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Сегодня, 16:21

Баньяц заявил, что Ивич был очень зол после игры с «Крыльями Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц поделился мнением об игре против «Крыльев Советов» в рамках FONBET Кубка России (2:2, пенальти — 3:0).

«Это был очень тяжелый матч, но я рад, что мы все-таки прошли дальше. В следующих играл нам нужно действовать лучше, чтобы не допускать того, что случилось в конце. Будем продолжать бороться за трофей. Что сказал Ивич после матча? Он был очень зол и недоволен нашей игрой, особенно во втором тайме. Он сказал, что так действовать нельзя и в следующий раз нужно быть сконцентрированными на все сто процентов», — приводит слова Баньяца «РБ Спорт».

«Краснодар» в первом этапе финала Пути регионов сыграет с тольяттинским «Акроном».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/mihajlo-ban-yats-ivich-by-l-ochen-zol-posle-igry-s-kry-l-yami-sovetov-on-nedovolen-nashej-igroj/
Футбол
Кубок России
ФК Краснодар
Михайло Баньяц
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