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Мостовой: «Кубок во всех странах — это игры навылет, у нас его превратили в товарищеский турнир»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Динамо» в рамках 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Для смешного доходит. Сейчас «Спартак» обыграет «Динамо», а потом снова попадет на «Зенит» в финале. Зачем так делать? «Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть. Кубок во всех странах — это игры навылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», — цитирует Мостового «Евро-Футбол.Ру».

Матч пройдет в среду, 1 мая, и начнется в 18.00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве.

Источник: Евро-Футбол.Ру
Александр Мостовой
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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