Тукманов назвал факторы, которые помогли «Акрону» победить московские команды в Кубке России

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов заявил, что «Акрон» прошел в финал Пути регионов Кубка России, в том числе из-за расслабленности столичных команд.

«Все в комплексе. И Калешин хорошо отработал в этих матчах. У футболистов настрой особенный на матчи против московских команд, плюс ко всему они некоторые матчи проводили дома. Искусственное поле, возможно, не совсем привычное для большинства футболистов премьер-лиги. Поэтому, все это вкладывается в рамки случившегося. Команда «Акрон» была в конкретный день, с конкретным соперником сильнее. Возможно, ко всему прочему еще и некоторая расслабленность команд премьер-лиги», — приводит слова Тукманова «Евро-Футбол.Ру».

Тольяттинский «Акрон» на пути к финалу Пути регионов Кубка России побеждал «Торпедо», «Локомотив», «Динамо» и «Спартак». 3 мая команда встретится с «Краснодаром».