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Точилин назвал преимущество «Спартака» перед «Динамо»

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Бывший футболист «Динамо» Александр Точилин поделился мнением о предстоящей игре против «Спартака» в пути регионов FONBET Кубка России.

«Спартак» после изменений в тренерском штабе идет без поражений. Красно-белые обыграли не менее принципиального соперника — «Локомотив», — приводит Legalbet слова Точилина. — «Динамо» и «Спартак» два достойных соперника. Результат будет зависеть от того, как качественно команды сыграют в обороне и более разнообразно в атаке. Можно сказать, что у красно-белых более разнообразно получается играть в атаке. У «Динамо» основная сила — Тюкавин. За счет чего бело-голубые будут забивать, если его закроют? В «Спартаке» может любой футболист решить эпизод или выстрелить в тот или иной момент. Поэтому «Спартак» будет сложным соперником, здесь уже «Динамо» надо будет ломать голову, как противостоять атакующим действиям».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится в среду, 1 мая. Начало игры в 18:00.

Источник: legalbet.ru
Александр Точилин
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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