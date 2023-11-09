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«Зенит» — «Краснодар»: матч-тест с золотым отливом. Колонка Казакова

Илья Казаков
Колумнист
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Дуглас Сантос против Сергея Петрова.
Фото ФК «Зенит»
Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об ожиданиях от главной игры осени в РПЛ.

Мнение

Наши прогнозы, даже если они основаны на понимании ситуации или осведомленности о жизнедеятельности клуба, часто опровергаются самой жизнью.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Примерно полтора года назад один очень уважаемый футбольный человек, занимающийся бизнесом, который можно назвать агентским, консалтинговым или посредническим, грустно курил сигару и говорил, что чемпионат России ждут совсем невеселые времена, приводя пример «Краснодара».

От «быков» уехали все легионеры, команда выходила на поле с тренером и игроками из второй команды — и тот человек говорил, что это закат. Что южан в лучшем случае ждет именно такая судьба и что создание такой академии — это дальновидно, но лучшие времена остались в прошлом.

Александр Кокшаров.
Фото ФК «Краснодар»

Так тогда думали многие — и наличие своей мощной школы виделось единственным шансом оставаться конкурентоспособным. Звучала версия, что «Зениту» придется сложнее всех — разве что «Краснодар» не продаст в Санкт-Петербург всех своих лучших футболистов оптом. Потому что в «Динамо», ЦСКА и особенно в «Спартаке» есть своя молодежь, как и в «Ростове», а вот сине-бело-голубых в случае отъезда всех южноамериканских звезд ждет непростой период — хотя денег в Северной столице все равно хватает.

За прошедшие месяцы много что произошло. Тот разговор позабылся, но, когда все мы так ждем сейчас на финише первого круга матч чемпиона с лидером, память неожиданно вытащила его из своего сундука.

Эдуард Сперцян вместе с&nbsp;партнерами празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге

«Краснодар» за это время еще больше развил свою молодежь, нашел топ-тренера и снова стал в меру иностранным. И этого хватило для того, чтобы клуб прошел на первом месте таблицы лето и большую часть осени. Демонстрируя все то, что нужно для лидерства и претензий на титул — начиная с результатов и заканчивая чудесами в виде победных голов на последних секундах.

Все, кроме одного. Как оказалось, «быки» не слишком уверенно чувствуют себя на выезде.

Поражение от ЦСКА, ничьи с «Балтикой», «Ахматом» и «Факелом» свидетельствуют именно об этом. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в ответ на подобный вопрос сказал, что это просто статистика, — возможно, испанец прав. Но важно понять — чем она вызвана?

Джон Кордоба и Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Против армейцев это напоминало несчастный случай. «Краснодар» должен был минимум трижды поражать ворота хозяев в начале первого тайма — но не сумел, а потом не забил вообще.

А это как раз матч чисто на результат. Против тягучего соперника, который умеет противопоставить более сильному оппоненту нечто предельно рациональное — как те же «Балтика», «Ахмат» и «Факел». «Крылья», «Спартак» или «Динамо» оказались для «быков» куда более удобны. Расчетливость Владимира Ивича легко брала верх в каждой из тех встреч.

Но теперь его ждет «Зенит», да еще и в худшем для «Краснодара» моменте — когда у чемпиона сбалансировалась оборона, когда набрали форму южноамериканцы и когда начали стабильно забивать форварды.

Виктор Давила и&nbsp;партнеры по&nbsp;команде празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Пари&nbsp;НН&raquo;. ЦСКА уже третий, «Факел» в огне, «Ахмат» — в пике, «Зенит» и «Краснодар» готовятся к битве. Рабинер — о 14-м туре РПЛ

По сути, это будет игра за золото — победа Сергея Семака и Ко даст возможность уйти на зиму лидером, успех южан сделает их абсолютно уверенными в себе и, более того, приведет к психологическим проблемам у последующих соперников.

Есть еще вариант с ничьей — которая должна устроить гостей по всем раскладам, да и Семака вряд ли такой результат разочарует. Но сложно представить, чтобы команды с лучшим атакующим потенциалом в лиге сыграли в закрытый футбол. Сперцян — Кривцов — Черников против Вендела — Клаудиньо — Барриоса. Мощная история, ничего не скажешь.

«Краснодар» в 14 турах сделал все, что мог.

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян.
Эдуард Сперцян.
Фото ФК «Краснодар»

Дальше вопрос — это потолок возможностей? Или «быки» способны «говорить» с «Зенитом», который почти в оптимальной форме, с позиции силы и побеждать на «Газпром Арене»?

Либо пять очков отрыва, либо чемпион завершит первый круг на привычном месте.

Либо останутся при своих — чтобы и дальше спорить друг с другом на дистанции опосредованно.

Даже не знаешь, что сейчас более вероятно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
16
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
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