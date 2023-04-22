Безумная битва за выживание в РПЛ! «Химки» нокаутировали «Торпедо» и близки к спасению
Несмотря на наличие в программе тура сразу трех горячих матчей — битвы «Зенита» и «Динамо», дерби ЦСКА — «Локомотив», а также традиционно яркой схватки «Спартака» и «Краснодара», — главная встреча выходных ожидалась на «Арене Химки».
Андрей Талалаев в предматчевом интервью назвал схватку с «Торпедо» самой важной игрой в жизни для тренерского штаба, и его можно понять. Слишком многое стояло на кону — для Андрея Викторовича «Химки» уже третий клуб в сезоне; более того, совсем недавно он тренировал как раз «Торпедо». Встретиться с бывшей командой, которую не смог спасти и либо приблизить ее к вылету, либо провалиться самому — слишком важная репутационная развилка.
«Химки» и «Торпедо» к стартовому свистку разделяло лишь одно очко в зоне прямого вылета, так что победитель получал шанс на спасение («Факел» был совсем рядом), а проигравший фактически подписывал себе приговор.
Интересно, что и Талалаев, и сменивший его в «Торпедо» Жозеп Клотет могли пропустить такую важную встречу. Испанец удалился в матче против «Спартака» за то, что назвал арбитра Павла Шадыханова клоуном и в итоге в Подмосковье не приехал.
Но ведь и Андрей Талалаев получил красную карточку в Самаре — за бросок бутылки с водой. Правда, в итоге наказание ему заменили штрафом в 50 тысяч рублей и на важной игре он руководил командой со скамейки.
В первом тайме главным действующим лицом на поле стал Кирилл Левников — к перерыву он назначил два неочевидных пенальти, причем больше всего вопросов вызвал 11-метровый в ворота хозяев. Игроки «Химок» подходили к «точке» дважды, а один из ударов реализовали только с добивания — у Егора Бабурина уже три сейва с пенальти за сезон (столько же у вратаря «Сочи» Дениса Адамова).
И «Химки», и «Торпедо» в этом сезоне испытывают огромные проблемы с реализацией, но в матче такой важности выдали одну из самых зрелищных и ярких игр сезона. 21:16 по ударам, рекордный показатель по ожидаемым голам в сезоне (суммарно — 6,73 xG) и невероятная развязка игры: «Химки» доминировали и логично повели в счете, затем пропустили дважды, но ответили тремя голами!
Важнейшую роль в камбэке хозяев сыграл Мирзов, которого в последнее время вообще сложно назвать игроком основы — кое-как он набрал тысячу минут в этом сезоне и особой пользы не приносил. Зато в важнейшей для «Химок» игре включился на полную: вышел на замену на 58-й минуте, на 59-й реализовал пенальти, а на 63-й выполнил результативный пас на Хубулова. Даже удивительно, почему игрока, который перевернул борьбу за выживание (сравнял счет и ассистировал перед победным голом) не признали лучшим игроком матча.
Благодаря эффектной победе «Химки» набрали 17 очков и не только приблизились к «Факелу», но и оторвались от «Торпедо» на четыре балла. Автозаводцам не позавидуешь — вероятно, они увязли окончательно. У «Факела» и «Пари НН» 18 и 19 баллов соответственно после 23 туров — отыграть столько очков Клотету и компании будет очень и очень трудно.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|17
|4
|2
|57-11
|55
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|23
|11
|6
|6
|42-30
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|23
|10
|3
|10
|44-47
|33
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|23
|2
|12
|9
|28-42
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|- : -
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|- : -
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов, Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4