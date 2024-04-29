«Ростов» сыграет с «Балтикой» в матче 1/2 финала Пути регионов Fonbet Кубка России в четверг, 2 мая. Встреча пройдет года на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало — в 19:15 по московскому времени.

Ключевые события матча Кубка России «Ростов» — «Балтика» будут доступны в разделе «Матч центр» на сайте «СЭ». Видеотрансляция встречи пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru. Также встречи FONBET Кубка России показывают онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

16 и 17 апреля определились четыре команды, которые продолжат борьбу за Кубок России в пути регионов. Вслед за «Балтикой» это право получили «Ростов», обыгравший «Урал» и «Динамо», победившее «Оренбург».

Последняя команда определились по итогам второго полуфинала пути РПЛ, где «Зенит» по сумме двух игр переиграл «Спартак». В финале пути РПЛ в двухматчевом противостоянии сыграют ЦСКА и «Зенит».

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