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Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Эдуард Сперцян вместе с партнерами празднует гол в ворота «Крыльев Советов».
Фото ФК «Краснодар»
В последнем туре первого круга на «Газпром Арене» пройдет главный матч этой осени.

Календарь все знал заранее. Победителя первого круга 11 ноября определит очная встреча двух претендентов на это звание — «Зенит» примет «Краснодар». И это будет главный матч осени, если не всего чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
11 нояб, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Краснодар

Можно, конечно, нагнетать интригу, записывая в конкуренты «Спартак», ЦСКА, «Динамо» и «Крылья», но к 15-му туру уже очевидно — золото разыграют Питер и Краснодар. Слишком много проблем в игре всех остальных, чтобы надеяться на чудо их преображения.

А вот «быки», пусть и притормозив, все-таки подходят к экватору сезона лидером РПЛ. В этом плане встреча с «Крыльями» стала определяющей. Ничья в Калининграде и поражение от ЦСКА сократили отрыв от «Зенита» с семи до двух очков. Полностью растерять такое преимущество всего за три тура было бы серьезным ударом по команде Владимира Ивича. Но она держит марку — в субботу самарцы побеждены весьма уверенно, как раз таки с чемпионским лоском. Пусть не вводит в заблуждение счет 2:1 — «быки» все 90 минут уверенно душили «Крылья», пропустив только в концовке. Сомнений в успехе не возникало, хотя соперник непрост — шел к тому моменту на третьем месте.

Фото ФК «Краснодар»

И это сохраняет интригу в чемпионате. Да, «Зенит» пережил отъезд Малкома и Кузяева, раскочегарился, набрал ход (шесть побед подряд в двух турнирах — РПЛ и Кубке), но все-таки пока не производит впечатления того асфальтоукладчика, готового раскатать любого на своем пути, который мы видели в последние годы. Нет того запаса прочности, что наблюдали ранее, когда команда могла прибавить в любой момент. Сейчас, есть ощущение, питерцы действуют на максимуме.

Форвард &laquo;Краснодара&raquo; Джон Кордоба стал автором первого гола в&nbsp;матче с &laquo;Крыльями Советов&raquo; (2:1) 5&nbsp;ноября 2023-го. «Краснодар» вернулся на первое место! А Писарский наконец забил за «Крылья» в РПЛ

И в этом плане очная встреча многое расставит по местам. Будем ли мы верить в титул «Краснодара», если команда закончит первый круг на верхней строчке таблицы с пятиочковым отрывом при гостевой победе над главным фаворитом? Вполне. А если «Зенит» играючи за четыре тура ликвидирует семь баллов отставания, выйдя в единоличные лидеры? Думаю, большинство согласится — с очередным чемпионством сине-бело-голубых многое станет понятно.

Впрочем, в данном случае стоит говорить не только о цифрах на табло, но и о качестве футбола. Оно тоже даст ответ на вопрос, готов ли «Краснодар» разговаривать с «Зенитом» на равных, отвечать ударом на удар. «Быки» уже заставили себя уважать. Тем интереснее субботняя схватка в Питере.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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4.11 16:30
Ахмат – Факел
 1 : 2
4.11 19:00
Балтика – Зенит
 0 : 2
5.11 14:00
Краснодар – Кр. Советов
 2 : 1
5.11 16:30
ЦСКА – Пари НН
 3 : 2
5.11 19:30
Локомотив – Спартак
 1 : 1
6.11 14:00
Оренбург – Ростов
 1 : 1
6.11 16:30
Урал – Рубин
 0 : 1
6.11 19:30
Сочи – Динамо
 3 : 3
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 12 1 3
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