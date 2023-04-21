Камоцци — о вылете «Спартака» из FONBET Кубка России: «К Абаскалю появляются вопросы»

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о поражении красно-белых в полуфинале FONBET Кубка России от «Акрона» (1:2).

«То, что «Спартак» показал в Кубке России, непозволительно. К Гильермо Абаскалю появляются вопросы. В «Спартаке» были специалисты, которые за сезон добивались больших результатов. Испанцу надо еще усерднее работать.

Единственное, могу сказать, что горжусь работой, проделанной Паоло Ваноли всего за шесть месяцев. Выигрывать в «Спартаке» нелегко, но итальянец взял Кубок России. Тот факт, что лично я настоял на том, чтобы Ваноли был нанят, отдает должное моей работе и итогам сезона для всей команды.

Конечно, отметил бы и Массимо Карреру. После долгих лет без трофеев он сделал «Спартак» чемпионом. Получается так, что в последние годы именно итальянцы приносят трофеи московскому клубу. Прав тот, кто выигрывает, поэтому честь и хвала Каррере и Ваноли!» — приводит слова Ваноли Sport24.

19 апреля «Спартак» в гостях проиграл «Акрону» в матче второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России и выбыл из турнира.