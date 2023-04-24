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Сегодня, 21:50

Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»

Олег Кошелев
Редактор видеоотдела
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&quot;Спартак&quot; одержал волевую победу над &quot;Краснодаром&quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Рекорд по пенальти, жуткая травма и 4:3!

Поражение в Жигулевские стало для «Спартака» точкой невозврата. Негатив копился практически всю весну, но всегда находились оговорки: шансы на второе место остаются, можно еще выиграть Кубок... Теперь Кубка нет. Ну и само по себе поражение от середняка первой лиги — момент деликатный.

Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар

Абаскаль отреагировал на вылет от «Акрона» серьезными изменениями состава и схемы. Впервые с прошлого года (с той самой кубковой зарубы с «Зенитом») «Спартак» вышел с тремя центральными защитниками. Отметим возвращение Джикии, не игравшего почти полтора месяца, и появление Маслова на позиции опорного полузащитника. Это мы уже видели эпизодически в двух предыдущих встречах, с «Краснодаром» была полноценная премьера.

Однако даже шесть номинальных защитников в составе не сделали оборону «Спартака» прочнее. В самом начале матча в тупик ее поставил простейший розыгрыш углового. Сперцян вошел в штрафную, не встретил никакого сопротивления и спокойно вложил мяч в ногу Кордобе.

 

По первым минутам и так сложилось впечатление, что игроки «Спартака» не очень понимают, как играть по новой схеме, а после пропущенного гола оно только усилилось. Была большая группа игроков сзади, чуть меньше впереди и Пруцев между ними. Склеивать не получалось совсем. «Краснодар» на этом фоне смотрелся первоклассной командой, у которой здорово ходит мяч и отлично налажен переход из обороны в атаку.

Неудивительно, что Абаскаль начал вносить коррективы еще до перерыва, поменяв Чернова (Кордоба забивал из-под него) на Зобнина и вернув Маслова в оборону. В конце тайма «Спартак» встрепенулся, но глобально это картину не поменяло.

Пара замен в перерыве, включая выход Промеса, «Спартак» не взбодрила. Наоборот, красно-белые показали, что такое пропускать из ничего. Обычная потеря практически у чужой штрафной, Дуарте проиграл борьбу Батчи. Обычный эпизод. Но дальше краснодарский португалец пробежал полторы половины поля и спокойно исполнил в дальний угол. Особенно возмутительно в этом эпизоде смотрелось то, как Дуарте на полпути бросил бежать за соперником и просто досматривал чужую атаку.

 

Как ни странно, после этого «Спартак» включился и очень легко сравнял счет. Дубль Соболева: сначала реализованный пенальти за фол на себе же, а затем удачное добивание после удара Зиньковского. Этот пенальти стал десятым в туре, что стало новым рекордом РПЛ.

 

 

Правда, «Спартак» так же легко пропустил третий. Очередная ошибка в обороне, нерасчетливый выход Селихова и красивый «парашют» от Сперцяна.

 

Следующего гола пришлось ждать долгие для этой игры 10 минут. «Спартак» сравнял: Зиньковский приложился из-за штрафной, и рикошет не оставил шансов Сафонову. И тут же красно-белые вышли вперед: Промес здорово разобрался в штрафной. Голландец вернулся в игру после длительного перерыва и долгое время был незаметен, однако своим шансом воспользовался, причем сделал это в решающий момент.

 

Правда, в ту минуту никто бы не поверил, что голов в этой игре больше не будет. Более того, Безбородов справедливо компенсировал восемь минут: в середине тайма Кади неудачно попал под Джикию, и игрока «Краснодара» пришлось увозить со стадиона на скорой. Все компенсированное время «Краснодар» просидел на воротах «Спартака». Были подозрения на игру рукой, Сафонов не отходил от Селихова, но красно-белые все же удержали победу.

 

В последнее время у «Спартака» что ни матч, то настоящее безумие. То ничья 3:3 с «Динамо», когда соперник забил больше, чем нанес ударов по воротам. То минимальная победа над аутсайдером «Торпедо» с тремя пенальти (двумя незабитыми) и двумя удалениями. Теперь вот такой триллер с «Краснодаром», где команда Абаскаля за одну игру пережила несколько жизней: загоралась и потухала, была хороша в атаке и безобразна в обороне. После всего этого вспоминается нетленка от Владимира Григорьевича Федотова: «Спартак» — веселая команда».

Насколько яркой была эта победа с эмоциональной точки зрения, настолько же противоречивым оказалось содержание игры красно-белых. Как бы то ни было, «Спартак» оторвался от ЦСКА и не дал уйти вперед «Ростову», с которым встретится уже в субботу.

 

Александр Соболев
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Кади Боржес
16
23
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1
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2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
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 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
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 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
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23.04 16:30
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 1 : 0
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 4 : 3
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