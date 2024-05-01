Евгений Чернов: «Балтика» набрала хороший ход, матч будет интересным»

Защитник «Ростова» Евгений Чернов прокомментировал предстоящую игру с «Балтикой» в 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Не хочу называть какие-то командами проходимыми. «Балтика» сейчас тоже набрала хороший ход, поэтому будет интересный матч», — приводит слова Чернова «РБ Спорт».

«Ростов» сыграет с «Балтикой» в четверг, 2 мая. Встреча пройдет на стадионе «Ростов Арена». Начало — в 19.15 по московскому времени.