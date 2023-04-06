«Господин Дюков, у нас нет положительной динамики в судействе». Открытое письмо президенту РФС от эксперта «СЭ»

Шеф-редактор «СЭ», свыше 20 лет пишущий в нашем издании об арбитрах, их работе и правилах игры, обращается к руководителю Российского футбольного союза

Уважаемый Александр Валерьевич!

Пойти на такой необычный для себя шаг, обратиться к Вам с открытым письмом, меня побудило Ваше недавнее интервью «СЭ», в котором, кратко комментируя ситуацию в судействе, Вы сказали следующее:

«Объективным и важным является такой критерий, как количество неисправленных ключевых ошибок. Если посмотреть на статистику количества неисправленных ошибок за 20 туров прошлого сезона и текущего, мы увидим положительную динамику. В прошлом сезоне было 48 ошибок, если мне не изменяет память, — это 2,4 ошибки за тур. В этом сезоне 35 ошибок — 1,75 за тур.



Это говорит о том, что есть положительная динамика. Да, судьи по-прежнему ошибаются, но ошибки неизбежны. Хотя это и не должно быть оправданием. Мы должны работать над тем, чтобы снижать количество ключевых ошибок, не исправленных ВАР. Наша промежуточная цель — не более чем одна ошибка в среднем за тур».

Очевидно, что эти данные Вам подготовили аналитики — по всей видимости, сотрудники департамента судейства или члены судейского комитета.

Позволю себе не согласиться с приведенной статистикой. И предложить свою. Да, она, безусловно, субъективна. Но смею верить, что именно мои данные (абсолютно прозрачные) гораздо больше отражают реальную ситуацию.

В 2005 году «Спорт-Экспресс» вместе с теперь уже экс-владельцем «Спартака» Леонидом Федуном организовал конкурс «Золотая мантия», благодаря которому по итогам каждого чемпионата не один год определялась тройка лучших арбитров и вручались драгоценные (в прямом смысле слова) награды. Я вел этот конкурс и потому был обязан смотреть все матчи каждого тура, чтобы потом обсудить их с коллегами и выставить оценки судьям. Продолжаю внимательно следить за всеми играми и сейчас, чтобы комментировать судейские вердикты и выражать мнение о качестве работы рефери.

Упомянул все это лишь для понимания моей компетенции: я в состоянии сравнить тот уровень арбитров, что был, к примеру, 18 лет назад, 10 лет назад, 5 лет назад с тем, что происходит сейчас. Более того, могу проиллюстрировать разницу своими данными.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ошибки

Сейчас в РПЛ настоящая судейская катастрофа. Вот моя статистика, которую не первый год я веду вместе с добровольными помощниками, экспертами, консультантами из мира судейства.

В чемпионате России-2020/21 арбитры ошиблись 54 раза в 238 сыгранных матчах.

Год спустя накопилось 87 неверных решений в 244 матчах.

К сожалению, в чемпионате-2022/23 ошибок стало еще больше. В первой части турнира их было 67 в 136 играх. Почти в каждой второй встрече арбитры выносили неправильные вердикты в ключевых эпизодах.

Сейчас, после 21-го тура, число таких ошибок увеличилось до 87 (в 168 матчах). То есть их совершено столько же, сколько во всем прошлом чемпионате. Понятно, что в следующих девяти турах (72 матчах) добавится не одна ошибка.

Кривая промахов наших судей, которые не исправили ВАР (представляете, сколько всего косяков у наших рефери?), неуклонно идет вверх. А не вниз, как свидетельствуют данные, которые Вам предоставили.

Вам сообщили о 35 ошибках в 20 турах, у меня получилось 87 в 21 туре. Даже с учетом погрешности не может быть такой существенной разницы. На мой взгляд, никакой положительной динамики нет.

К сожалению, стоит признать: в нашем судействе кризис, вызванный как объективными, так и субъективными причинами. И, возможно, он будет длиться еще от трех до пяти лет, пока не принесет плоды программа подготовки резервов. Если, конечно, она сработает.

Для демонстрации прозрачности моей версии публикую таблицу со всеми ошибками в этом сезоне. Все они есть на видео в открытом доступе, при желании с ними всегда можно ознакомиться. Возможно, с какими-то моментами Вы не согласитесь, но приведенные данные свидетельствуют, что ошибок не 35, а гораздо больше.

П одготовка к матчам

По возможности кратко обращу Ваше внимание на ряд актуальных судейских проблем, которые влияют на наш чемпионат, на уровень футбола, на ход и исход игр. О них уже заговорили в ведущих клубах.

И это не простое сравнение с АПЛ или другими топ-лигами — мол, там и свистят реже, и дают играть больше. Нет. Я уже писал, что, по данным «СЭ», тренерский штаб «Спартака» не на пальцах, не на словах, а с помощью видеозаписей указал на пробелы в подготовке и работе наших арбитров.

Сделан своеобразный фильм или нарезка, называйте как угодно. Наглядно показано, что команда зачастую не может играть в свой футбол, поддерживать требуемый темп, проводить комбинации, задуманные тренером, и противодействовать тактике соперников. Из-за рефери. Судьи не управляют должным образом игрой, позволяя командам затягивать время, сводя чистое время к минимуму. Не борются с таким антифутболом и симуляциями ни с помощью внушений, ни с помощью дисциплинарных санкций. Неправильно выбирают позицию и оказываются на пути мяча или игроков, пытающихся провести ту или иную комбинацию.

Возникает вопрос: а как готовятся наши судьи к каждой игре? И готовятся ли?

Примерно год назад РФС объявил, что арбитрам начнут предоставлять аналитические отчеты по командам и игрокам, которые помогут при подготовке к матчам. Цитирую официальную информацию:

«Будут исследовать поведение и характеристики игроков команд в преддверии тура и готовить подробный отчет для судей. Он будет содержать тактический анализ действий футболистов в атаке, переходной фазе, обороне и во время стандартных положений. В отчете будет дана характеристика наиболее грубым игрокам и тем, на ком чаще всего нарушают правила соперники. Благодаря подобным отчетам с нового сезона арбитры получат дополнительные возможности при подготовке к матчам, изучении действий игроков на поле, а также смогут улучшить свои навыки предугадывать игровые ситуации и занимать выгодную для принятия решений позицию на поле».

По сути, именно об этом и говорят спартаковские тренеры — судьям не хватает именно такой подготовки. Существуют ли подобные аналитические отчеты? Они были, есть, будут?

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Время

Гильермо Абаскаль и его помощники в том числе обратили внимание на то, сколько времени судьи, извините за грубое слово, воруют у команд и болельщиков. Потому что чистое время матчей у нас небольшое, намного меньше, если сравнивать с недавним чемпионатом мира. Там, по данным ФИФА, играли в среднем по часу. У нас, в недавнем прошлом указывала одна из известных аналитических компаний, — примерно на 8-12 минут меньше.

В первой половине февраля судьи РПЛ две недели слушали лекции на сборе в Турции. Две недели. Сколько часов или минут было уделено теме добавленного времени? По моим данным, ноль часов, ноль минут. Нисколько.

Потому так вольно обращаются наши арбитры, потому не добавляют время, потраченное на проверки ВАР (а они у нас очень продолжительные), оказание помощи, штрафные и свободные, празднование голов, предложение руки и сердца (да, у нас было и такое в первой части сезона), замены... Вот в этом есть системность, в этом практически все наши арбитры схожи.

Управление игрой

Мой материал о «невероятном успехе» РПЛ уже выходил в «СЭ».

Напомню, что наш чемпионат оказался 9-м и 11-м в мире по двум показателям. Попали в первую десятку! По среднему числу удалений в матче...

Такие данные предоставила швейцарская CIES Football Observatory. Она составила рейтинг футбольных лиг мира по числу желтых и красных карточек, показываемым игрокам в среднем в каждом матче чемпионата или первенства страны. Российская премьер-лига оказалась в числе самых грубых, уступив главным образом только латиноамериканцам. По общему числу дисциплинарных санкций РПЛ заняла 11-е место, а по удалениям стала 9-й, пропустив вперед только Боливию, Эквадор, Коста-Рику, Перу, Парагвай, Уругвай, Венесуэлу и Чили. Учтен период с 1 января 2020 года по 20 марта 2023 года.

У нас не настолько грубый чемпионат. У нас не такой горячий темперамент, как у латиноамериканцев. Почему тогда столько карточек? Судьи не могут управлять игрой и перестраховываются? А клубы, значит, впустую платят футболистам, которые отбывают дисквалификации и не играют.

Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Задумчивые» карточки

Есть и другая проблема, другие карточки. Я их называю «задумчивыми». У меня в Telegram-канале KGBreferee их накопилось достаточно — можно найти в поиске по слову «задумчивая».

Не горжусь тем, что стал автором нового термина. Потому что таких карточек быть не должно. Не должен судья ходить по полю 30 секунд, 45 секунд, минуту с лишним — в раздумьях, в задумчивости, в ожидании озарения. И только потом выносить предупреждение или доставать красную карточку.

Почему? Потому что невольно возникает подозрение, что, вопреки протоколу ВАР, ему помог коллега — из ВАР-центра. Нет, наши судьи, конечно, не такие. Они законопослушные. Но отчего тогда так много «задумчивых» карточек? А ведь они могут быть четвертыми, за ними может последовать дисквалификация. Это вряд ли понравится клубам.

А если на это обратят внимание ИФАБ, УЕФА и ФИФА? Вариант наказания: лишение судьи разрешения на работу видеоассистентом, лишение всего турнира возможности использования ВАР.

Насколько я понимаю, одно послание с претензиями РФС уже получил. По поводу нарушения правил игры на февральском турнире в ОАЭ.

ИФАБ же отреагировал на то, что в регламент соревнования была включена и использовалась возможность подавать запросы для просмотра судьей видеоповторов спорного момента. Официальный представитель команды сообщал о запросе резервному арбитру, затем резервный передавал информацию главному арбитру. Судья шел к монитору, изучал видеозапись, давал комментарии в прямом эфире и выносил решение.

Это прямое нарушение правил игры. Этот эксперимент, получается, не согласовали с ИФАБ, УЕФА и ФИФА. Хотя в соответствии с действующими регламентами, устанавливающими правила организации международных турниров (а зимнее соревнование считалось таким, потому что проходило на территории ОАЭ), любой международный клубный турнир должен проходить по правилам игры ИФАБ.

«После Зимнего кубка мы получили письмо с жестким требованием прекратить подобное поведение судей. Это запрещено правилами игры. Это эксперименты, которые разрешаются или не разрешаются. Есть правила игры, где четко указаны полномочия судьи», — сказал «СЭ» генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов. Вот это как раз о запросах тренеров и просмотрах судьями видеоповторов (ВАР на турнире в ОАЭ не работали).

И это не первое нарушение. Не соблюдается регламент ФИФА, в котором написано, что судейский комитет любой федерации должен состоять только из бывших арбитров. Этот регламент действует с сентября 2020 года. Продолжает нарушаться Судейская конвенция УЕФА, которая запрещает одному человеку одновременно быть сотрудником департамента судейства и входить в судейский комитет.

Не исключаю, что Вы упрекнете меня в излишнем формализме. Допускаю, в нынешней фазе непростых отношений с ФИФА и УЕФА есть дополнительные вводные, которые понятны людям внутри процесса, но не видны снаружи. Иначе я не понимаю — зачем нам так подставляться? Ради чего или ради кого?

Александр Федоров, Фото «СЭ»

Обращение арбитров

Завершу свое письмо обращением к Вам арбитров. Не поймите буквально — это не их текст, не слова судьи Петрова, Сидорова или Розетти. Скорее, это мое обобщение услышанного в последние месяцы или даже годы.

Вот, например, о системе наказаний и отстранений: «Он какое-то время останется без назначений в РПЛ». Так заявил судейский руководитель.

Или вот: «Он обязательно вернется. Как я уже говорил раньше, это будет зависеть от работы коллег. Судья, думаю, рассчитывает вернуться как можно быстрее. Мы со своей стороны хотим, чтобы арбитры работали безупречно. Его срок ротации зависит больше от коллег».

Или вот так: «Если арбитр допускает серьезную ошибку, как правило, он пропускает тур. Либо получает, либо не получает назначение в зависимости от работы коллег, потому что система устроена так, что судят лучшие. Соответственно, если ты отсудил плохо, а остальные хорошо, ты пропускаешь чуть больше, если другие судьи тоже получили ошибки, то ты можешь выйти со скамейки запасных чуть раньше».

Судьи РПЛ давно заметили, что это «чуть раньше» для всех разное. Для одних — промежуток короче, для других — длиннее, для третьих — намного длиннее. Отсутствует элементарное понимание, как же все-таки и за что наказываются судьи. Поверьте, Александр Валерьевич, эта проблема существует. О ней Вам сами арбитры не скажут. Но она есть.

Рейтинг рефери засекречен. Хотя регулярно говорится, что мир судейства стремится к открытости.

Еще одна проблема напрямую связана с экспертно-судейской комиссией. Вопросов об ЭСК множество. Всех в этом письме не задать. Один из главных — для чего она, зачем создана? Все спорные моменты она не разбирает, истиной в последней инстанции не выступает, решения судей чаще поддерживает, чем нет. ЭСК — инструмент для чего?

Нередко из-за нее возникает существенная путаница. Осенью ЭСК объявляет, что судья ошибся. Арбитр садится на лавку, теряет деньги. Потом наступает зимний сбор — объявляется, что теперь, с середины сезона, эта ошибка — больше не ошибка. А как тогда быть с решением ЭСК? У судей голова кругом от всего этого.

И поверьте, не только у судей. У клубов, специалистов, журналистов, болельщиков. Понимания процессов и необходимого уровня доверия нет ни у кого. И это сильно отражается на имидже всей лиги, которая сейчас испытывает и другие проблемы.

Написал это письмо не для того, чтобы лишний раз окунуть в грязь нашу лигу, руководителей или судей. А с целью показать альтернативную точку зрения той, где у нас идет «положительная динамика» в судействе. Искренне верю, что конструктивная критика может быть услышана и способна положительным образом отразиться на качестве арбитража, без которого невозможен и качественный футбол.