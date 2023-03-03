Зарема — об отклонении CAS апелляции «Зенита»: «Карнавала не будет!»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова в комментарии для «СЭ» отреагировала на отклонение апелляции «Зенита» в CAS по делу о шестиматчевой дисквалификации на матчи FONBET Кубка России Малкома, Вильмара Барриоса и Родригао.

«Я вообще не понимаю, на что «Зенит» рассчитывает. Они как в стране волшебника изумрудного города, только в своих блекло-голубых цветах. У нормальных людей очков нет, они реальность видят таковой, какая она есть, а именно: Родригао распускает своих длинные ноги, Ерохин держит Промеса, чтобы игроки «Зенита» били его. Я очень рада , что «Карнавала не будет»!» — сказала Зарема «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщил, что решение КДК РФС по дисквалификации игроков остается в силе. Таким образом, после игры в Ульяновске с «Волгой» Малком, Барриос и Родригао вынуждены будут пропустить еще пять кубковых матчей.