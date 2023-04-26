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Сегодня, 15:45

Губит футбол не пиво. Неужели здравый смысл возобладает?

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Пиво на футболе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о законопроекте по возвращению пенного напитка на стадионы.

Мнение

По-хорошему, темы пива на стадионах не должно существовать уже лет десять. Мы же не обсуждаем — можно ли купить на матче чай, минералку или хот-дог, свободно делая это. А пенное чем хуже?

Какую-то мотивацию можно было найти в 1990-х, начале 2000-х, когда на трибунах летали и горели кресла, а болельщиков поливали из водометов. Хотя бы прослеживалась логика — чуть снизить градус агрессии отменой продажи пива. Но с тех пор многое поменялось. И атмосфера на футболе — в том числе. Ни драк, ни скандалов. Хотя понятно, что и сейчас далеко не все зрители прошли бы алкотест — разминку и «нулевой» тайм еще никто не отменял.

Болельщики на&nbsp;матче РПЛ. Что люди получат вместе с Fan ID: бесплатные проезд и парковки, пиво на стадионах? Колонка Казакова

Но ладно, бог с ним — с тем, что происходило до нынешнего сезона. Кого-то могли испугать и пара зажженных фаеров. Но теперь-то, в эпоху Fan ID, какие аргументы приведешь против пива на футболе? Когда любого, у кого от пары кружек вдруг снесет крышу и он начнет беспределить, тут же лишат паспорта болельщика. И проблема с ним решится раз и навсегда.

На мой взгляд, в условиях резкого снижения посещаемости в РПЛ надо цепляться за любую возможность сделать поход на футбол более популярным. И возможность выпить пива при просмотре матча с трибуны очевидно является дополнительным аргументом для покупки билета. Так дайте людям такую возможность.

Многие скажут, что подобный подход применим и к самому Fan ID, но там хотя бы приводится аргумент безопасности, персонального контроля, возможности запрета на посещение стадионов для тех, кто приходит барагозить. В случае с продажей пива такого обоснования не прослеживается.

Английские болельщики на трибуне во время матча ЧМ-2018.
Английские болельщики на трибуне во время матча ЧМ-2018.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

В среду гендиректор оргкомитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин еще раз напомнил статистику чемпионата мира в России, на аренах которого янтарное продавалось: 3 миллиона человек на стадионах, 7 миллионов — в фaн-зонах, эксцессов — ноль.

Продажа пива напрямую не скажется на бюджетах клубов. Например, президент ЦСКА Евгений Гинер сказал, что на этом ПФК сможет заработать за год 10 миллионов рублей — капля в море. Однако такое разрешение обязательно отразится в лучшую сторону на посещаемости. А это — другая атмосфера на трибунах, мотивация для футболистов, качество телекартинки, привлечение спонсоров в конце концов.

Губит футбол не пиво. Губит футбол запрет на его продажу.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
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 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
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 Урал 24 7 4 13 26-40 25
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 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
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 - : -
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Краснодар – Урал
 - : -
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Спартак – Ростов
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Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
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