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Сегодня, 23:00

Сверхволевая победа Абаскаля! Но стартовый план испанца — катастрофа

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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«Спартак» одержал волевую победу над «Краснодаром».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Константин Алексеев — об огненном матче «Спартак» — «Краснодар» (4:3).
Россия. Премьер-лига. 24-й тур
24 апр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
4:3
Краснодар

Фантастический сюжет в Тушине — 0:2, 2:2, 2:3, 4:3! «Спартак» перевернул сложнейший матч и оторвался на три очка от ЦСКА, накануне в большинстве упустившего победу над «Локомотивом»! Гильермо Абаскаль снова герой? Не все так однозначно.

Всего один выигрыш в семи последних встречах намекал — красно-белым пора что-то менять. Абаскаль тоже так решил, но его идея изначально выглядела максимально спорной. Старательно внедрять схему с четырьмя защитниками, чтобы в решающий момент применить расстановку 5-3-2? А в опорную зону отправить номинального футболиста обороны Маслова? Дома, когда обязательно нужна победа, выпускать только трех исполнителей атакующего плана — Игнатова, Соболева и Бальде?!

&laquo;Спартак&raquo; одержал волевую победу над &laquo;Краснодаром&raquo;. Самый безумный матч сезона: «Спартак» дважды проигрывал, но все же вырвал победу над «Краснодаром»

Такой рискованный вариант хорош, если работает. Все сомневающиеся — недалекие люди, а ты — гений. Но вот когда нет, то к тренеру возникают большие вопросы. Смысл предельно насыщать центр обороны, если все равно он трещит и уже через 10 минут ты в роли догоняющего? И кем взламывать соперника, когда основной козырь семи полевых из десяти — отбор?

Абаскаль немного поплыл на фоне неимоверного давления, которое всегда испытывают тренеры в «Спартаке»? В 34 года это не вызвало бы удивления. Но испанцу следует отдать должное — Гильермо довольно быстро признал ошибку со стартовым планом. Зобнин вышел на поле уже на 36-й минуте вместо расклеившегося Чернова. В перерыве Абаскаль вернулся к схеме с четырьмя защитниками, выпустил Промеса, далее Зиньковского и Николсона — эти ребята в компании с Соболевым и переломили ход встречи. Да, помог своей расхлябанностью Кривцов, который привез два голевых выпада москвичей и полностью заслужил обратную замену. Но как же хорош был «Спартак» в стремительных контратаках!

Гильермо Абаскаль. «Команда показала, что у нее есть сердце». Тренеры «Спартака» и «Краснодара» — о сумасшедшем матче

Забить четыре гола за один тайм, проявить столько воли к победе... Соболев, Зиньковский, Промес и даже Николсон рвали и метали. После перерыва мы уже видели ту команду Абаскаля, что влюбляла в себя осенью — страстью, куражом, скоростью, нацеленностью на ворота. Пусть не на постоянной основе, но эпизодами — точно. Этого хватило.

Испанец явно перенервничал, сил праздновать не осталось — с финальным свистком стремительно рванул в подтрибунное помещение, убеждая, насколько важной стала для него победа. «Спартак» на коне. Но в эйфории не стоит забывать о провальном стартовом плане и отвратительной игре в обороне.

Хотя зрелище москвичи и краснодарцы подарили болельщикам ярчайшее!

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
4
18
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 18 4 2 60-12 58
2
 Ростов 24 14 7 3 43-31 49
3
 Спартак 24 14 6 4 54-31 48
4
 ЦСКА 24 13 6 5 43-22 45
5
 Ахмат 24 12 4 8 35-30 40
6
 Динамо 24 11 6 7 43-33 39
7
 Краснодар 24 11 5 8 52-40 38
8
 Оренбург 24 11 3 10 47-48 36
9
 Сочи 24 9 4 11 32-44 31
10
 Локомотив 24 8 5 11 37-41 29
11
 Урал 24 7 4 13 26-40 25
12
 Кр. Советов 24 6 7 11 24-35 25
13
 Пари НН 24 6 4 14 27-48 22
14
 Факел 24 2 12 10 29-45 18
15
 Химки 24 4 5 15 23-52 17
16
 Торпедо 24 3 4 17 18-41 13
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29 тур
30 тур
22.04 14:00
Химки – Торпедо
 4 : 2
22.04 16:30
Факел – Оренбург
 1 : 3
22.04 19:00
Зенит – Динамо
 3 : 1
23.04 12:00
Урал – Ростов
 1 : 3
23.04 14:00
Пари НН – Кр. Советов
 2 : 1
23.04 16:30
Ахмат – Сочи
 1 : 0
23.04 19:30
ЦСКА – Локомотив
 1 : 1
24.04 19:00
Спартак – Краснодар
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 18
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 17
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 14 1 2
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 9 1 5
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 22 1 4
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