Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 14:30

Федотов: «После финала Кубка сказал Акинфееву, что он король»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказал об общении с голкипером команды после победного суперфинала FONBET Кубка России.

ЦСКА в 2023 году стал обладателем FONBET Кубка России. В финале армейцы обыграли «Краснодар» (1:1, пен. — 6:5).

«Я еле-еле пробрался к Игорю. Он подтвердил то, что и так все знали: человек способен решить судьбу любого матча. Я сказал ему: «Ты король, ты король». Что-то в этом роде», — рассказал Федотов.

Игорь Акинфеев отбивает решающий пенальти в&nbsp;финале Кубка России и&nbsp;поднимает чемпионский кубок. «Акинфеев. 20-й сезон». Заключительный эпизод: финал Кубка, серия пенальти, магические ворота

20 декабря на «СЭ» и YouTube-канале «Вышли!» был опубликован заключительный эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

«Акинфеев. 20-й сезон». Смотреть шестую серию

Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
Игорь Акинфеев
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
1
2
Читайте также
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Биография Ильи Авербуха: карьера и жизнь после спорта известного постановщика и продюсера
В деле об избиении ветерана СВО в Петербурге ужесточили статью
Депутат рады заявил о ступоре от оценки состояния энергорынка Украины
В Санкт-Петербурге обрушилась стена исторического жилого дома
Аэронавигация временно ограничена в аэропорту Волгограда
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Акинфеев: «Ворота в «Лужниках» стали для меня магическими»

Акинфеев: «Горжусь, что мои дети увидели победу в Кубке»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости