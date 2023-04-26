Губит футбол не пиво. Неужели здравый смысл возобладает?
Мнение
По-хорошему, темы пива на стадионах не должно существовать уже лет десять. Мы же не обсуждаем — можно ли купить на матче чай, минералку или хот-дог, свободно делая это. А пенное чем хуже?
Какую-то мотивацию можно было найти в 1990-х, начале 2000-х, когда на трибунах летали и горели кресла, а болельщиков поливали из водометов. Хотя бы прослеживалась логика — чуть снизить градус агрессии отменой продажи пива. Но с тех пор многое поменялось. И атмосфера на футболе — в том числе. Ни драк, ни скандалов. Хотя понятно, что и сейчас далеко не все зрители прошли бы алкотест — разминку и «нулевой» тайм еще никто не отменял.
Но ладно, бог с ним — с тем, что происходило до нынешнего сезона. Кого-то могли испугать и пара зажженных фаеров. Но теперь-то, в эпоху Fan ID, какие аргументы приведешь против пива на футболе? Когда любого, у кого от пары кружек вдруг снесет крышу и он начнет беспределить, тут же лишат паспорта болельщика. И проблема с ним решится раз и навсегда.
На мой взгляд, в условиях резкого снижения посещаемости в РПЛ надо цепляться за любую возможность сделать поход на футбол более популярным. И возможность выпить пива при просмотре матча с трибуны очевидно является дополнительным аргументом для покупки билета. Так дайте людям такую возможность.
Многие скажут, что подобный подход применим и к самому Fan ID, но там хотя бы приводится аргумент безопасности, персонального контроля, возможности запрета на посещение стадионов для тех, кто приходит барагозить. В случае с продажей пива такого обоснования не прослеживается.
В среду гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин еще раз напомнил статистику чемпионата мира в России, на аренах которого янтарное продавалось: 3 миллиона человек на стадионах, 7 миллионов — в фaн-зонах, эксцессов — ноль.
Продажа пива напрямую не скажется на бюджетах клубов. Например, президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что на этом ПФК сможет заработать за год 10 миллионов рублей — капля в море. Однако такое разрешение обязательно отразится в лучшую сторону на посещаемости. А это — другая атмосфера на трибунах, мотивация для футболистов, качество телекартинки, привлечение спонсоров в конце концов.
Губит футбол не пиво. Губит футбол запрет на его продажу.
* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|28.04
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|29.04
|14:00
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|29.04
|16:30
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|29.04
|19:00
|
Краснодар – Урал
|- : -
|29.04
|19:30
|
Спартак – Ростов
|- : -
|30.04
|14:00
|
Оренбург – Пари НН
|- : -
|30.04
|16:30
|
Сочи – Торпедо
|- : -
|30.04
|19:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4