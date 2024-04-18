Быстров: «В матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров ответил на вопрос «СЭ» о фаворите матча между «Зенитом» и ЦСКА. Команды встретятся в финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Зенит» не беспокоит, кто у них будет впереди. Они играют от себя. И это правильно. Играть надо с позиции силы. Но в матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет», — сказал Быстров «СЭ».

Матчи второго раунда полуфинала Пути регионов и первый матч финала Пути РПЛ Кубка России пройдут с 30 апреля по 2 мая.