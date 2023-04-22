В РПЛ — аномалия с пенальти. Их больше, чем во всех топ-лигах Европы
24-й тур РПЛ стартовал с ураганных матчей: «Химки», «Торпедо», «Факел» и «Оренбург» вонзили 10 мячей и шесть раз исполнили пенальти.
Все началось с шоу в Химках, где Кирилл Левников указал на точку уже на 33-й минуте — за игру рукой Марио Чурича. Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин справился с выстрелом Бутты Магомедова, но тот добил мяч в сетку вторым касанием.
Следующий 11-метровый Левников назначил на 44-й минуте — уже в ворота «Химок» (за фол Виталия Лысцова на хавбеке Йорди Рейне). Андре был точен, уверенно переиграв Антона Митрюшкина.
Третий пенальти снова били хозяева: на 59-й минуте Илья Кутепов в подкате срубил в своей штрафной Александра Руденко. А вышедший на замену Резиуан Мирзов положил начало камбэка «Химок».
В Воронеже арбитр Рафаэль Шафеев тоже не скупился на 11-метровые и к перерыву трижды указывал на точку. На 25-й минуте — за фол Ираклия Квеквескири на Мансилье: Флорентин мог открыть счет, но попал в штангу, а Александр Эктов был точен на добивании.
На 29-й минуте Георгий Гогнадзе заработал пенальти за опасную игру Переса и сам же его реализовал.
Наконец, на 45-й минуте встречи за фол Игоря Калинина на Флорентине Шафеев в третий раз зафиксировал фол в штрафной.
Это восьмой случай в РПЛ в сезоне, когда в одном матче назначались три пенальти.
По этому показателю наша лига опережает ведущие чемпионаты.
В пяти топ-лигах Европы за этот сезон было восемь матчей с тремя и больше пенальти (по три — в ла лиге и лиге 1, по одному — в бундеслиге и серии А) — столько же, сколько в одной РПЛ.
Если взять топ-10 лиг, то всего в этом сезоне было 14 матчей с 3+ пенальти — ни в одном из чемпионатов не было больше трех таких матчей.
Такое количество 11-метровых аномально и для России: за всю историю (не считая нынешний сезон) турнира три и более пенальти за игру были зафиксированы лишь в трех матчах.
19 апреля CIES Football Observatory составила рейтинг футбольных лиг мира по числу 11-метровых, назначавшихся в период с 1 января 2020 года по 1 апреля 2023 года. Первое место занял чемпионат Египта, второе — лига Саудовской Аравии. РПЛ заняла третью строчку, таким образом опередив все европейские чемпионаты.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|23
|13
|7
|3
|40-30
|46
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|23
|13
|5
|5
|42-21
|44
|
5
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
6
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
7
|Ахмат
|23
|11
|4
|8
|34-30
|37
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|23
|9
|4
|10
|32-43
|31
|
10
|Локомотив
|23
|8
|4
|11
|36-40
|28
|
11
|Урал
|23
|7
|4
|12
|25-37
|25
|
12
|Кр. Советов
|23
|6
|7
|10
|23-33
|25
|
13
|Пари НН
|23
|5
|4
|14
|25-47
|19
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|- : -
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|- : -
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|- : -
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|13
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|21
|1
|4