Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»
Поражение в Жигулевские стало для «Спартака» точкой невозврата. Негатив копился практически всю весну, но всегда находились оговорки: шансы на второе место остаются, можно еще выиграть Кубок... Теперь Кубка нет. Ну и само по себе поражение от середняка первой лиги — момент деликатный.
Абаскаль отреагировал на вылет от «Акрона» серьезными изменениями состава и схемы. Впервые с прошлого года (с той самой кубковой зарубы с «Зенитом») «Спартак» вышел с тремя центральными защитниками. Отметим возвращение Джикии, не игравшего почти полтора месяца, и появление Маслова на позиции опорного полузащитника. Это мы уже видели эпизодически в двух предыдущих встречах, с «Краснодаром» была полноценная премьера.
Однако даже шесть номинальных защитников в составе не сделали оборону «Спартака» прочнее. В самом начале матча в тупик ее поставил простейший розыгрыш углового. Сперцян вошел в штрафную, не встретил никакого сопротивления и спокойно вложил мяч в ногу Кордобе.
По первым минутам и так сложилось впечатление, что игроки «Спартака» не очень понимают, как играть по новой схеме, а после пропущенного гола оно только усилилось. Была большая группа игроков сзади, чуть меньше впереди и Пруцев между ними. Склеивать не получалось совсем. «Краснодар» на этом фоне смотрелся первоклассной командой, у которой здорово ходит мяч и отлично налажен переход из обороны в атаку.
Неудивительно, что Абаскаль начал вносить коррективы еще до перерыва, поменяв Чернова (Кордоба забивал из-под него) на Зобнина и вернув Маслова в оборону. В конце тайма «Спартак» встрепенулся, но глобально это картину не поменяло.
Пара замен в перерыве, включая выход Промеса, «Спартак» не взбодрила. Наоборот, красно-белые показали, что такое пропускать из ничего. Обычная потеря практически у чужой штрафной, Дуарте проиграл борьбу Батчи. Обычный эпизод. Но дальше краснодарский португалец пробежал полторы половины поля и спокойно исполнил в дальний угол. Особенно возмутительно в этом эпизоде смотрелось то, как Дуарте на полпути бросил бежать за соперником и просто досматривал чужую атаку.
Как ни странно, после этого «Спартак» включился и очень легко сравнял счет. Дубль Соболева: сначала реализованный пенальти за фол на себе же, а затем удачное добивание после удара Зиньковского. Этот пенальти стал десятым в туре, что стало новым рекордом РПЛ.
Правда, «Спартак» так же легко пропустил третий. Очередная ошибка в обороне, нерасчетливый выход Селихова и красивый «парашют» от Сперцяна.
Следующего гола пришлось ждать долгие для этой игры 10 минут. «Спартак» сравнял: Зиньковский приложился из-за штрафной, и рикошет не оставил шансов Сафонову. И тут же красно-белые вышли вперед: Промес здорово разобрался в штрафной. Голландец вернулся в игру после длительного перерыва и долгое время был незаметен, однако своим шансом воспользовался, причем сделал это в решающий момент.
Правда, в ту минуту никто бы не поверил, что голов в этой игре больше не будет. Более того, Безбородов справедливо компенсировал восемь минут: в середине тайма Кади неудачно попал под Джикию, и игрока «Краснодара» пришлось увозить со стадиона на скорой. Все компенсированное время «Краснодар» просидел на воротах «Спартака». Были подозрения на игру рукой, Сафонов не отходил от Селихова, но красно-белые все же удержали победу.
В последнее время у «Спартака» что ни матч, то настоящее безумие. То ничья 3:3 с «Динамо», когда соперник забил больше, чем нанес ударов по воротам. То минимальная победа над аутсайдером «Торпедо» с тремя пенальти (двумя незабитыми) и двумя удалениями. Теперь вот такой триллер с «Краснодаром», где команда Абаскаля за одну игру пережила несколько жизней: загоралась и потухала, была хороша в атаке и безобразна в обороне. После всего этого вспоминается нетленка от Владимира Григорьевича Федотова: «Спартак» — веселая команда».
Насколько яркой была эта победа с эмоциональной точки зрения, настолько же противоречивым оказалось содержание игры красно-белых. Как бы то ни было, «Спартак» оторвался от ЦСКА и не дал уйти вперед «Ростову», с которым встретится уже в субботу.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|24
|14
|6
|4
|54-31
|48
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|24
|11
|5
|8
|52-40
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|4 : 3
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|17
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4