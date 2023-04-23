«Локо» доказал — безвыходных ситуаций не бывает. ЦСКА есть чему поучиться
Это дерби преподносили не только как битву лучших команд лиги нынешней весной (у ЦСКА и «Локомотива» было по 15 очков в шести матчах — самые впечатляющие серии в РПЛ после рестарта), но и в качестве тактической дуэли Владимира Федотова с Михаилом Галактионовым.
Оба тренера к ней подготовились, но в штабе гостей точно не подозревали, с каким количеством проблем придется столкнуться уже к перерыву.
Первый сюрприз от ЦСКА — появление Хесуса Медины в качестве левого латераля. Обляков, который должен был подменять на этой позиции Зайнутдинова, неожиданно расположился выше и вынудил Галактионова оперативно менять фланги атаки, чтобы парагвайца нагружал не Камано, а Пиняев.
Ход казался логичным, учитывая превосходство хавбека «Локо» в скорости (его первый же проход завершился попаданием в штангу). Но план быстро сломался из-за травмы Сергея, и ЦСКА идеально этим воспользовался.
Пока «Локомотив» перестраивался после выхода Митая (на этот раз албанец появился в защите, вынудив подняться Тикнизяна; Камано при этом вернулся направо), хозяева образцово реализовали давление. К их голу все шло и до того, но такое ощущение, что железнодорожники просто не успели расставиться по местам. В итоге Обляков с Мединой накрутили Ненахова с Митаем, а Заболотный на опыте отклеился от Щетинина (17-летний опорник дебютировал в основе «Локо») и пробил Лантратова.
Появление Митая стало катастрофой — после пропущенного мяча гости и так предельно упростили выход из обороны в атаку, начав грузить длинными передачами на Дзюбу (при Пиняеве такого не происходило), а из-за удаления окончательно похоронили все, что готовили под ЦСКА.
Важно отметить: провал Митая очень грамотно спровоцировал Обляков. Хавбек ЦСКА выдает сверхрезультативную весну (у него уже «3+3» по системе «гол+пас»), а в дерби только за первый тайм оформил результативную передачу и оставил соперника в меньшинстве. Ход Федотова сработал даже лучше, чем, вероятно, этого ожидали в штабе ЦСКА.
Что оставалось «Локо» по такой игре? Отбиваться и рассчитывать только на контратаки со стандартами. Армейцы сделали все, чтобы максимально обезопасить результат: продолжали давить, но не бросали зоны и вовремя перестраивались, а заодно сняли всех, кто повис на карточках.
И все равно упустили победу.
Концовка в исполнении «Локомотива» — лучший пример для всех, кому кажется, что ситуация безвыходная. Травма ведущего исполнителя, быстрое удаление и сломанная с точки зрения тактики игра — не повод сдаться и жаловаться на обстоятельства. Красно-зеленые образцово дотерпели и выжали максимум из дерби, которое складывалось для них совсем не по плану.
Учитывая, что «Локо» уже ни за что не борется, такая развязка даже ценнее рядовой победы, пусть и в статусной встрече. Еще осенью эту команду избивали середняки и аутсайдеры, а все вокруг были уверены — кризис придется разгребать годами. Но Галактионов за одну зиму сколотил банду, которая выдает лучшую серию после рестарта и вытаскивает мертвые матчи в момент, когда в нее уже никто не верит.
Да, ЦСКА идет в таком же графике, но в плане характера армейцам есть чему поучиться.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|18
|4
|2
|60-12
|58
|
2
|Ростов
|24
|14
|7
|3
|43-31
|49
|
3
|Спартак
|23
|13
|6
|4
|50-28
|45
|
4
|ЦСКА
|24
|13
|6
|5
|43-22
|45
|
5
|Ахмат
|24
|12
|4
|8
|35-30
|40
|
6
|Динамо
|24
|11
|6
|7
|43-33
|39
|
7
|Краснодар
|23
|11
|5
|7
|49-36
|38
|
8
|Оренбург
|24
|11
|3
|10
|47-48
|36
|
9
|Сочи
|24
|9
|4
|11
|32-44
|31
|
10
|Локомотив
|24
|8
|5
|11
|37-41
|29
|
11
|Урал
|24
|7
|4
|13
|26-40
|25
|
12
|Кр. Советов
|24
|6
|7
|11
|24-35
|25
|
13
|Пари НН
|24
|6
|4
|14
|27-48
|22
|
14
|Факел
|24
|2
|12
|10
|29-45
|18
|
15
|Химки
|24
|4
|5
|15
|23-52
|17
|
16
|Торпедо
|24
|3
|4
|17
|18-41
|13
|22.04
|14:00
|
Химки – Торпедо
|4 : 2
|22.04
|16:30
|
Факел – Оренбург
|1 : 3
|22.04
|19:00
|
Зенит – Динамо
|3 : 1
|23.04
|12:00
|
Урал – Ростов
|1 : 3
|23.04
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Ахмат – Сочи
|1 : 0
|23.04
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|1 : 1
|24.04
|19:00
|
Спартак – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|18
|
|
Квинси Промес
Спартак
|16
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|8
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|14
|1
|2
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|9
|1
|5
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|22
|1
|4