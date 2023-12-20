«Акинфеев. 20-й сезон». Заключительный эпизод: финал Кубка, серия пенальти, магические ворота
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Заключительная серия полностью посвящена суперфиналу FONBET Кубка России. ЦСКА после длительной паузы дошел до решающего матча турнира, где армейцев ждал жаждущий взять первый трофей в своей истории «Краснодар». За этой игрой мы следили с трех камер: первая была рядом с Игорем, вторая — на трибуне с женой и детьми вратаря, третья — в квартире родителей, которые редко выбираются на стадион и предпочитают смотреть игры по телевизору. «Ребята только выходят на поле, я уже Игорьку почитаю молитовку, пожелаю удачи всем мальчишкам», — говорит мама Игоря Ирина Владимировна.
Основное время матча завершилось со счетом 1:1, все решилось в серии пенальти. Бить выпало в те же ворота, что и в игре с испанцами на чемпионате мира. «Я тут, конечно, обрадовался, — признается Игорь. — Не буду греха таить и лукавить не буду. Конечно, ты понимаешь, что на той трибуне болельщики «Краснодара», но эти ворота магическими, наверное, стали».
И история повторилась: снова серия пенальти, снова Акинфеев становится героем! «Мне казалось, что так не бывает, ну не может быть второй раз, — говорит гендиректор армейцев Роман Бабаев. — Борьба за трофей, центральный стадион страны, огромное количество зрителей на трибунах и у экранов телевизоров. И вот повторяется почти та же история. Потому что это Игорь».
Эта победа стала первой, которую старшие дети Игоря увидели в сознательном возрасте. «Для меня как для отца большая гордость то, что моя семья, моя жена, мои дети поучаствовали в этой победе, — отмечает Акинфеев. — Не только посмотрели, но и поучаствовали: когда первые эмоции чуть улеглись, я подошел к трибуне и попросил жену, чтобы она перекинула детей через ограждение. Они вышли со мной на поле, они получили эту медаль. Они были рядом со мной на фотосессии, на вручении кубка».
Победа в Кубке и серебро чемпионата — юбилейный сезон в карьере Акинфеева получился успешным. И символично, что столь эффектную точку поставил именно он!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|5
|2
|28-14
|38
|
2
|Зенит
|18
|11
|3
|4
|35-17
|36
|
3
|Динамо
|18
|8
|8
|2
|29-22
|32
|
4
|Локомотив
|18
|8
|7
|3
|29-23
|31
|
5
|Спартак
|18
|9
|3
|6
|27-24
|30
|
6
|Кр. Советов
|18
|8
|5
|5
|36-27
|29
|
7
|Рубин
|18
|8
|4
|6
|17-21
|28
|
8
|ЦСКА
|18
|7
|7
|4
|31-24
|28
|
9
|Пари НН
|18
|7
|3
|8
|15-16
|24
|
10
|Ростов
|18
|5
|6
|7
|24-29
|21
|
11
|Факел
|18
|5
|6
|7
|15-19
|21
|
12
|Урал
|18
|5
|4
|9
|18-28
|19
|
13
|Ахмат
|18
|4
|5
|9
|18-23
|17
|
14
|Оренбург
|18
|3
|6
|9
|19-28
|15
|
15
|Балтика
|18
|3
|4
|11
|12-24
|13
|
16
|Сочи
|18
|3
|2
|13
|17-31
|11
|2.03
|00:00
|
Зенит – Спартак
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|00:00
|
Краснодар – Рубин
|- : -
|2.03
|00:00
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|2.03
|00:00
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|2.03
|00:00
|
Ахмат – Урал
|- : -
|2.03
|00:00
|
Балтика – Сочи
|- : -
|2.03
|00:00
|
Пари НН – Факел
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Александр Соболев
Спартак
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|15
|1
|5
|
|
Виктор Мелехин
Ростов
|16
|1
|5