Рядом с Абаскалем в «Спартаке» никого нет. Почему испанец виноват, но он не виноват

Перед матчем красно-белых с «Краснодаром» обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер называет причины того, что происходит во второй части чемпионата с московским клубом и его главным тренером.

Мнение

Не деградация, но и не стагнация. Кризис!

В понедельник у «Спартака» начинается сложнейший календарный отрезок, во время которого в пяти ближайших турах предстоит встретиться с находящимся на пике формы «Краснодаром» и всеми тремя соперниками по топ-4 таблицы РПЛ — «Ростовом», «Зенитом» и ЦСКА. Только «Химки» могут показаться проходным оппонентом — но с учетом того, как в последних двух матчах при Андрее Талалаеве они воспрянули духом, на месте спартаковцев точно не стал бы расслабляться. Тем более в ближайшем Подмосковье хватает людей, одержимых желанием поквитаться со своим бывшим клубом, — новый капитан Аяз Гулиев, Резиуан Мирзов, Александр Руденко.

В середине недели «Спартак» лишился шансов на трофей, по делу уступив в Пути регионов Кубка России «Акрону» в Жигулевске. А сейчас он сыграет с «быками», которые лидируют по весенней результативности в РПЛ — меньше двух на этом отрезке вообще не забивают. Если посмотреть, как при этом москвичи действуют в защите (десять пропущенных мячей в шести встречах чемпионата, а если с учетом Кубка, то 17 — в 12), то вряд ли их можно назвать фаворитами. У красно-белых пропал баланс, наблюдавшийся осенью. Они стали очень уязвимы в первую очередь при переходе из атаки в оборону, на футболистов посыпались мышечные травмы.

И если в каких-то матчах вроде домашнего с «Ахматом» можно кивать на невезение, то в целом команда Гильермо Абаскаля совершенно не похожа на себя осеннего образца. У нее не чувствуется ни куража, ни особенно запаса прочности, позволявшего в первой части РПЛ не терять контроля над играми и прибавлять в самых сложных отрезках матчей. Поражение же от «Акрона», где нет ничего случайного, стало квинтэссенцией того кризиса, в который попал «Спартак».

Капитан Георгий Джикия может сколько угодно обижаться на журналиста, в смешанной зоне Жигулевска использовавшего глагол «деградировать», и это слово действительно кажется жестковатым для двухмесячного отрезка. Но если дальше продолжится в том же духе, и красно-белые окажутся без медалей, то в чем коллега не прав? Происходящее — пока еще не деградация, но уже и не стагнация. А еще локальный, но вполне ощутимый кризис.

Впрочем, что происходит — мы видим. Важнее понять — почему.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

Роль спортивного директора

Прошлая осень ознаменовалась типичным для «Спартака» и атмосферы вокруг него потоком славословий в адрес Абаскаля. И молодой испанец действительно заслуживал похвал, вдохнув в команду страсть, быстро поставив привлекательный футбол после крайне неудачного (пусть и завершившегося победой в Кубке России) предыдущего сезона с десятым местом в чемпионате и двумя сменами тренеров.

Встретили Гильермо крайне настороженно — его элементарно никто не знал. Но в 33 года — юном для тренера возрасте — он четко знал, что делает, сумел заразить своим фанатизмом команду, и на нее быстро стало приятно смотреть. Его признали, и, как это часто случается, отношение обернулось другой крайностью.

В клубе и вокруг него постепенно возник если не культ, то культик личности Абаскаля. С игрой все понятно, а в «Лукойле» были благодарны ему за лояльность. Ведь спустя чуть более месяц после его прихода, 13 июля, «Спартак» покинул человек, который Гильермо нашел и привел, — спортивный директор Лука Каттани. А еще через 40 дней, 22 августа, — и многолетний владелец Леонид Федун, у которого сто процентов акций клуба выкупила нефтяная компания.

При этом всем понятна и международная ситуация. Тем не менее Абаскаль никуда дергаться не стал, с головой погрузился в футбол и вернул «Спартак» в верхнюю тройку таблицы РПЛ. При том, что летом на пересменке красно-белой власти не сделано ни одного трансфера на реальное усиление — форвард Кейта Бальде почти сразу выбыл до зимы, а приобретение защитника Михи Мевли стало провалом.

Но Гильермо справился и без новичков, а его харизма как бы не требовала присутствия боссов ПАО в информационном пространстве — они оттуда самоустранились. Возможно, все это в совокупности и заставило компанию в конце зимних сборов, в феврале 2023-го, переподписать с испанцем контракт до лета 2025 года. Причем сделать это на новых финансовых условиях: по имеющейся у меня информации, зарплата Абаскаля возросла вдвое. Не слишком ли большая спешка с учетом 33-летнего на тот момент возраста и лишь половины сезона во главе команды? Легко ли любому человеку, каким бы талантливым и здравомыслящим он ни был, нормально пережить такой взлет не только в таблице и в известности, но и по доходу?

Более того, еще осенью спортивная составляющая в клубе фактически целиком отдана Абаскалю на откуп. В «Спартаке» пропала сформировавшаяся в предыдущем году система сдержек и противовесов. Каттани проявил себя как мощный коммуникатор, он находился везде, вел себя очень активно, плотно опекал своего протеже Паоло Ваноли. С ним отлично общалась команда.

Федор Успенский, Фото «СЭ»

При таком спортивном директоре главный тренер не мог почувствовать себя царем и богом, единолично решающим все вопросы. С другой стороны, Каттани — профессионал, и понимал, в каких вопросах его участие необходимо, а куда влезать не следует, чтобы не вызвать отторжения тренера. И его совместная работа с молодым специалистом стала бы оптимальным сочетанием. Но частицы «бы» в футболе не бывает — возвращение Каттани в «ПСЖ» нарушило складывавшийся баланс. За «Спартаком», насколько мне известно, Лука продолжает следить, более того, нынешнее развитие событий итальянец, как я слышал, прогнозировал.

Пол Эшуорт, уже после ухода Федуна взятый на место Каттани, работает в совершенно иной, гораздо более академичной и отстраненной стилистике. Британец ездит с командой на гостевые матчи, приходит на тренировки — но того контакта, который был у коллектива с Каттани, нет и близко. Эшуорт сосредоточен на подготовке летнего трансферного окна, но в зимнее не убедил. Если 22-летний португальский крайний защитник Томаш Тавареш, по крайней мере, большую часть встреч выходит в стартовом составе и уже забил «Акрону» свой первый мяч за «Спартак», то прибывший прямо из Парагвая 23-летний центральный защитник Алексис Дуарте пока не вписывается в оборону, ничего не понимает по-русски и не способен даже в футбольной терминологии коммуницировать на поле с партнерами. Отсюда немало ошибок, в том числе против «Акрона», когда игроки попросту не понимали друг друга.

Команда же при пассивной манере поведения нового спортивного директора фактически осталась наедине с Абаскалем. А у того появились понятные, человеческие, но тем не менее объективно отвлекающие факторы — в частности, беременность жены, с которой они недавно в Москве сыграли свадьбу. Тренерская работа — это 24/7, и на чутье, что происходит с коллективом и внутри него, это в какой-то мере наверняка повлияло. Тут должен быть, что называется, абсолютный слух.

Еще на сборах пошли разговоры, что Абаскаль футболистов скорее даже не физически, а психологически перегружает. Гильермо — талантливый и образованный человек, профессионал, но ощущение, где с того или иного игрока надо «слезть», начало ему изменять. У ряда людей от этого стало накапливаться раздражение. Кроме того, судя по всему, что-то не так рассчитано в плане нагрузок, что вылилось в серию последующих травм. От врачей, насколько мне известно, постоянно требовалось побыстрее приводить народ в рабочее состояние, лишнего времени на восстановление после микротравм не давалось.

Тут хочу, чтобы меня поняли правильно. Во всем, что описано выше, нет никакого криминала. Это — нормальный рабочий процесс. Взаимоотношения тренеров и футболистов всегда идут по очень тонкой грани, и одно и то же ты всегда можешь трактовать как обоснованную требовательность и чрезмерные придирки. Реально обо всем способны судить только те, кто находится внутри коллектива, знает все нюансы, понимает контекст.

Просто, во-первых, Абаскаль впервые в карьере столкнулся со столь длительными сборами, к тому же предшествующими лишь 13 турам чемпионата. Такое продолжительное нахождение вместе с командой всегда чревато внутренним напряжением — особенно если ты к подобному не привык.

А, во-вторых, рядом с еще объективно молодым тренером не оказалось более опытных и обладающих авторитетом людей, которые корректно, но настойчиво и со знанием дела заставили бы его размышлять о том, все ли он делает правильно. Каттани таким человеком стал бы точно. Эшуорт от каждодневной управленческой работы, насколько мне известно, дистанцировался, генеральный директор Евгений Мележиков в дела спортивного блока не слишком вмешивается. В результате Гильермо некому контролировать — или, по крайней мере, обсуждать с ним то, что он делает. И осаживать, если его заносит.

Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Красно-белым не хватает своего Нагорных. Повторяется ошибка с Каррерой

А тут еще и скороспелое переподписание контракта. Фактически «Спартак», только уже новое руководство, повторил ошибку, совершенную с Массимо Каррерой. Итальянцу к зиме чемпионского сезона тоже отдали на откуп весь спортивный блок, и того, почувствовав это, быстро взяли в оборот имевшие свой интерес агенты — Тимур Гурцкая и Марко Трабукки.

В результате внутри «Спартака» начались изменения, повлиявшие на отношения тренера с коллективом. Тогда запаса очков хватило для золота, хотя весной, как рассказывают многие, уже началось похолодание. А в следующем сезоне процесс саморазрушения пошел полным ходом, и не нашлось силы, способной его остановить. В результате уже через два года после титула в 2017-м Карреру уволили, и от команды, обещавшей стать мощной силой на несколько лет, не осталось следа.

Массимо Каррера. Александр Федоров, Фото «СЭ»

В случае с Абаскалем явного личного интереса его и близких к нему людей в трансферах пока не замечено. Но ситуация в любом случае не вполне нормальна. Одно дело, когда главный тренер управляет ситуацией в клубе спустя много лет после прихода в него, достигнув больших и стабильных успехов — как Алекс Фергюсон в «МЮ», Арсен Венгер в «Арсенале», Олег Романцев в том же «Спартаке» или Юрий Семин в «Локомотиве». И совсем другое, когда все отдается в руки молодому специалисту, лишь полсезона отработавшему на высоком уровне.

Единой клубной структуры в «Спартаке» сейчас вообще нет. Генеральный директор Мележиков и спортивный — Эшуорт, насколько мне известно, назначены и курируются разными ветвями «Лукойла», и в компании, владеющей клубом, сейчас в принципе нет одного человека, который держал бы ситуацию под контролем. О конфликтах между Мележиковым и Эшуортом слышать не доводилось, но очень похоже, что ПАО умышленно не возвышает никого из менеджеров, не делает ни медийным, ни фактическим лицом «Спартака». То есть не нужен один человек, который определял бы суть происходящего. А вот Абаскалю, на мой взгляд, с таким стало бы работать намного легче, потому что ясно, к кому обращаться и кто решает.

Грубо говоря, в «Спартаке» нет своего Юрия Нагорных, который с конца прошлого года взял под контроль все, что происходит с «Локомотивом» — ведь он привык рулить в режиме ручного управления.

«Лукойл» же, напротив, вроде как устал от единоличной «звезды» — управленца в лице Федуна (а также Заремы Салиховой) и хочет максимально деперсонализировать процесс. Футболисты людей с высоких этажей нефтяной компании едва ли узнают. Топ-менеджеры ПАО скорее оценивают происходящее, а не управляют им.

Компанию, похоже, больше интересуют вопросы имиджевого и стратегического характера — академия и работа с ветеранами, к которой активно привлечен Романцев. Пенсии экс-спартаковцам на постоянной основе — вещь прекрасная и абсолютно правильная. Другое дело, что одно совершенно не должно исключать другое, и акцент на прошлое и будущее — не причина бросать на произвол судьбы первую команду.

А в ней, кроме всего прочего, нарисовалась такая проблема, как недостаток вожаков. Перспективы неплохи — много способных воспитанников клуба, и та же пара центральных полузащитников Руслан Литвинов — Данил Пруцев, если продолжит развитие, способна стать для «Спартака» своими Хави и Иньестой. Правда, не хватает условного Серхио Бускетса, опорника «под» созидателями, но это как раз самый актуальный вопрос к Эшуорту и его работе в ближайшее трансферное окно.

Что же касается опыта и лидерства, то капитан Георгий Джикия и сам не скрывает некоторой мягкости характера, а его первый ассистент Роман Зобнин — хороший, положительный, но очень уж спокойный человек. Сами они будут «умирать» на поле, но «зажигать» раздевалку — это особое искусство. Им отлично владеет Квинси Промес, но он, во-первых, пропустил немалый отрезок из-за травмы (и это на многое повлияло), во-вторых, не работал с командой на сборах и не может не думать о своих личных проблемах. Травма заставила пропустить ряд матчей и Джикию, а перевод на его место Литвинова повлек за собой проблемы в средней линии.

Мне говорили, что очень хорошо в командном смысле проявил себя в последнее время Бальде — абсолютный экстраверт, легко нашедший общий язык и с россиянами, и с легионерами. Не случайно после своего гола «Торпедо» сенегалец жестами созвал к себе всех футболистов — это не манерничанье, а действительно природа Кейта. Но африканец провел в коллективе еще слишком мало времени, чтобы претендовать на роль лидера.

Вакуум лидерства же приводит к тому, что в том же Жигулевске «Спартак» безропотно проигрывает большую часть единоборств, уступает подборы, да и вообще выходит на поле без правильного настроя. И выясняется, что жестко потребовать от футболистов некому — а ведь этим должен заниматься не только главный тренер, но и люди внутри коллектива.

Тест на стрессоустойчивость

Абаскаль здраво отреагировал на провал с «Акроном», извинившись на пресс-конференции перед болельщиками и признав заслугу соперника. Никакой охоты на ведьм испанец не устраивал, да и вообще, как говорят, его настроение не меняется на 180 градусов в зависимости от результатов.

Тем не менее ясно, что в ближайшее время ему предстоит пройти серьезный тест на стрессоустойчивость. Полгода Гильермо отчаянно любили, но такая первая половина весны с вылетом из Кубка от клуба первой лиги может все изменить. А подсказать верные ходы при небольшом пока опыте сейчас в клубе и над ним попросту некому. Абаскалю придется жить по методу, сформулированному Ильфом и Петровым: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».

Впрочем, до этого еще далеко. Надеюсь, что Абаскаль выплывет на своем тотальном футбольном фанатизме — об этом говорят все, кто с ним работает. Это интересный и многообещающий специалист, и главное — не загубить спартаковскую часть его карьеры так, как в свое время было сделано с Унаи Эмери.

Тот же Романцев в примерно абаскалевском возрасте (возглавил красно-белых в 35 лет) здорово начал в «Спартаке» потому, что за его спиной стояла могучая фигура Николая Старостина. Основатель клуба и от внешних проблем и раздражителей его прикрывал, и на любых верхах отстаивал, и в любой момент мог дать мудрый совет. Олег Иванович сейчас вспоминает о тех днях очень часто и всегда говорит о Николае Петровиче как о человеке, благодаря которому стал в профессии тем, кем стал.

Понятно, что времена поменялись, и футбольные клубы стали работать совсем по-другому. Не могло измениться одно — молодому и талантливому тренеру всегда нужны рядом опытные и мудрые люди, которые станут его верно направлять, а когда нужно — поправлять. Проблема Абаскаля же сейчас в том, что таких в «Спартаке» нет. Наверху клуба отсутствуют те, кто готов взять личную ответственность за происходящее — как на словах, так и на деле. И это видится самой главной проблемой.

Большей, чем чисто футбольные ошибки Абаскаля и игроков.

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