Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Весна Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 09:38

Семшов — о перспективах «Динамо» в Кубке России: «Трофей завоевать реально»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Динамо» и амбассодор РФС Игорь Семшов прокомментировал «СЭ» победу (4:2) бело-голубых в матче с «Оренбургом» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Оренбург» в первом тайме имел голевые моменты, а забило в итоге «Динамо». Когда на поле за гостей вышли игроки основного состава, то они немного добавили. Хотя и «Оренбург» тоже старался. Хотя мне кажется, что для них в данный момент РПЛ важнее, чем Кубок России, потому что трудно было бы бороться за трофей, когда надо биться за выживание. Но они молодцы, старались, играли до последнего», — сказал Семшов «СЭ».

Семшов также ответил на вопрос о перспективах «Динамо» в этом сезоне.

«У «Динамо» более грандиозные задачи, чем у «Оренбурга». Конечно, данная победа встряхнет москвичей после серии неудач. Они прошли в другую стадию, до Кубка не так далеко. А каждая победа добавляет положительных эмоций. Мне кажется, что «Динамо» будет в РПЛ бороться за третье место. Хотя все возможно, если говорить о чемпионской гонке. А Кубок реально завоевать», — добавил Семшов.

«Динамо» сыграет во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России против «Спартака».

Игорь Семшов
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
«Металлург» и «Локомотив» сыграют в финале Кубка Гагарина-2024
Игрок «Магнитки» Гребенкин отреагировал на выход в финал Кубка Гагарина
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
Слишкович с горечью поражения рассказал о будущем Джикии, а Зарема разочаровалась в команде Семака. Что произошло после матча «Зенит» - «Спартак»
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатов: «Слишкович более спокойный тренер, чем Абаскаль»

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости