«Зенит» — «Краснодар»: матч-тест с золотым отливом. Колонка Казакова

Авторская колонка известного телеведущего, пресс-атташе сборной России в 2005-2015 годах — об ожиданиях от главной игры осени в РПЛ.

Мнение

Наши прогнозы, даже если они основаны на понимании ситуации или осведомленности о жизнедеятельности клуба, часто опровергаются самой жизнью.

Примерно полтора года назад один очень уважаемый футбольный человек, занимающийся бизнесом, который можно назвать агентским, консалтинговым или посредническим, грустно курил сигару и говорил, что чемпионат России ждут совсем невеселые времена, приводя пример «Краснодара».

От «быков» уехали все легионеры, команда выходила на поле с тренером и игроками из второй команды — и тот человек говорил, что это закат. Что южан в лучшем случае ждет именно такая судьба и что создание такой академии — это дальновидно, но лучшие времена остались в прошлом.

Александр Кокшаров. Фото ФК «Краснодар»

Так тогда думали многие — и наличие своей мощной школы виделось единственным шансом оставаться конкурентоспособным. Звучала версия, что «Зениту» придется сложнее всех — разве что «Краснодар» не продаст в Санкт-Петербург всех своих лучших футболистов оптом. Потому что в «Динамо», ЦСКА и особенно в «Спартаке» есть своя молодежь, как и в «Ростове», а вот сине-бело-голубых в случае отъезда всех южноамериканских звезд ждет непростой период — хотя денег в Северной столице все равно хватает.

За прошедшие месяцы много что произошло. Тот разговор позабылся, но, когда все мы так ждем сейчас на финише первого круга матч чемпиона с лидером, память неожиданно вытащила его из своего сундука.

«Краснодар» за это время еще больше развил свою молодежь, нашел топ-тренера и снова стал в меру иностранным. И этого хватило для того, чтобы клуб прошел на первом месте таблицы лето и большую часть осени. Демонстрируя все то, что нужно для лидерства и претензий на титул — начиная с результатов и заканчивая чудесами в виде победных голов на последних секундах.

Все, кроме одного. Как оказалось, «быки» не слишком уверенно чувствуют себя на выезде.

Поражение от ЦСКА, ничьи с «Балтикой», «Ахматом» и «Факелом» свидетельствуют именно об этом. Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в ответ на подобный вопрос сказал, что это просто статистика, — возможно, испанец прав. Но важно понять — чем она вызвана?

Джон Кордоба и Мойзес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Против армейцев это напоминало несчастный случай. «Краснодар» должен был минимум трижды поражать ворота хозяев в начале первого тайма — но не сумел, а потом не забил вообще.

А это как раз матч чисто на результат. Против тягучего соперника, который умеет противопоставить более сильному оппоненту нечто предельно рациональное — как те же «Балтика», «Ахмат» и «Факел». «Крылья», «Спартак» или «Динамо» оказались для «быков» куда более удобны. Расчетливость Владимира Ивича легко брала верх в каждой из тех встреч.

Но теперь его ждет «Зенит», да еще и в худшем для «Краснодара» моменте — когда у чемпиона сбалансировалась оборона, когда набрали форму южноамериканцы и когда начали стабильно забивать форварды.

По сути, это будет игра за золото — победа Сергея Семака и Ко даст возможность уйти на зиму лидером, успех южан сделает их абсолютно уверенными в себе и, более того, приведет к психологическим проблемам у последующих соперников.

Есть еще вариант с ничьей — которая должна устроить гостей по всем раскладам, да и Семака вряд ли такой результат разочарует. Но сложно представить, чтобы команды с лучшим атакующим потенциалом в лиге сыграли в закрытый футбол. Сперцян — Кривцов — Черников против Вендела — Клаудиньо — Барриоса. Мощная история, ничего не скажешь.

«Краснодар» в 14 турах сделал все, что мог.

Эдуард Сперцян. Фото ФК «Краснодар»

Дальше вопрос — это потолок возможностей? Или «быки» способны «говорить» с «Зенитом», который почти в оптимальной форме, с позиции силы и побеждать на «Газпром Арене»?

Либо пять очков отрыва, либо чемпион завершит первый круг на привычном месте.

Либо останутся при своих — чтобы и дальше спорить друг с другом на дистанции опосредованно.

Даже не знаешь, что сейчас более вероятно.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.