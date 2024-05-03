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Колосков: «Динамо» не впечатляет в последних матчах по игре и по мысли»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал вылет «Динамо» из FONBET Кубка России после поражения от «Спартака» в матче 1/2 финала — 0:2.

«Не заметил преимущества «Динамо», они больше ошибались в передачах, в обводках. По воротам практически не били, кроме Смолова. Игра была равная, ни у кого не было игрового преимущества. «Спартак» был поточнее, более целеустремленным, реализовал оба момента, которые у них были. У «Динамо» был один момент, но Смолов не сумел его реализовать. Было много движения, но мало мастерства, особенно на фоне игр в Лиге чемпионов. «Спартак» в начале матча потерял Бабича и казалось, что «Динамо» этим воспользуется. Но москвичи не впечатляют в последних матчах по игре и по мысли, потому что кажется, что у команды какой-то ступор», — цитирует «РБ Спорт» Колоскова.

В финале Пути регионов Кубка России «Спартак» встретится с «Балтикой».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vyacheslav-koloskov-u-dinamo-viden-stupor/
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Вячеслав Колосков
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