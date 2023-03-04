Агент Вендела рассказал, что ситуация с бананом не повлияла на настрой футболиста

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вендела, рассказал, как ситуация с брошенным в игрока бананом во время матча FONBET Кубка России против ульяновской «Волги» повлияла на футболиста.

«Ситуация с выброшенным на поле бананом никак не повлияла на настрой Вендела и его желание усердно работать, приносить пользу «Зениту». Хотя это и может раздражать, Вендел достаточно силен ментально, чтобы черпать из этого силу, а не позволять той неприятной ситуации сломить его. Также очень важно показать этому тупому меньшинству, что такие идиотские действия не должны и не могут победить», — приводит слова Рибейро «РБ Спорт».

На 90+1-й минуте четвертьфинального матча Пути регионов FONBET Кубка России между «Зенитом» и «Волгой» болельщик на стадионе в Ульяновске бросил в Вендела банан. КДК РФС оштрафовал «Волгу» на 500 тысяч рублей и наказал проведением одного матча Кубка России при пустых трибунах условно.