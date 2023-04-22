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Сегодня, 16:45

Безумная битва за выживание в РПЛ! «Химки» нокаутировали «Торпедо» и близки к спасению

Артем Белинин
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Футболисты «Химок» празднуют гол в ворота «Торпедо».
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Шесть голов, три пенальти и новый рекорд сезона — 4:2.

Несмотря на наличие в программе тура сразу трех горячих матчей — битвы «Зенита» и «Динамо», дерби ЦСКА — «Локомотив», а также традиционно яркой схватки «Спартака» и «Краснодара», — главная встреча выходных ожидалась на «Арене Химки».

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
22 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
Торпедо М

Андрей Талалаев в предматчевом интервью назвал схватку с «Торпедо» самой важной игрой в жизни для тренерского штаба, и его можно понять. Слишком многое стояло на кону — для Андрея Викторовича «Химки» уже третий клуб в сезоне; более того, совсем недавно он тренировал как раз «Торпедо». Встретиться с бывшей командой, которую не смог спасти и либо приблизить ее к вылету, либо провалиться самому — слишком важная репутационная развилка.

«Химки» и «Торпедо» к стартовому свистку разделяло лишь одно очко в зоне прямого вылета, так что победитель получал шанс на спасение («Факел» был совсем рядом), а проигравший фактически подписывал себе приговор.

Интересно, что и Талалаев, и сменивший его в «Торпедо» Жозеп Клотет могли пропустить такую важную встречу. Испанец удалился в матче против «Спартака» за то, что назвал арбитра Павла Шадыханова клоуном и в итоге в Подмосковье не приехал.

Но ведь и Андрей Талалаев получил красную карточку в Самаре — за бросок бутылки с водой. Правда, в итоге наказание ему заменили штрафом в 50 тысяч рублей и на важной игре он руководил командой со скамейки.

В первом тайме главным действующим лицом на поле стал Кирилл Левников — к перерыву он назначил два неочевидных пенальти, причем больше всего вопросов вызвал 11-метровый в ворота хозяев. Игроки «Химок» подходили к «точке» дважды, а один из ударов реализовали только с добивания — у Егора Бабурина уже три сейва с пенальти за сезон (столько же у вратаря «Сочи» Дениса Адамова).

И «Химки», и «Торпедо» в этом сезоне испытывают огромные проблемы с реализацией, но в матче такой важности выдали одну из самых зрелищных и ярких игр сезона. 21:16 по ударам, рекордный показатель по ожидаемым голам в сезоне (суммарно — 6,73 xG) и невероятная развязка игры: «Химки» доминировали и логично повели в счете, затем пропустили дважды, но ответили тремя голами!

Важнейшую роль в камбэке хозяев сыграл Мирзов, которого в последнее время вообще сложно назвать игроком основы — кое-как он набрал тысячу минут в этом сезоне и особой пользы не приносил. Зато в важнейшей для «Химок» игре включился на полную: вышел на замену на 58-й минуте, на 59-й реализовал пенальти, а на 63-й выполнил результативный пас на Хубулова. Даже удивительно, почему игрока, который перевернул борьбу за выживание (сравнял счет и ассистировал перед победным голом) не признали лучшим игроком матча.

Благодаря эффектной победе «Химки» набрали 17 очков и не только приблизились к «Факелу», но и оторвались от «Торпедо» на четыре балла. Автозаводцам не позавидуешь — вероятно, они увязли окончательно. У «Факела» и «Пари НН» 18 и 19 баллов соответственно после 23 туров — отыграть столько очков Клотету и компании будет очень и очень трудно.

Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 23 17 4 2 57-11 55
2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 23 10 3 10 44-47 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 23 2 12 9 28-42 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 - : -
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
23.04 12:00
Урал – Ростов
 - : -
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 - : -
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 - : -
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 13 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 21 1 4
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