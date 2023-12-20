Федотов: «После финала Кубка сказал Акинфееву, что он король»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал об общении с голкипером команды после победного суперфинала FONBET Кубка России.

ЦСКА в 2023 году стал обладателем FONBET Кубка России. В финале армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пен. — 6:5).

«Я еле-еле пробрался к Игорю. Он подтвердил то, что и так все знали: человек способен решить судьбу любого матча. Я сказал ему: «Ты король, ты король». Что-то в этом роде», — рассказал Федотов.

20 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован заключительный эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть шестую серию