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Сегодня, 20:45

«Динамо» отмечает столетие на матче с «Факелом». Праздничная атмосфера обеспечена

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Болельщики «Динамо» на трибуне с шарфами.
Болельщики «Динамо».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Клуб приготовил массу сюрпризов.

В пятницу «Динамо» ждет особенный матч. Юбилейный настолько, что юбилейнее не придумаешь. Наше самое старое спортивное общество на днях отметило столетие, а на встречу с «Факелом» как раз приурочены все праздничные мероприятия.

Нет, клуб уже и так сделал многое. Открыл шикарный официальный магазин и выставку в ГУМе — фактически на Красной площади. В мероприятии поучаствовали руководители бело-голубых, тренерский штаб, большинство футболистов основы, а также многие ветераны клуба. В плане продвижения бренда новая точка притяжения в самом центре Москвы — сильный ход.

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Говорят, что в ближайшем будущем динамовский магазин должен подняться на все три этажа ГУМа. А до конца мая там открыта выставка, где можно как увидеть трофеи, почитать об истории, так и сфотографироваться с автомобилем Льва Яшина.

Впрочем, главные реликвии — в музее, который наконец-то открылся в Петровском парке. Многие поколения руководителей говорили о необходимости собрать в одном месте всю динамовскую историю, но сделать это удалось только теперь — к столетию. И вышло действительно удачно — музей интерактивный и современный, да и расположение прекрасное — во входной группе у южного входа на стадион. Если здесь говорить о главном экспонате, то это, пожалуй, «Золотой мяч» Льва Яшина. Пока копия, но в скором времени обещают разместить оригинал.

Футболисты «Динамо».
Александр Федоров, Фото «СЭ»

А для широкой аудитории столетие динамовцы будут праздновать на матче с «Факелом» в пятницу, 28 апреля. Клуб подготовил обширную программу. Все секреты пока не раскрываются, но известно, что:

1) стадион будет оформлен соответствующим образом;

2) зрители смогут насладиться световым проекционным шоу;

3) перед стартовым свистком будет новое исполнение динамовского гимна самыми неожиданными исполнителями;

4) команда проведет встречу в ретроформе без названий спонсоров;

5) на масштабной фотовыставке будут представлены все эпохи;

6) болельщиков ждет масса подарков.

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Конечно, будет много различных гостей — как ветеранов клуба, так и артистов. Пишут, что может приехать даже динамовская легенда Александр Овечкин, для которого недавно закончился сезон НХЛ.

В общем, праздничная атмосфера на футболе обеспечена. Осталось команде не подвести. Бело-голубые идут на шестом месте, но календарь позволяет рассчитывать на ударную концовку — после «Факела» команду Славиши Йокановича ждут «Химки», «Ахмат», «Торпедо», «Локомотив» и «Оренбург».

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РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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28.04 20:00
Динамо – Факел
 - : -
29.04 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
29.04 16:30
Ахмат – ЦСКА
 - : -
29.04 19:00
Краснодар – Урал
 - : -
29.04 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
30.04 14:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
30.04 16:30
Сочи – Торпедо
 - : -
30.04 19:00
Локомотив – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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