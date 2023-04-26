Губит футбол не пиво. Неужели здравый смысл возобладает?

Константин Алексеев — о законопроекте по возвращению пенного напитка на стадионы.

Мнение

По-хорошему, темы пива на стадионах не должно существовать уже лет десять. Мы же не обсуждаем — можно ли купить на матче чай, минералку или хот-дог, свободно делая это. А пенное чем хуже?

Какую-то мотивацию можно было найти в 1990-х, начале 2000-х, когда на трибунах летали и горели кресла, а болельщиков поливали из водометов. Хотя бы прослеживалась логика — чуть снизить градус агрессии отменой продажи пива. Но с тех пор многое поменялось. И атмосфера на футболе — в том числе. Ни драк, ни скандалов. Хотя понятно, что и сейчас далеко не все зрители прошли бы алкотест — разминку и «нулевой» тайм еще никто не отменял.

Но ладно, бог с ним — с тем, что происходило до нынешнего сезона. Кого-то могли испугать и пара зажженных фаеров. Но теперь-то, в эпоху Fan ID, какие аргументы приведешь против пива на футболе? Когда любого, у кого от пары кружек вдруг снесет крышу и он начнет беспределить, тут же лишат паспорта болельщика. И проблема с ним решится раз и навсегда.

На мой взгляд, в условиях резкого снижения посещаемости в РПЛ надо цепляться за любую возможность сделать поход на футбол более популярным. И возможность выпить пива при просмотре матча с трибуны очевидно является дополнительным аргументом для покупки билета. Так дайте людям такую возможность.

Многие скажут, что подобный подход применим и к самому Fan ID, но там хотя бы приводится аргумент безопасности, персонального контроля, возможности запрета на посещение стадионов для тех, кто приходит барагозить. В случае с продажей пива такого обоснования не прослеживается.

Английские болельщики на трибуне во время матча ЧМ-2018. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В среду гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин еще раз напомнил статистику чемпионата мира в России, на аренах которого янтарное продавалось: 3 миллиона человек на стадионах, 7 миллионов — в фaн-зонах, эксцессов — ноль.

Продажа пива напрямую не скажется на бюджетах клубов. Например, президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что на этом ПФК сможет заработать за год 10 миллионов рублей — капля в море. Однако такое разрешение обязательно отразится в лучшую сторону на посещаемости. А это — другая атмосфера на трибунах, мотивация для футболистов, качество телекартинки, привлечение спонсоров в конце концов.

Губит футбол не пиво. Губит футбол запрет на его продажу.

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