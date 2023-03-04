Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 10:45

Агент Вендела рассказал, что ситуация с бананом не повлияла на настрой футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, как ситуация с брошенным в игрока бананом во время матча FONBET Кубка России против ульяновской «Волги» повлияла на футболиста.

«Ситуация с выброшенным на поле бананом никак не повлияла на настрой Вендела и его желание усердно работать, приносить пользу «Зениту». Хотя это и может раздражать, Вендел достаточно силен ментально, чтобы черпать из этого силу, а не позволять той неприятной ситуации сломить его. Также очень важно показать этому тупому меньшинству, что такие идиотские действия не должны и не могут победить», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан. КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-vendel-dostatochno-silen-mental-no-chtoby-ne-pozvolit-toj-nepriyatnoj-situatsii-slomit-ego/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
Кубок России
ФК Волга (Ульяновск)
ФК Зенит
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Бобби Оррлов. Российский защитник восхищает в «Бостоне» после обмена из «Вашингтона»
В Москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V»
В ДНР сообщили о сбитом самолете в небе над Енакиево
Командир подразделения ВСУ сообщил о приказе командования немедленно покинуть Артемовск
Reuters узнало о планах по консервации «Северных потоков»
Популярное видео
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Ахмат»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — ЦСКА: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: Кубок России, 5-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Агент Лахтер призвал не судить Дзюбу по первым матчам за «Локомотив»
Зарема — об отклонении CAS апелляции «Зенита»: «Карнавала не будет!»
Калачев заявил, что у «Ростова» есть проблемы
В «Зените» подтвердили отказ CAS в апелляции по делу Малкома, Барриоса и Родригао
СAS отказал «Зениту» в апелляции по делу Малкома, Барриоса и Родригао
Стало известно расписание матчей плей-офф FONBET Кубка России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема — об отклонении CAS апелляции «Зенита»: «Карнавала не будет!»

Агент Лахтер призвал не судить Дзюбу по первым матчам за «Локомотив»
Новости
RSS RSS
Все новости