Егор Титов: «Если «Спартак» вылетит в Кубке, то однозначно сезон будет не самым лучшим»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился мнением о том, что красно-белые в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России сыграют против «Зенита».

«В Кубке попался непростой соперник — «Зенит». Есть два матча. Можно попробовать, как два года назад, когда дома обыграли питерцев 3:0. Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в Кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не самым лучшим», — приводит слова Титова Metaratings.ru.

Первый полуфинальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом» состоится на «Лукойл Арене» 3 апреля. Ответная игра пройдет 17 апреля в Санкт-Петербурге.