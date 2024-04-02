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Деменко: «Не думаю, что «Зенит» будет на голову выше «Спартака»

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Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра пройдет 3 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

«Будет равная игра. Не думаю, что «Зенит» будет на голову выше «Спартака». Уверен, обе команды выставят оптимальный состав. Хотя у питерцев нет второго состава, как мы привыкли говорить. Клуб борется за чемпионство. У него есть футболисты, которые выходят в основном составе и не выходят. Но мотивация есть у всех. Не думаю, что команда Семака будет оттягивать решение задачи по прохождению в следующий раунд турнира, но даже проигравший не выбывает из кубка, а опускается в Путь регионов. В любом случае это дерби, и мы увидим интересную игру», — цитирует Деменко «Евро-Футбол.Ру».

Ответная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 16-18 апреля (точные дата и время будут известны позднее).

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Максим Деменко
Кубок России
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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