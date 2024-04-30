Мацуев — о дерби «Спартак» — «Динамо»: «Покажите нам искрометный спектакль! Играйте за свои клубы!»

Народный артист России и болельщик «Спартака» Денис Мацуев поделился с «СЭ» ожиданиями от предстоящего матча красно-белых с «Динамо» во второй стадии 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Естественно жду данный матч. Конечно, «Спартак» после матча с «Локомотивом» находится в позитивном состоянии, и хочет порадовать нас очередным дерби. Я уже неоднократно повторяю: «Покажите нам искрометный спектакль!», — сказал Мацуев «СЭ».

Народный артист также поделился мыслями об игре красно-белых в сезоне-2023/24.

«Я сейчас говорю не о результатах, а об игре, которую команда дарит зрителям. Мы все играем для зрителей: музыканты, выходящие на сцену, футболисты, выходящие на поле. Это все для зрителей. Зритель — это первый и главный критик. Не специалисты, будь то профессиональные или диванные, а именно зрители и болельщики. Играйте за свои клубы! Играйте за свою историю! Бейтесь и за результат, но не забывайте, чтобы этот спектакль был бескомпромиссным, и чтобы было все по-настоящему! По-мужски и по-спортивному. Понятно, что я спартаковец и буду срывать голос за этот клуб. Желаю «Спартаку» победы, и, хоть сезон уже провален, честь клуба нельзя терять. Нужно биться в каждом матче этого сезона», — добавил Мацуев.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая на «ВТБ Арене» в Москве и начнется в 18.00.

(Денис Сафронов)