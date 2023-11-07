Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге
Календарь все знал заранее. Победителя первого круга 11 ноября определит очная встреча двух претендентов на это звание — «Зенит» примет «Краснодар». И это будет главный матч осени, если не всего чемпионата.
Можно, конечно, нагнетать интригу, записывая в конкуренты «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Крылья», но к 15-му туру уже очевидно — золото разыграют Питер и Краснодар. Слишком много проблем в игре всех остальных, чтобы надеяться на чудо их преображения.
А вот «быки», пусть и притормозив, все-таки подходят к экватору сезона лидером РПЛ. В этом плане встреча с «Крыльями» стала определяющей. Ничья в Калининграде и поражение от ЦСКА сократили отрыв от «Зенита» с семи до двух очков. Полностью растерять такое преимущество всего за три тура было бы серьезным ударом по команде Владимира Ивича. Но она держит марку — в субботу самарцы побеждены весьма уверенно, как раз таки с чемпионским лоском. Пусть не вводит в заблуждение счет 2:1 — «быки» все 90 минут уверенно душили «Крылья», пропустив только в концовке. Сомнений в успехе не возникало, хотя соперник непрост — шел к тому моменту на третьем месте.
И это сохраняет интригу в чемпионате. Да, «Зенит» пережил отъезд Малкома и Кузяева, раскочегарился, набрал ход (шесть побед подряд в двух турнирах — РПЛ и Кубке), но все-таки пока не производит впечатления того асфальтоукладчика, готового раскатать любого на своем пути, который мы видели в последние годы. Нет того запаса прочности, что наблюдали ранее, когда команда могла прибавить в любой момент. Сейчас, есть ощущение, питерцы действуют на максимуме.
И в этом плане очная встреча многое расставит по местам. Будем ли мы верить в титул «Краснодара», если команда закончит первый круг на верхней строчке таблицы с пятиочковым отрывом при гостевой победе над главным фаворитом? Вполне. А если «Зенит» играючи за четыре тура ликвидирует семь баллов отставания, выйдя в единоличные лидеры? Думаю, большинство согласится — с очередным чемпионством сине-бело-голубых многое станет понятно.
Впрочем, в данном случае стоит говорить не только о цифрах на табло, но и о качестве футбола. Оно тоже даст ответ на вопрос, готов ли «Краснодар» разговаривать с «Зенитом» на равных, отвечать ударом на удар. «Быки» уже заставили себя уважать. Тем интереснее субботняя схватка в Питере.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|14
|9
|4
|1
|23-9
|31
|
2
|Зенит
|14
|9
|2
|3
|29-13
|29
|
3
|ЦСКА
|14
|6
|6
|2
|26-19
|24
|
4
|Кр. Советов
|14
|6
|4
|4
|28-20
|22
|
5
|Динамо
|14
|5
|7
|2
|22-19
|22
|
6
|Спартак
|14
|6
|3
|5
|19-21
|21
|
7
|Локомотив
|14
|5
|6
|3
|19-18
|21
|
8
|Пари НН
|14
|6
|2
|6
|14-14
|20
|
9
|Рубин
|14
|5
|4
|5
|13-20
|19
|
10
|Факел
|14
|5
|3
|6
|13-16
|18
|
11
|Ростов
|14
|4
|5
|5
|22-25
|17
|
12
|Урал
|14
|4
|4
|6
|14-21
|16
|
13
|Оренбург
|14
|3
|4
|7
|16-22
|13
|
14
|Ахмат
|14
|3
|3
|8
|14-19
|12
|
15
|Балтика
|14
|3
|2
|9
|12-21
|11
|
16
|Сочи
|14
|3
|1
|10
|16-23
|10
|4.11
|16:30
|
Ахмат – Факел
|1 : 2
|4.11
|19:00
|
Балтика – Зенит
|0 : 2
|5.11
|14:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|2 : 1
|5.11
|16:30
|
ЦСКА – Пари НН
|3 : 2
|5.11
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|1 : 1
|6.11
|14:00
|
Оренбург – Ростов
|1 : 1
|6.11
|16:30
|
Урал – Рубин
|0 : 1
|6.11
|19:30
|
Сочи – Динамо
|3 : 3
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|11
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|8
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|5
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|11
|1
|3
|
|
Даниил Хлусевич
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|3