во втором тайме у их команды была перекладина и штанга, и они были близки к тому, чтобы сравнять счет, что по итогу и произошло. Так что ничейный счет можно назвать справедливым. В этой игре не было четкого доминирования ЦСКА, как хозяев поля», — сказал Грушевский «СЭ».

Также Грушевский отметил хороший уровень игры армейцев.

«Сегодняшний матч смог немного скрасить для болельщиков ЦСКА горечь последних неудач команды: поражения от «Балтики» и «Ахмата», невыразительная ничья со «Спартаком». У команды сегодня многое получалось, и качество игры было на уровне, что, несомненно, понравилось», — добавил Грушевский.

ЦСКА дома сыграл вничью с «Зенитом» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:1. Ответный матч состоится 15 мая в Санкт-Петербурге. Начало — в 20.45 мск.

(Денис Сафронов)