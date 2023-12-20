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Сегодня, 14:00

Акинфеев: «Ворота в «Лужниках» стали для меня магическими»

Вратарь ЦСКА Акинфеев назвал магическими для себя ворота стадиона «Лужники»
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Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал о суперфинале FONBET Кубка России, в котором армейцы в серии послематчевых пенальти обыграли «Краснодар».

«Ворота перед серией выбирали очень легко, — рассказал Акинфеев. — Владислав Безбородов кидал монетку. Болельщики «Краснодара» — за теми воротами, куда с Испанией били. А здесь сидели наши болельщики. Когда Безбородов кинул монетку и выпал цвет «Краснодара», я тут, конечно, обрадовался. Не буду греха таить и лукавить не буду. Конечно, ты понимаешь, что там не за тебя болеют, но эти ворота магическими, наверное, стали. Потому что моя история в 94-м году началась именно с этих ворот, когда меня отец привез в «Лужники». Потом Испания была в эти ворота и финальная точка — «Краснодар». Я с ними сроднился. Думаю, они магические какие-то».

Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти в&nbsp;финале Кубка России и&nbsp;поднимает чемпионский кубок. «Акинфеев. 20-й сезон». Заключительный эпизод: финал Кубка, серия пенальти, магические ворота

Для Акинфеева это была седьмая победа в Кубке России.

20 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован заключительный эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть шестую серию

Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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