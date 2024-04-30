Гафин об игре со «Спартаком» в Кубке России: «Это будет не флешбэк, а новая история»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

«Поражение в Кубке у меня лично оставили глубокий шрам на сердце. Но грядущую игру тренерский штаб не будет рассматривать в качестве флешбэка, а как новую историю», — сказал Гафин «СЭ».

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в среду, 1 мая. Игра начнется в 18:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве.