«Если бы голова у Вендела была занята только футболом, он бы играл в «Реале». Интервью Виллиама де Оливейры

Большой разговор с многолетним ассистентом Сергея Семака.

Русский на 90 процентов

— Виллиам, зимой исполнится 15 лет с того момента, как вы переехали в Россию. Это огромный период. Когда вы переходили в «Амкар», могли представить, что останетесь в нашей стране надолго?

— Конечно, нет! Изначально я приезжал в Россию с задачей просто отработать свой контракт с «Амкаром». Думал, что некоторое время надо поиграть в Перми, а дальше посмотрим. Но я очень рад тому, что все так повернулось, что я здесь до сих пор. Россия приняла меня очень тепло. Как раз перед вашим интервью мне позвонил Александр Михайлович Побегалов, который был моим тренером в «Шиннике» в 2010 году. Так что у меня очень хорошие отношения со всеми, с кем я работал. И мне здесь нравится, как и моей семье: в России хорошо, я могу работать и получать удовольствие от жизни.

— На сколько процентов вы считаете себя русским?

— На 90 процентов! Сказал бы, что на 100, но я все-таки родился не в России.

— Это серьезный показатель. Вы, наверное, и без русской кухни уже не представляете жизнь?

— О, когда наши повара готовят борщ, я не могу отказаться! Люблю все салаты и супы, которые представлены в русской кухне. Хотя в Бразилии нет традиции есть суп вместе со вторым: если у меня на родине и едят суп, то это полноценный прием пищи. И гречка мне очень нравится. В Бразилии мало где она распространена, а я ее постоянно кушаю.

— Есть что-то в России, в российской культуре или поведении русских людей, что вы до сих пор не можете понять?

— Если не считать мое детство и юность, то я в России уже живу дольше, чем где-либо. Так что я уже все прекрасно понимаю, проникся культурой и людьми. Но могу сказать, чем русские и бразильцы отличаются друг от друга. Когда ты знакомишься с кем-то в Бразилии, тебе улыбаются. Говорят: «Привет! Как дела? Все хорошо? Пойдем со мной, дружище». А в России к тебе относятся не совсем так, но только поначалу. Может быть, это из-за погоды: на моей родине солнце светит, пляжи, люди всегда купаются. Но в России люди такие же добрые и хорошие, просто первое время более закрыты. А уже потом они раскрываются, и, на мой взгляд, русские даже чаще шутят и смеются, если ты с ними близко знаком.

— У вас же старший сын ходит в русскоязычную школу. Как у него дела?

— Хорошо. Я стараюсь с ним разговаривать на русском, как и учителя в школе. Но моя супруга чаще использует в общении с ним португальский, а няня разговаривает с сыном по-английски. То есть у него пока все смешивается, но он справляется: по-русски прекрасно говорит, даже без акцента, португальский знает. Английский — пока 50 на 50, но мы стремимся, чтобы все было идеально. Языки важно знать. Когда ты взрослый, иностранный учить гораздо сложнее, так что уж лучше пусть сейчас впитывает.

Виллиам де Оливейра, Сергей Семак и Анатолий Тимощук. Фото ФК «Зенит»

Иногда называю Семака старшим братом

— Вы работаете в штабе Сергея Семака уже около семи лет. Когда-нибудь задумывались о самостоятельной работе?

— Пока нет. Мне комфортно работать с Сергеем Богдановичем. У нас с ним сложилась крепкая дружба, я даже иногда его называю старшим братом. Я и сам чувствую свою значимость для клуба и команды, получаю удовольствие от работы. Мне нравится каждый день приезжать на базу, думать над тактикой, упражнениями, общаться с ребятами. Я считаю себя здесь своим, меня ценят. В будущем такое желание может появиться, но на данный момент я не задумываюсь об уходе.

— Но вас звали?

— Звали. Пара звонков поступала. Но я эти предложения вообще не рассматривал.

— Три главные причины того, почему Семак топ-тренер?

— Сергей Богданович очень хорошо умеет подстраиваться под тех футболистов, которые у него есть. Многие тренеры-чемпионы не меняют игровую систему много лет, но наш штаб всегда отталкивается от состава. Это первый фактор. Второй — конечно, отношения с футболистами и сотрудниками клуба. Он прекрасно относится к любому, кто причастен к команде, а здоровые отношения внутри коллектива помогают добиться успеха. Еще одна причина — умение ждать. У Сергея Богдановича сумасшедшая выдержка. Я каждый день учусь у него этому, ведь я достаточно эмоциональный человек. А Семак всегда держит голову холодной, при ответе на любой вопрос возьмет паузу, подумает.

Слова Мостового? Когда ты на вершине, все хотят тебя сбить

— Но есть люди, которые видят главные причины успеха Семака в другом. Александр Мостовой, например, недавно сказал: «Убери из «Зенита» легионеров, и будет команда уровня «Сочи».

— Ха-ха, я прекрасно понимаю эти слова — когда ты находишься на вершине, все хотят тебя сбить оттуда. Когда ты не находишься внутри коллектива, легче всего произнести подобные вещи. Убери сильнейших футболистов из любой команды, и, конечно, она будет играть не на своем уровне. Уберите всех легионеров из «Манчестер Сити», из «Барселоны», «Реала» — что с ними будет? Понятно, что у нас есть легионеры, которые играют важные роли в команде. Но до этого были другие футболисты, и мы тоже побеждали в чемпионате. Тут мы возвращаемся к предыдущему вопросу и качествам Сергея Богдановича: он очень хорошо перестраивается и умеет работать с теми, кто у него есть. Не было бы легионеров, мы бы тоже боролись и старались добиваться успеха. Так что мы на такие разговоры не обращаем внимания. Мы знаем, как тяжело выигрывать каждый год, как трудно это дается.

— Как вообще в «Зените» уживаются россияне и легионеры? И тех и тех много. Во времена Халка и Игоря Денисова это было для «Зенита» проблемой, а сейчас нет.

— Ты никогда не можешь знать все о личных качествах новичка. Но мы всегда стараемся обращать на это внимание и перед трансфером узнаем как можно больше информации. Нам важно, чтобы игрок был профессионалом и относился к работе с максимальной концентрацией. Конечно, и здесь необходимо проводить работу с футболистами. И Сергей Богданович со всеми поддерживает открытую связь, со всеми разговаривает. Бывает, что у кого-то из игроков возникают какие-то бытовые или личные сложности, и это нормально, ведь футболисты не роботы. Но главное, чтобы всегда сохранялась коммуникация между игроками и тренерским штабом. То же самое касается тренировок: если не 100%, то 85% действий каждого мы разбираем. Если игрок остается в запасе, то мы садимся и объясняем, почему сейчас выходит на поле не он. Мы открыты к игрокам, и они это прекрасно понимают.

— Вы много и справедливо говорите о заслугах Сергея Богдановича, но скромно умалчиваете о себе. Можно ли сказать, что вы одна из главных причин этой гармонии, ведь только вы в клубе свободно говорите и по-русски, и по-португальски?

— Я могу напрямую общаться с каждым футболистом, но Сергей Богданович прекрасно знает, о чем я буду говорить. Я не могу придумать какую-то вещь и обсудить ее. У меня очень близкие отношения с Сергеем Богдановичем: мы постоянно находимся вместе на базе, часто — за ее пределами. Естественно, мы обсуждаем все ситуации, связанные с командой: футболистов, состояние газона, программу на сборы и так далее. Я могу свободно общаться с кем угодно, но информация, которую я передаю, согласована с Сергеем Богдановичем.

Федор Чалов и Дуглас Сантос. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Дуглас Сантос и Родригао

— С кем из бразильцев «Зенита» вы чаще всего общаетесь?

— Наверное, с Дугласом — у наших жен хорошие отношения. С Родригао тоже у нас семейная дружба. Но мы близко общаемся не только с бразильцами — с Вильмаром Барриосом, с Иваном Сергеевым, с Александром Ерохиным. Даня Круговой — я вообще для него как старый друг, ведь еще в «Уфе» с ним работал! На самом деле, в любой момент любой игрок может что-то спросить, и мы все обсудим.

— Дуглас — капитан «Зенита». Как проявляются его лидерские качества вне поля?

— Дуглас — большой профессионал. Его отношение к тренировкам, к жизни за пределами поля — все это вызывает уважение. Он семейный человек, нигде и никогда не слышал ничего плохого о Дугласе. Он сам себя сделал. Важно и то, как стабилен наш капитан: он постоянно играет в основном составе, не выпадает, редко получает травмы.

— А вот Родригао недавно восстановился от тяжелого повреждения. Как он сейчас?

— Полностью здоров. Он даже недавно сказал: «Как хорошо, когда ничего не болит!» Понятно, что ему нужно играть и набирать тонус. Но в остальном его больше ничего не беспокоит.

— Почему я спрашиваю: в матче с «Ахматом», когда «Зенит» пропустил, был момент, в котором Родригао странно выставил ногу навстречу бежавшему Конате. Он боялся вновь травмироваться?

— Нет. Мы разбирали этот момент. Он думал, что Конате сыграет иначе. Потом Родригао сам признал свою ошибку и сказал, что нужно было просто выносить мяч. Это была просто техническая помарка — он хотел сохранить мяч, а зря.

Ду Кейрос, Роберт Ренан и Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Большие клубы Европы расспрашивали меня на тему Ренана

— Другой центральный защитник Роберт Ренан весной был основным, получил вызов в сборную Бразилии, а летом проиграл конкуренцию. Что с ним происходит?

— Нельзя забывать, что Ренан достаточно молод. У него не так много игр на профессиональном уровне. У Роберта большой потенциал, мы видим то, что он может. Но в любой команде есть конкуренция. Сейчас Нурик Алип выглядит очень хорошо, играет надежно, поэтому выходит он. У Ренана наблюдались проблемы с реакцией, с выбором позиции, а иногда Роберт не вступал в единоборства так, как следовало бы. Но для нас все объяснимо: когда он переходил, мы понимали, что он молодой, что ему понадобится время. Мы ждем, что Ренан будет прибавлять, работаем над этим. И на тренировках он уже выглядит намного увереннее.

— Может, Ренану не подходит именно роль центрального защитника?

— В детстве он вообще играл на позиции нападающего! Нет, он прекрасно понимает, как нужно действовать на месте центрального защитника, но, на мой взгляд, ему пока не хватает реакции, жесткости. Мы работаем над этим, постоянно показываем ему видео о том, как надо действовать. Ну и нельзя забывать о сильной стороне Роберта — передачах. Иметь защитника с таким хорошим длинным пасом очень важно для любой современной команды. Но, конечно, защитник в первую очередь должен обороняться. И даже если мы сместим Ренана, ему все равно нужно работать над этим компонентом. Нападающего он играть уже точно не будет.

— Вы верите, что он находится в списках «Реала»?

— Наверное, да. Потенциал у Ренана есть, а «Реал» следит за всеми перспективными молодыми игроками мира. Меня и самого люди из больших клубов Европы неоднократно расспрашивали на тему Роберта. Еще и поэтому ему нужно прибавлять, ведь в топ-чемпионатах очень много игры один в один. И любая команда, которая хочет взять Ренана, будет прежде всего обращать внимание на его действия в обороне.

Вендел. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вендел был достаточно серьезно наказан

— Поговорим о Венделе. Как получается, что футболист полностью пропустил не только предсезонную подготовку, но и старт чемпионата, однако сходу начал приносить результат, забивать? В чем феномен?

— Вендел — это отдельная история. У него исключительные природные данные. У него есть все, что нужно современному футболисту: и интеллект, и «физика». Он дает сумасшедший объем, может обыграть кого угодно на скорости с разворотом. Объем — это уже очень хорошее качество для футболиста, а Вендел еще и достаточно резкий, быстрый. Все думают, что Вендел летом в Бразилии ничего не делал, но это не так: он там занимался самостоятельно с тренером — бегал, работал с мячом. Понятно, что он тренировался не так, как мы здесь, но это все-таки что-то. Когда он приехал в Санкт-Петербург, мы сперва хотели нагрузить Вендела беговой работой. Но все тесты показывали, что он выглядит если не так, как игроки основы, то близко к ним. На тренировках с мячом тоже обнаружили, что по технической части у него все неплохо. Тактика — тоже не хуже многих. И смысл в такой ситуации заставлять его наматывать круги вокруг поля, если он физически на уровне тех, кто провел сборы? Здесь главным было избежать травмы, контролировать все нагрузки, что мы и сделали. Я считаю, что Вендел по таланту — один из сильнейших игроков, с которым я работал. У него все есть. Если бы голова была занята только футболом, то он бы играл в «Реале». Хотя он достаточно молодой, и, может быть, у него еще появится возможность сыграть за такую команду.

— После возвращения Вендела вы общались с ним на эту тему? Да, сейчас у него в семье были проблемы, но он же уже не один раз опаздывал на сборы. Почему так происходит?

— Это уже культура и воспитание. Мы знаем, что Вендела всегда окружает много друзей. Может быть, они немножко ему мешают. Когда он проводит отпуск в Бразилии, все слишком хорошо, поэтому он и постоянно затягивает. Конечно, мы разговаривали с Венделом на эту тему. К его игровым качествам у нас никаких претензий нет. К самоотдаче тоже: когда он приезжает сюда, он никогда не демонстрирует какого-либо недовольства. Наоборот, мы видим, что на каждой тренировке он кайфует, выполняет все упражнения на максимуме.

— Но это же прецедент. Он таким поведением показывает остальным игрокам плохой пример: что можно пропускать сборы, можно форсировать свой трансфер, имея контракт с «Зенитом». Так же нельзя.

— Мы наказали его достаточно серьезно. Не думаю, что другие футболисты готовы заплатить такой же штраф. И, повторюсь, он здесь делает все, что делают другие, извинился перед командой и играет хорошо. Все дальнейшие действия зависят уже не от нас, а от самого Вендела.

— Вы допускаете, что зимой ситуация повторится?

— Мы же не знаем, что произойдет. Может быть, поступит какое-то предложение. Но мы надеемся, что он останется.На эту тему мы с Венделом тоже разговаривали, и точка была поставлена.

Клаудиньо. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Уход Клаудиньо? Летом был вариант

— Клаудиньо мог уйти летом?

— Думаю, мог. Был вариант, но он остался здесь. Предложения есть и по другим игрокам, но вопрос в том, насколько это выгодно клубу и футболисту. Насильно здесь мы никого не держим. Если предложение устраивает всех, то пожалуйста. Мы будем только рады, если наш футболист перейдет в более сильную лигу.

— Клаудиньо в последнее время много достается — его постоянно бьют то по ногам, то по лицу. Он сильно переживает из-за этого?

— Конечно, все это неприятно. Но мы постоянно с ним разговариваем на тему того, как нужно правильно играть, чтобы избегать подобных конфликтов и стычек. Конечно, в лиге уже все знают, как играет Клаудиньо, насколько он техничен, как обращается с мячом. И соперники стараются встречать его жестче, чем обычно. Ему неприятно, особенно когда не ставят чистый фол, не показывают карточку. Но это футбол, он должен быть готов ко всему.

— Как он воспринял уход Малкома? Они же с юных лет знакомы. Ему не стало в «Зените» грустнее?

— Я бы не сказал, что они с Малкомом очень-очень близки. Да, они росли вместе, достаточно давно дружат, но я бы сказал, что для Клаудиньо сейчас намного ближе Густаво Мантуан. Они даже отпуск вместе проводили. Понятно, что Малком — это потеря для нас со спортивной точки зрения. Но говорить, что уход Малкома эмоционально сказался на Клаудиньо, я бы не стал. Наоборот, он рад за друга, который пошел на финансовое повышение.

Малком. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Малком скучает по Санкт-Петербургу

— Кстати, вы же общаетесь с Малкомом. Видел, что он не так давно прислал вам футболку «Аль-Хиляля». Как он? Скучает?

— Да, присылал. Мы часто разговариваем. Он доволен, что регулярно играет, но говорит, что уровень соперников в Саудовской Аравии ниже нашего. Есть две-три сильные команды, но остальные — так себе. Инфраструктура, стадионы, организация соревнований — все хуже, чем в России. Конечно, он скучает по Санкт-Петербургу.

— Он не собирается приехать? А то он так внезапно покинул «Зенит», не попрощался.

— Собирается. Он хотел приехать в октябрьскую паузу на матчи сборных, но мы сами улетали на товарищеский матч. Он обязательно приедет, когда появится время. Хочет со всеми увидеться, пообщаться.

— Вам не кажется, что Саудовская Аравия — это не уровень Малкома? Ему 26, и он заслуживает играть в европейском топ-клубе.

— Его потенциал — клубы самого высокого уровня. Но «Аль-Хиляль» был готов заплатить за Малкома такие деньги, которые европейские клубы не могли себе позволить. Аравийская лига растет, звезд много, так что это точно не худший вариант. Предложение устроило и клуб, и футболиста, поэтому о чем тут говорить? А если говорить о потенциале, то и среди действующих игроков «Зенита» есть те, кто способен выступать в сильнейших лигах мира.

Марио Фернандес. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Кто-то выдумал, будто бы Марио не готов играть

— Еще один важный бразилец для «Зенита» — Марио Фернандес. Кто был инициатором его приглашения?

— Клуб. Мы узнали, что ЦСКА не собирался возвращать Марио. Мы вышли с ним на связь, узнали о ситуации, и Фернандес откровенно сказал: «Они меня не хотят. Я открыт для других предложений». Вот и все. Насколько я понимаю, помимо «Зенита» у него были и другие предложения, но он выбрал нас. Ему здесь комфортно, много бразильцев.

— Когда клуб вступил в переговоры, вы понимали, какая волна поднимется?

— Тут ситуация понятна, ведь Марио Фернандес — легенда ЦСКА. Но по той или иной причине московский клуб не стал его подписывать. Дальше, на мой взгляд, все просто: если кто-то отказывается тебя подписывать, то ты можешь вступить в переговоры с другими клубами.

— Вы понимаете, откуда шли новости про лишний вес Марио?

— Откуда — не знаю. Но, на мой взгляд, такие новости выглядели как оправдание потери футболиста. Во-первых, он русский. Во-вторых, у него высокий уровень. В-третьих, дешевый. Кто-то выдумал, будто бы Марио не готов играть. Мы довольны Фернандесом: он футболист высокого уровня, большой профессионал. Все в клубе в восторге от его работы. Мы считаем, что это удачная сделка.

— Когда он вернется в строй?

— В ближайшее время. Он уже бегает и работает на поле. Будем надеяться, что после ноябрьской паузы станет заниматься в общей группе.

Вендел и Артем Дзюба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Конфликт с Дзюбой

— Как там Педро, который перейдет в «Зенит» зимой? Вы часто общаетесь с ним?

— Иногда переписываемся, обсуждаем какие-то футбольные моменты. Когда в последний раз он выходил на поле, я его поздравил и сказал, что он молодец. Педро — игрок с большим потенциалом, совсем молодой. Будем надеяться, что у нас он будет развиваться, приносить пользу команде.

— Вас не беспокоит, что он мало играет?

— Мы бы хотели, чтобы он получал больше игрового времени. Мы надеялись, что Педро полетит на юношеский чемпионат мира, но главный тренер «Коринтианса» оставил его в команде. В любом случае главное, чтобы он перешел к нам здоровым.

— Не о бразильцах. На матче с «Локомотивом» произошел неприятный эпизод: есть видео, где вы эмоционально выясняете отношения с Артемом Дзюбой. Что он от вас хотел?

— Я не знаю, просто игровой момент. Там было много эмоций: мы проиграли в матче, в котором не должны были проигрывать. Не вижу ничего страшного. Честно говоря, там ничего не слышно и не понятно было.

«Краснодар» уверенно играет, но чемпионат завершится не скоро

— Валерий Карпин несколько раз говорил, что не смотрит в турнирную таблицу. А вы?

— Не смотрим, но следим, скажем так. Все будут терять очки. Однако чемпионами становятся только после 30-го тура.

— Уже конец первого круга, а «Зенит» — второй. Для вас это непривычное место. В чем причина: «Краснодар» перебирает очки или «Зенит» просел?

— Мы теряли очки там, где не должны были. Два матча проиграли дома, хотя обычно мы у себя действуем надежнее. Причем, если судить по игре, в каждой из этих встреч мы не должны были уступать. «Краснодар» очень уверенно играет, но чемпионат завершится еще не скоро. Пример из чемпионата Бразилии: в этом сезоне у «Ботафого» был солидный отрыв после первого круга, но в последние недели лидер растерял массу очков, и сейчас там ничего не ясно. Мы находимся от «Краснодара» близко, отстаем всего на два очка. Нам нужно думать о ближайших играх и не смотреть на других.