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Сегодня, 20:30

«Как в «Спартаке» появился Дуарте? Где Дзюба был против «Зенита» и ЦСКА?» Мнение Орлова

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Футболист «Локомотива» Артем Дзюба.
Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Комментатор Геннадий Орлов — о главных событиях 24-го тура РПЛ.

Чем Зиньковский хуже Игнатова? Как бы он не повторил путь Глушенкова

— Конечно, это был не лучший матч «Спартака». Ну о каком качестве футбола можно говорить, если ты дома по ходу встречи уступаешь — 0:2?! Красно-белые молодцы, что вернулись в игру, а потом и вырвали победу у «Краснодара». Но я что-то не увидел, как москвичи вчера доминировали все 90 минут.

Я уже вам как-то говорил, что Абаскалю где-то не хватило опыта, когда он зимой готовил команду на сборах. Ранее он с такой большой паузой в сезоне не сталкивался. Так что, предположу, все прошло не слишком гладко. Отсюда такие результаты и перепады в игре. Сейчас, наверное, команда уже выходит на определенный уровень, добавляет к концу чемпионата.

&laquo;Спартак&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. Сверхволевая победа Абаскаля! Но стартовый план испанца — катастрофа

В первом тайме все спартаковцы сыграли блекло. Сработали замены Абаскаля. Промес подтвердил свой уровень. Он резок, техничен. Здорово все исполнил в эпизоде с победным голом. В этом плане он меня не удивил. Однако голландец играет рывками, эпизодами. Ему не хватает сил держать темп все 90 минут. Да даже против «Краснодара» голландец вышел на замену и сначала был незаметен. Потом вспыхнул, забил.

У меня есть вопрос к Абаскалю. Почему Зиньковский в последних четырех турах выходит только на замену? Чем он хуже конкурентов по своим качествам? Того же Игнатова, например?

Парень вышел на 65-й минуте, забил, пусть и не без помощи рикошета. Организовал гол Соболеву. Разве не убедил? Да и вообще с его появлением гораздо острее стал действовать «Спартак» впереди. Он явно выделялся. Почему в «Спартаке» так относятся к Зиньковскому? Вы читали интервью Глушенкова? Чувствуется его обида, так как в составе красно-белых им, по его выражению, затыкали дыры. Он ушел и как раскрылся? Сначала в «Крыльях», а сейчас является одним из лидеров «Локо».

У Зиньковского светлая футбольная голова. Светлая! Он сейчас реально прибавил, а в него не верят... В «Спартаке» надо по-другому относиться к таким футболистам, иначе теоретически Антон может повторить путь Глушенкова.

Голевой удар Антона Зиньковского в матче «Спартак» — «Краснодар».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Какое главное качество защитника Дуарте? Медленный!

В целом проблемы «Спартака» в организации игры никуда не делись. Я не вижу компактного футбола в обороне, в центре поля. Но Абаскаль — упорный специалист, потихоньку приучает подопечных играть в другой манере.

Возникают вопросы к селекции. Кто ею занимается в этом клубе? Ну как в «Спартаке» появился Дуарте? Почему он такой медленный?! Это же его главная характеристика.

&laquo;Спартак&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»

Вы же видели, как «быки» удваивали преимущество. Батчи убежал от парагвайца как от стоячего! По каким критериям его взяли в «Спартак»? Что он привнес в игру красно-белых? Почему не побежал за своим оппонентом в том эпизоде? Если ты берешь иностранца, он должен быть сильнее россиянина. Это же прописная истина.

Медленный защитник... И что он делает в команде, которая должна бороться за чемпионство или медали? Скорость в футболе — самое главное. А когда от тебя уходят как от стоячего... Я сейчас имею в виду не только физические данные, быстроту, но и скорость принятия решения. В цене те исполнители, которые заранее читают эпизод. В «Спартаке» таких мало... Есть Мозес, но он постоянно испытывает проблемы со здоровьем. А кто еще? Кто быстро может бежать с мячом, как, допустим, Пиняев?

Футболист «Спартака» Алексис Дуарте.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Уедет ли Малком? Он не скрывает, что хочет играть в Лиге чемпионов

В «Зените» Чистяков, Родригао, Ренан пока не отличаются быстрым мышлением, которым обладали Иванович и Ракицкий. Пока это не то. У Караваева другая проблема. У него слишком высокая скорость, и он не всегда может с ней совладать — в отдельных эпизодах не может укротить мяч. Ему не хватает техники, мягкости работы с мячом. Но это же все закладывается на детско-юношеском уровне.

Вот у Малкома, Вендела и Клаудиньо таких пробелов в футбольном образовании нет. Они были технарями уже в 10 лет. Малком сделал результат в матче с «Динамо». Сейчас он лучший футболист нашего чемпионата. Помню, как бразилец очень здорово играл в 2021 году перед олимпийским турниром. Сейчас, видимо, у него есть предложение или к нему имеется предметный интерес из серьезного европейского клуба. И он выкладывается на сто процентов. Это его мотивация. Разве плохо? Уедет ли он летом? Ну... Пока ничего не решено. Его личный выбор. Посмотрим. Но Малком же не скрывает, что хочет выступать в Лиге чемпионов.

Малком. «Малком — лучший игрок сезона. Захарян — главное разочарование». Тарханов — о доминировании «Зенита» и спасении «Локо»

Андрей Кобелев сказал, что без Малкома, Клаудиньо и Вендела «Зенит» может и не стать чемпионом? В одном-двух мачтах питерцы без этих игроков «просядут». А вот на длинной дистанции — не уверен. «Зенит» же заранее может все просчитать, найти замену этим футболистам. Как раз селекционная служба сине-бело-голубых заслуживает уважения.

Принципиально ли «Зениту» стать чемпионом именно в игре со «Спартаком»? Не думаю, что это является самоцелью. Но если получится — будет красивая история. Все-таки в России противостояние «Зенита» и «Спартака» можно сравнить с соперничеством «Барселоны» и «Реала». Это наше эль-класико. Посмотрим. Еще один тур. «Спартаку» для начала надо победить «Ростов», а «Зениту» — «Крылья». Давайте двигаться поступательно.

Футболисты «Зенита» Клаудиньо и Малком.
Фото ФК «Зенит»

ЦСКА — фаворит в борьбе за серебро

Кто фаворит в борьбе за серебро? Склоняюсь к ЦСКА. Да, у армейцев сейчас поменьше очков, и у «Ростова» организация игры, наверное, чуть повыше. Однако по подбору исполнителей, по длине скамейки армейцы превосходят дончан. Тренерское решение Федотова выпускать с первых минут и Чалова, и Заболотного себя оправдывает. Перевод Облякова на новую позицию — попадание в точку. Он здорово себя проявил в дерби с «Локо», отлично действовал между линиями. С другой стороны, сел на лавку Карраскаль. Видимо, проигрывает конкуренцию. Тут тренеру виднее. Да, армейцы упустили победу над железнодорожниками, но большую часть матча выглядели солидно. «Спартак» я в этой гонке пока ставлю ниже ЦСКА и «Ростова».

Артем Дзюба в&nbsp;матче РПЛ ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Локомотив&raquo;. «Дивеев с Рошей расстроили. Как будто побаивались Дзюбу. Зачем заменили Облякова?»

Дзюба этой весной доказал, что он не разучился забивать. Принес уже немало пользы «Локомотиву». Но где он был в матчах с «Зенитом» и ЦСКА? Его просто-напросто «съели». Эпизодически проявлялся, но не более. Мне в команде Галактионова больше нравится другой игрок — Пиняев. Очень жаль, что Сергей травмировался еще в первом тайме встречи с ЦСКА. Неординарный атакующий хавбек с нестандартным мышлением. Обидно...

РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Геннадий Орлов
Гильермо Абаскаль
16
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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30 тур
28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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