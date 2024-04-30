Терехин уверен, что «Динамо» не пострадает от сложного календаря в конце сезона

Бывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился мнением о шансах «Динамо» на выход в финал Пути регионов FONBET Кубка России.

В среду, 1 мая бело-голубые сыграют против «Спартака» во втором этапе полуфинала Пути регионов.

«Для футболистов играть через три дня на четвертый вполне нормально, в этом нет никаких проблем. Восстановился и снова в бой, даже тренироваться практически не нужно. У «Динамо» сейчас возникла хорошая возможность пройти «Спартак», ведь команда будет на подъеме после победы над «Зенитом», на таком кураже можно обыграть «красно-белых» и не только их.

Что я ожидаю от этой игры? Победы «Динамо», конечно. Пусть «Спартак» и начал побеждать после ухода Абаскаля, но я верю в нашу команду. Давно такого не было, чтобы «Динамо» в мае боролось за два трофея сразу. Уверен, что ребята постараются выиграть Кубок России, а также стать чемпионами. Я очень рад, что у «Динамо» есть на это шансы. Посмотрим завтра, как пройдет матч, но я уверен, что он будет интересным», — приводит «РБ Спорт» слова Терехина.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится на «ВТБ Арене» и начнется в 18.00 (мск).