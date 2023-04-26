«Соболев и Зобнин дельфинчиками прыгают, а потом обижаются». Быстров — о главных событиях тура РПЛ

Текстовая версия интервью на канале «Вышли!».

Почему «Спартак» включается, только когда петух в задницу клюнул?

— 24-й тур просто сумасшедший. Матч «Спартак» — «Краснодар» (4:3) получился максимально дворовый, в дыр-дыр играли.

— Слушай, ну мы же хотим яркого футбола. Я лучше такую игру буду смотреть, когда обе команды пытаются атаковать и допускают ошибки.

— Понятно, что за 4:3 интересно смотреть, но такие игры сложно анализировать и искать закономерности.

— Слишком много ошибок. Для команд уровня «Спартака» и «Краснодара» это недопустимо. Я смотрю на некоторых футболистов и не понимаю, что они делают на поле.

— В составе обеих команд?

— Да, но больше — в составе «Спартака». Все-таки «Спартак» — это флагман, клуб должен держать марку. Когда ты берешь футболиста, который не может пробежать все поле...

— Все повесили второй гол «Краснодара» на Дуарте.

— Я не буду ни на кого ничего вешать. Просто есть моменты, когда футболист должен терпеть, добегать, как бы ему хреново ни было. То, что делал Дуарте в этом моменте с голом, — просто бред.

— Это не ошибка и Денисова, который отдавал ему передачу?

— Да неважно. Ошибается любой футболист. Не буду кого-то обвинять. Я говорю о простых истинах, которые должны быть в команде. Если футболист пешком позволяет себе ходить, когда нападающий бежит вперед с мячом... Он должен терпеть, должен добегать. Как бы тяжело ни было — не имеешь права останавливаться. Команда не должна это принимать. Это бред.

— Для меня главный вывод по итогам матча — полнейшая Квинси-зависимость «Спартака».

— Когда лидера нет и команде тяжело, тренерский штаб должен находить выход из положения, открывать новых игроков, ставить молодых. Не знаю, что там за истерика с тренерским штабом, что надо всех увольнять. Дайте спокойно поработать! Ну, поплыла немного команда по результатам. Но «Крылья» плывут — и Осинькин работает. Игра-то есть, молодые выглядят лучше, чем смотрелись изначально. Значит, это плод трудов тренерского штаба.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— На стадионе я сидел рядом с болельщиками «Спартака», при 0:1 и 0:2 они говорили: «Давай, Абаскаль, уходи, надоело», а когда стало 4:3, сразу: «О-о-о!»

— Тем более, ему даже плохо стало, в туалет хотел-хотел, ждал, чтобы матч побыстрее закончился. Свистнули — убежал. Успел ли — не знаю. Хорошо, если никто туалет не занял, а то там был бы пипец в раздевалке.

— Абаскаль же явно не угадал со стартовой тактикой?

— Мы уже не в первый раз об этом говорим. Почему всегда два разных тайма? Почему с первых минут не удается настроить команду? Почему они включаются, только когда уже петух в задницу клюнул? Думаю, этот вопрос задаем не только мы. В тренерском штабе тоже сидят и думают: «Блин, как их еще-то настроить? Вроде все делаем, и так попробовали, и так». Они пробуют, поверь. Не сидят сигары курят на тренировках. Думают, ищут выход. Пока выхода нет, но они его найдут.

— Что случилось с «Краснодаром»? В первом тайме уничтожали «Спартак», я думал после второго гола: «Все, туши свет». А они просто отдали мяч и встали.

— Они поняли, что все нормально, выигрывают. Просто мимолетная расслабленность. А в футболе за это наказывают, даже на таком уровне. Вот, в НХЛ «Тампа» вела 4:1, а в итоге... Я читал, что сказали тренеры после той встречи. Один заявил, что надо «собранно доиграть матч» а второй говорил: «Не бросайте играть, продолжайте, может, что-то получится». В глубине души он верил, но понимал, что у «Тампы» отыграть три шайбы за 10 минут, и даже выиграть — почти невозможно. Даже на таком уровне, где две ровные офигенные команды, где нет Дуарте или любого краснодарского защитника.

— Ивич после матча намекал, что все, кто смотрит футбол, поняли, за счет чего «Спартак» выиграл. Я немного не понял, это он на судейство намекал? По-моему, судейство было идеальное.

— Опять же, что значит «идеальное» для тебя? Для меня — не идеальное.

— Безбородов свистнул все, что должен был, и не свистел там, где не должен был.

— Не в этом плане. По пенальти, по Соболеву: веришь, что Рамирес так сильно его ударил?

— А какая разница, насколько сильно ударил?

— Стоп. Вот простой вопрос: ты веришь?

— Рамирес попал по ноге, Соболев почувствовал и упал.

— Ты сейчас оправдываешь человека, оправдываешь эпизод. Я у тебя спрашиваю: ты веришь, что после такого касания можно лежать так долго и хромать? Я — нет. Я видел, как Рамирес попал. Соболев схитрил — вопросов нет. То, что судьи позволяют сейчас делать в штрафной площади, — это беспредел. На Малкоме, по-твоему, был пенальти? По-моему, не был. На Соболеве, по-твоему, был пенальти, а по-моему — не был. Потому что они рисуют.

Я не спорю, что было касание. Есть касание — падай. Соболев через секунду падает, и первой у него подкашивается левая нога, хотя касание было правой. Что он делает? Левую ногу первой подгибает, две ноги под себя — и падает. Естественно, хитрит, естественно, касание есть, и судья поставит пенальти. Но, опять же, такое только у нас в чемпионате, потому что судьи начали свистеть всю эту фигню. По мне, ни на Соболеве, ни на Малкоме судьи не должны ставить пенальти, потому что они — спорные. Ставьте те точки, которые есть.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

А в этом туре о чем можно говорить, если судьи назначили 2-3 пенальти, которых и близко не было? Я вот сказал, что на Малкоме не было пенальти, потому что ему наступили на правую ногу, а он падает после того, как цепляется за левую. Соболев — так же. Ему бьют по правой ноге, но у него подкашивается левая нога, и он красиво падает. Зобнин — нет пенальти, а он говорит, что стопроцентный.

Конечно, я так же уходил с поля и говорил: «Меня сбили, сто процентов», но я-то знаю, где меня сбивают, а где — нет, где я дорисовываю. По-моему, сейчас с ВАР нетрудно расценивать, где рисование происходит, а где — нет. Сначала они кричат про Дзюбу, в прошлом сезоне ему бьют по левой пятке, а вверх идет сначала правая. Кричали, что это чистый пенальти. Но, если разобраться, если тебе бьют в правую ногу, ты не можешь левую кверху поднимать и двумя ногами кверху падать. Как бы тебе больно ни было — стой на ногах. Получается, сейчас защитники обречены, они вообще не должны вступать в единоборства в штрафной.

— Ну, они должны аккуратно играть.

— Что значит «аккуратно»? Аккуратно играют.

— Рамирес махнул мимо мяча, попал в ногу. Какая разница, какая сила удара? Я чувствую, что мне бьют в ногу, я падаю.

— Хорошо, вопросов к тебе не будет, в правую попали — правую подгибай и падай. Зачем левую подгибать?

— То, что они дорисовывают — тут я не спорю.

— С приходом ВАР у нас выискивают руки, говорят, где пенальти. Здесь с приходом ВАР скажите, что это — симуляция. Не поставьте в двух-трех играх такие пенальти — потом в 50 процентах случаев такое не будут ставить. И будет нормальная игра, в которой будут бороться футболисты, а не судьи с руководителями или еще с кем-то. Это бред, когда команды борются за выживание, играют между собой, а судья ставит пенальти, которого и близко не было.

— Это мы говорим про «Крылья» и «Пари НН»?

— Нет, это про «Химки» — «Торпедо», когда в конце первого тайма автозаводцы сравняли счет. Я не знаю, каким дебилом надо быть, чтобы поставить такой пенальти. Левников — опытнейший судья, как бы я к нему нормально ни относился, но если ты такую, как бы помягче сказать... Если ты такое ставишь, то твой уровень судейства — ноль. А оправдываться, искать контакт, фол по неосторожности — пусть в задницу себе засунут эти формулировки и просто судят! И вопросов не будет. А что если он ставит там, где нет?

Матч «Факела»: двухметровый нападающий пропихивает мяч, а защитник поумнее был, просто ноги убрал. Нападающий нырнул — там и близко касания не было. А тут защитник еще не успел ногу убрать, так тот уже падает! Уже две ноги подгибает и летит. Не дай бог, защитник бы немного соприкоснулся — что они скажут, «фол по неосторожности»? Касание-то есть. Придраться и прибить любую команду очень легко. Мне одна команда не нравится, вижу, кто-то майку оттянул — мне пофиг, у меня есть ВАР, я включаю ВАР. Что вы хотите от меня, он же схватил! Для меня это достаточный контакт, для тебя — недостаточный. Все зависит от того, за какой клуб мы больше топим.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

ВАР должен очищать наш футбол, а он воздействует на результат

— Ты говоришь, что сейчас легко прибить любой клуб. «Крылья Советов» прибили? На Писарском не поставили пенальти.

— Опять же, для тебя эпизод с Писарским — стопроцентный пенальти, для меня — сомнительно. Когда он изначально правой ногой цепляется за голеностоп защитника, тоже хотел нарисовать. Защитник поставил ногу на землю, Писарский за нее зацепился. Я не знаю, достаточный ли это контакт, чтобы уронить защитника, но мне уже, честно, до лампочки. Изначально Писарский пытался симулировать. Потом, конечно, защитник заплел его по левой ноге — это пенальти. Но, видишь, как они трактуют... Если ты в первом эпизоде ставишь пенальти за такую руку...

— Ее еще очень сильно найти надо было.

— Да даже не найти, а придумать! Он ее придумал. Он взял и придумал этот пенальти. Дальше — на Писарском.

— Получается, «Крылья» прибили.

— Это просто... Если с судьями происходят такие вещи, вызывайте их в Следственный комитет. Были же разбирательства с «Химками». Значит, там какая-то шайка-лейка может воздействовать на судей. Ну, мне это неизвестно, я ни разу не работал в ситуации, когда кого-то надо было прибивать, мы всегда старались решать вопросы на поле. Но здесь...

— То есть ты в совпадения не веришь?

— Я что идиот, что ли? Мне достаточно включить картинку, я вижу четкое прибивание одной команды. Мне вообще до лампочки, какой квалификации судья. Один ошибся и придумал левый пенальти, второй придумал такой же, потом посидели на ВАР, еще кого-то прибили, а дальше опять выходят судить. В чем проблема? Чего мне бояться?

— Галимов, который судил «Крылья», в свое время был опущен в первую лигу. И вот у него первый матч в РПЛ после этого — и опять такая история.

— Ну, у меня лично нет слов. Не знаю, кто там кого тащит. Каманцев у нас главный по судьям? Пусть скажет, почему они на такой важный матч решили поставить этого арбитра. Потому что они верили, что он отсудит хорошо? Я не понимаю.

Роман Галимов. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Наверное, да. Какая еще логика может быть?

— По-моему, логики нет. И так понятно, что тяжелейший матч, борьба за выживание, очень важные три очка. Я посмотрел календарь «Крыльев» — да они могут утонуть, у них три-четыре матча с лидерами. Поставлю себя на место Осинькина — я тренирую команду, пытаюсь поставить атакующий футбол, делаю все для того, чтобы молодые игроки прогрессировали, а меня какой-то Галимов просто берет и убивает. В той игре, где я должен брать три очка, я получаю хрен галимый. И что мне потом эти высказывания ЭСК: «Ой, извините, мы ошиблись!» Что я потом пацанам скажу в раздевалке?

— Я думаю, пацаны варятся в российском футболе, примерно понимают.

— У нас сейчас даже в детском футболе тренеры стоят и ноют на судей. Это бред! Что ты начинаешь ныть? Твои же пацаны маленькие, они увидят и решат: «А, ну если тренер говорит, то это точно судья — ***, не умеет судить». Хотя судья может реально не видеть какие-то эпизоды, необязательно, что он будет прибивать кого-то. Но если от тренеров идет эта бодяга — чего мы хотим?

Давайте чуть-чуть отпустим это хотя бы в детском спорте. Не надо на каждый эпизод с бровки орать: «Судья, ты че делаешь?» Пусть он судит. Ошибется в пяти эпизодах подряд — ну, подойди к нему аккуратно, скажи, чтобы твои дети не слышали, чтобы в них с детства не зарождалось это нытье. А так, конечно, все начинается с малого. Осинькин говорит: «Нас убили». Так футболисты потом будут думать: «И что мы играем, зачем мне режимить?»

— Так их реально убили. Я бы матерился как последний сапожник.

— Слушай, я был в случаях, когда понимал, что меня убивали. Матч в Раменском — мне просто бьют в лицо перед судьей. Чистая красная! Дальше у меня глаза кровью наливаются, я хотел дать этому ослу сзади по ногам! Я понимаю, что не успеваю, просто мимо пролетаю, не касаясь человека. Тот падает, хватается даже не знаю за что, потому что я его не трогал вообще. Ко мне этот арбитр подбегает и красную дает. Я тогда в это не верил, ничего не знал.

— Это ты за кого играл тогда?

— За «Зенит», Петржела был. Я в этом говне не ковырялся, не думал ни о чем судейском. Ну, ошибся и ошибся. Никогда бы не подумал, что арбитр мог сделать это специально. А прошло три-четыре года — я узнал, что так оно и было. Хотел прибить «Зенит» в том матче. Но у него все равно не получилось, мы выиграли, сумасшедший гол забили. Такое тоже бывает. ВАР должен очищать наш футбол, а он воздействует на результат.

— Такое ощущение, что наши судьи не умеют им пользоваться.

— Так нет, они все умеют. Все трактовки подходят под эпизод.

— Они же меняют трактовки каждую неделю.

— Я любые трактовки могу подогнать под себя и под тебя. Любая трактовка подходит и под один эпизод, и под другой. Мы уже пятый или шестой раз делаем выпуск, и каждый раз говорим об одном и том же. Просто не надо ставить моменты 50/50. Допустим, месяц у тебя будут какие-то спорные эпизоды, будут скандалы. Но когда мы придем к единому знаменателю по этим эпизодам, что такие спорные, нарисованные пенальти мы не ставим, тогда не будем никого убивать. Ставь стопроцентный пенальти — все. Поверь, через месяц все разговоры уйдут и судьям будет проще разбираться в эпизодах. Есть спорные — да не надо. Ну, поставил — и все. Все одинаковой линии придерживаются — вопросов не будет. Но когда один и тот же сначала бежит к ВАР и отменяет левый пенальти, а в следующем матче подтверждает такой же...

— О чем я и говорю — они не умеют пользоваться ВАР.

— Да все они умеют. Как раз-таки умеют пользоваться.

— В свою сторону?

— Естественно. Если бы не умели, они бы такие вещи творили... Они друг друга выгораживают, как только надо.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Кстати, возможно, что у российских судей появится новый руководитель, Милорад Мажич.

— Кто это?

— Серб, финал Лиги чемпионов судил. Он еще был на ЧМ в России, судил полуфинал, а в финале, по-моему, был запасным судьей. Дядька крутой.

— Да хоть ты возглавь этот корпус — мне все равно, Петров, Сидоров или Иванов... Мне вообще без разницы. Просто повысьте уровень судейства — и все. Я любого судью буду каждый раз защищать в реально спорных эпизодах. Но когда даже не спорные моменты возникают, а они делают такие вещи — тогда эти люди не должны судить. Как бы они ни трактовали, как бы ни подгоняли формулировки под себя — они должны просто судить. Сейчас вкладывают в школы... Простая отговорка у главы судейского корпуса: «Некому судить!»

— А чем тогда 20 лет занимались?

— Видимо, не готовили никого.

— Верной дорогой идем, товарищи.

— Допустим, у меня в распоряжении 20 судей. Из них 10 допустили ошибки. Ну, реально ошибки, просто жопа. Что мне делать? По логике: Галимов — аут, Левников — аут, Безбородов — аут, и так далее. У меня уже пять арбитров осталось — мне самому выходить судить? Ладно, я могу сделать первое китайское предупреждение, второе, но на третье — выгоняю. А они за три-четыре тура набирают эти два предупреждения. Дальше что? Дальше должна работать судейская школа.

Судейская школа должна быть не у одного судьи, а, допустим, у троих. Пусть набирают, пусть под это тоже выделяют деньги. Футбол — это все-таки игра, в которой есть деньги. Убавьте на 10 процентов финансирование чего-то и прибавьте судейскому направлению, потому что это надо улучшать. В Англии давно уже никто не спорит о таких пенальти. Наоборот, если игрок так падает и протягивает грудь или ногу — его уже все освистывают, и свои, и чужие. А у нас это нормально, защищаем Зобнина, Соболева, когда они дельфинчиками прыгают, а потом обижаются на всех за то, что их так называют. Так вы в топ-клубе находитесь, вы своим примером все показываете.

Футболисты ответственны за результат, я их понимаю. Критикую, но понимаю. Я тоже был в такой ситуации, но в наше время не было ВАР. Тогда ты должен был спокойно обмануть одного судью в поле, который пробежал 100 метров, у него пот в глазах, он может ошибиться. А здесь — сидишь на этой клавиатуре, смотришь... Ну, есть сомнения — не ставьте! Пофиг, что какие-то правила ВАР есть. Вы меняете их каждую секунду, причем в одном и том же эпизоде можете все наоборот перевернуть. Смысл какой?

Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Дзюбе нельзя давать долгосрочный контракт, возникнут проблемы»

— Был еще один крутой матч, о котором мы ни слова не сказали, — ЦСКА — «Локомотив» (1:1). Не знаю, как у всех, но у меня, когда Карасев судит, дополнительное спокойствие. Я точно знаю, что он ничего не напорет. Может ошибиться, никто не застрахован. Но когда я смотрю, как этот человек работает, я уверен — вот он точно разберется.

— Я доверяю Карасеву полностью, потому что он это дерьмо спорное не свистит, где кто-то подрисовал, нарисовал. У него авторитета хватает. Продолжили игру, побежали. И футболисты подстраиваются. Заметь, когда он судит, игроки не сидят, не лежат, не пытаются корчиться, потому что знают — этот арбитр не будет останавливаться.

Поставь десять таких, как Карасев, — и все быстро привыкнут к таким правилам, никто не будет лежать. Мы же уже ушли от того, что защитник корпусом закрывает мяч и на него прыгает, а после этого всегда свистели штрафные. Сейчас не свистят — и мы уже не видим подобных действий. В Англии три человека так делали, им три гола забивали. Причем и у тех, кому забивают, претензий нет. Они сами играют в таком темпе и с такой дозволенностью. Они в таком же эпизоде могут так же накрыть команду, покатиться и забить, и у них не отнимут этот гол. Но когда у нас в чемпионате один раз такое не дает Карасев, а Галимов потом берет и свистит — мне, футболисту, что делать? Я думаю: «Ладно, Карасев — один, а Галимовых — парочка». Я тогда тоже буду падать, подгибать ноги, кричать: «А-а-а, убили, полундра, ВАР, быстрее включайся! Хватило времени посмотреть? Сейчас, еще пять минут полежу. Убили меня, подстрелил снайпер! Быстрее, ВАР, смотри! Алло, Володька, там нормально все, видно касание? Все, супер!»

Мы от этого должны уйти. Надеюсь, если будет новый руководитель или старый — мне вообще до лампочки, пусть он выйдет и скажет: «Будут свистеть только чистые пенальти, остальные эпизоды — играем». Вопросов никаких не будет.

— Опять перешли к судьям. Давай хотя бы пару слов скажем об игре ЦСКА — «Локомотив».

— Одна команда возила другую, недовозила и за это получила в свои ворота. Футбольный бог всегда награждает команду, которая блюет на поле, которая старается, отдает все силы. Посмотри, финальный свисток — половина игроков «Локомотива» попадала. Они отдали все, что могли отдать, — благодаря этому и забили. Не было момента, когда кто-то, как Дуарте, мог встать: «Сами бегите, я подустал». Вот приходишь в раздевалку или на базу, смотришь на него и думаешь: «Блин, что с тобой?» Честно, хочется взять что-нибудь и сказать: «Если еще раз так сделаешь...» А если это матч Лиги чемпионов?

— Ничья с «Локомотивом» — тренерская неудача Федотова?

— Не только тренерская — и команда не среагировала. Армейцы изначально играли в большинстве, почему они не продолжили давить дома? 1:0, понятное дело, хорошо, но 2:0 — лучше. Тем более против такого «Локомотива» можно было доминировать, соперник вдесятером, устал. Ну, сами поплатились за свои ошибки.

— В чем проблема ЦСКА? Если команда не займет второе место — это провал. Можешь вычленить какую-то главную проблему?

— Не могу. Мне ЦСКА нравится на протяжении последних матчей. Игроки выполняют все установки. Как я вижу, тренер доволен. Но в дерби не хватило второго гола.

— ЦСКА бросил играть после замен, как мне показалось. Вышли молодые...

— Значит, тренер не угадал. Но мне нравится, что Федотов выпускает молодых, дает им шанс.

— Я тоже всегда за молодых, но не выпускать же их при 1:0, когда любой отскок...

— Почему нет? Игра все равно зависит от костяка команды, который находится на поле.

— Но ты же играешь не с предпоследним местом, а с «Локомотивом», который сейчас в порядке.

— Естественно, у «Локо» качественные футболисты. Тренер так видел, он тоже может ошибаться. Но команда же тоже на поле. Без нее ничего не будет, даже если бы тренер не ошибался. Команда должна реагировать. Как удалили Митая у «Локомотива», армейцы сразу сбавили, это видно было. Было бы 11 на 11 — продолжали бы играть так же. Это психология. Мы же не только о ЦСКА так говорим, а о многих командах. Как только у соперника удаление — начинаются проблемы. До этого полностью доминируют на поле, а как только красная карточка — давление прекращается.

— Для меня всегда самым красноречивым примером был матч Югославия — Словения на Евро-2000, когда после удаления Михайловича 0:3 превратились в 3:3.

— Психология — это немаловажный фактор, основополагающий. Некоторые, пока не столкнутся с этим, думают: «Да все будет нормально». А как только сталкиваются, думают: «Е-мое, что такое, мы же уже в прошлом сезоне такое проходили. Почему так?» Сами должны задавать себе вопросы и находить ответы.

— По Дзюбе. Сейчас он в порядке, ему вот-вот должны предложить контракт. Как считаешь, это должно быть долгосрочное соглашение или продление на год?

— Ему нельзя давать долгосрочный контракт. Дай ему таковой, даже больше года — возникнут проблемы. Он тоже не машина, не робот. Все равно, подписав контракт на два-три года, ты где-то успокаиваешься.

— То есть ему нужно давать год, чтобы была мотивация, чтобы он горел?

— «1+1», например. А как с возрастными футболистами? На его место должны приходить молодые, доказывать, что они лучше. Они не приходят. Где они, молодые? Если ты молодой и не можешь конкурировать с дедушкой — это бред. Вопрос тогда — почему вы не готовы? Почему Дзюба вас съедает?

— Дзюба все-таки лучший футболист России последнего десятилетия.

— Хорошо. Лебеденко, Рязанцев — мне продолжать?

Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Не надо, я все понял. Но скажем честно — «Торпедо» с Лебеденко и Рязанцевым все же вылетает.

— Но это премьер-лига! В других командах достаточно возрастных футболистов. Уровень лиги упал, сейчас как раз молодежь может зажигать, но ей это не по силам. Они технически хорошо оснащенные футболисты, но совершенно не умеют терпеть, бороться, пахать на поле. Не умеют доказывать. В нашей ситуации нас не на красной ковровой дорожке встречали, мы проходили кусты с шипами, нам приходилось доказывать, бороться на каждой тренировке. А они приходят, гелем намазались, прическу сделали — мастера, чемпионы мира. На поле доказывай! Игнатьев вот одаренный — но сдулся, с Дзюбой не может конкурировать. Пока Дзюбы не было, у него были прекрасные шансы. Что он все это время делал?

— А как ему конкурировать, если Изидор выходит в первый раз за полгода и сразу забивает?

— Как? Объяснить? Значит тренируйся усиленно в эти полгода, тренируйся отдельно. Занятия два раза в день по ходу сезона редко бывают. Ну, возьми тренера по физподготовке за шкирку, скажи ему: «Бери меня на месяц в оборот, я каждый день блевать на поле хочу, заканчивать, чтобы не было сил». Да, будет тяжело, да, месяц будет провальный, будешь набирать форму. Но дальше ты станешь способен выдерживать темп, конкурировать с тем же Дзюбой. Чуть-чуть удачи — и у тебя пойдет. Мы видели это на примере возрастных футболистов. Когда они набирают форму, с ними вообще невозможно конкурировать.

— Последняя тема, которую хотел затронуть: плей-офф и возможная смена формата в РПЛ.

— Плей-офф прибавит зрелищности. Если раньше мы в чемпионате должны были биться, чтобы попасть в еврокубки, то теперь нужно что-то придумывать. Самый офигенный чемпионат для меня был переходный в 2011-м. Это было реально круто, потому что ты играл с командами первой восьмерки, где все были боевыми. Ты идешь в этом темпе и реально офигенно себя чувствуешь, понимаешь, что тебе некогда даже на пляж сходить. Такой график способствует твоему росту.

Хорошо, что сейчас Кубок есть. А так — у меня в команде 21 человек, и я играю чемпионат в недельном цикле — да и нафиг мне тогда половина из этих игроков? А тут и Кубок, и плей-офф, я могу и молодых попробовать, и ротацию провести. Все равно я должен стремиться выигрывать и Кубок, и чемпионат. Когда-то одно поколение тренеров начало заниматься этой фигней, типа Кубок был неинтересен... Сейчас чем заманили? За победу платят деньги, за проход дальше — тоже. Сделали турнир, конкурентоспособный с РПЛ. Даже некоторые матчи интереснее получаются.

— Только формат немного запутанный.

— Ну, его можно доработать.

— Да его и хотят доработать.