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В РПЛ — аномалия с пенальти. Их больше, чем во всех топ-лигах Европы

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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«Химки» — «Торпедо». Андре Фелипе забивает с пенальти в ворота Антона Митрюшкина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
В Химках и Воронеже пробили шесть 11-метровых!

24-й тур РПЛ стартовал с ураганных матчей: «Химки», «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» вонзили 10 мячей и шесть раз исполнили пенальти.

Все началось с шоу в Химках, где Кирилл Левников указал на точку уже на 33-й минуте — за игру рукой Марио Чурича. Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин справился с выстрелом Бутты Магомедова, но тот добил мяч в сетку вторым касанием.

Следующий 11-метровый Левников назначил на 44-й минуте — уже в ворота «Химок» (за фол Виталия Лысцова на хавбеке Йорди Рейне). Андре был точен, уверенно переиграв Антона Митрюшкина.

Третий пенальти снова били хозяева: на 59-й минуте Илья Кутепов в подкате срубил в своей штрафной Александра Руденко. А вышедший на замену Резиуан Мирзов положил начало камбэка «Химок».

В Воронеже арбитр Рафаэль Шафеев тоже не скупился на 11-метровые и к перерыву трижды указывал на точку. На 25-й минуте — за фол Ираклия Квеквескири на Мансилье: Флорентин мог открыть счет, но попал в штангу, а Александр Эктов был точен на добивании.

На 29-й минуте Георгий Гогнадзе заработал пенальти за опасную игру Переса и сам же его реализовал.

Наконец, на 45-й минуте встречи за фол Игоря Калинина на Флорентине Шафеев в третий раз зафиксировал фол в штрафной.

Это восьмой случай в РПЛ в сезоне, когда в одном матче назначались три пенальти.

По этому показателю наша лига опережает ведущие чемпионаты.

В пяти топ-лигах Европы за этот сезон было восемь матчей с тремя и больше пенальти (по три — в ла лиге и лиге 1, по одному — в бундеслиге и серии А) — столько же, сколько в одной РПЛ.

Если взять топ-10 лиг, то всего в этом сезоне было 14 матчей с 3+ пенальти — ни в одном из чемпионатов не было больше трех таких матчей.

Такое количество 11-метровых аномально и для России: за всю историю (не считая нынешний сезон) турнира три и более пенальти за игру были зафиксированы лишь в трех матчах.

19 апреля CIES Football Observatory составила рейтинг футбольных лиг мира по числу 11-метровых, назначавшихся в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023 года. Первое место занял чемпионат Египта, второе — лига Саудовской Аравии. РПЛ заняла третью строчку, таким образом опередив все европейские чемпионаты.

Футболисты &laquo;Химок&raquo; празднуют гол в&nbsp;ворота &laquo;Торпедо&raquo;. Безумная битва за выживание в РПЛ! «Химки» нокаутировали «Торпедо» и близки к спасению
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ФК Оренбург
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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2
 Ростов 23 13 7 3 40-30 46
3
 Спартак 23 13 6 4 50-28 45
4
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
5
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 23 11 4 8 34-30 37
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Локомотив 23 8 4 11 36-40 28
11
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
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22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
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