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Сегодня, 17:30

«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: время начала и где смотреть трансляцию матча Кубка России

«СКА-Хабаровск» сыграет с «Динамо» в 1/4 финала Кубка России 2 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Антон Шунин (ФК «Динамо»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«СКА-Хабаровск» сыграет с московским «Динамо» в 1/4 финала FONBET Кубка России пути регионов во вторник, 2 апреля. Матч состоится на стадионе имени Ленина в Хабаровске и начнется в 17.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за ключевыми событиями противостояния «СКА-Хабаровск» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Начнется эфир в 17.15 мск. Также встречи Кубка страны в сезоне 2023 / 2024 транслируются в онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

FONBET Кубок России. Путь регионов. Плей-офф
02 апр, 17:30. им. Ленина (Хабаровск)
СКА-Хабаровск
Динамо

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