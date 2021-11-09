Разбираемся в спорной ситуации матча «Урал» — «Зенит».

Спорная красная карточка

В матче 14-го тура российской премьер-лиги «Урал» и «Зенит» сыграли вничью — 0:0. Сине-бело-голубые впервые в текущем чемпионате не забили, а c 51-й минуты играли в меньшинстве — Клаудиньо был удален за фол на защитнике екатеринбуржцев Арсене Адамове. Главный арбитр встречи Игорь Панин сразу же показал бразильцу красную карточку, а ВАР не стал вмешиваться в эпизод, так как не увидел явного ошибочного решения.

ОХОХОХ! ПРЯМАЯ КРАСНАЯ КЛАУДИНЬО ?



Бразилец грубо срубил Адамова. Вопросов не было даже у Семака. Вот это поворот: https://t.co/iRP2H4G2T4 pic.twitter.com/ahY4fm7xRt — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 7, 2021

Клаудиньо попал сопернику в ногу открытыми шипами, хотя удар прошел по касательной. На следующий день после игры бразилец через «СЭ» извинился перед болельщиками:

— Я очень огорчен тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков, — сказал Клаудиньо. — У меня совершенно не было злого умысла и желания нанести травму игроку «Урала», я просто отрабатывал эпизод до конца. Однако я оставил команду в меньшинстве, и это полностью моя вина. Обещаю, что буду работать еще усерднее, чтобы впредь избегать таких ситуаций и приносить еще больше пользы «Зениту». Это первая красная карточка в моей карьере — и я сделаю все, чтобы она стала последней.

Неудаление Ракицкого

В той же встрече произошел еще один спорный эпизод. В конце первого тайма защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, имея желтую карточку, с фолом остановил перспективную атаку соперника у своей штрафной. Однако Панин не удалил украинца, а в перерыве Сергей Семак заменил защитника. При анализе эпизода с Клаудиньо судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров вспомнил о Ракицком:

— Теоретически можно было бы ограничиться желтой карточкой (удар пошел вскользь), но помня о неудалении Ярослава Ракицкого, судья достал красную и удалил Клаудиньо с поля, — отметил Бобров. — Предположу, что после игры обе команды напишут жалобы в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Посмотрим, какой вердикт она вынесет по этим эпизодам.

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча сказал, что обжаловать эпизод с Ракицким «Урал» не будет, а «Зенит», напротив, подал протест на красную карточку Клаудиньо в ЭСК:

— Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал, — сказал источник ТАСС о протесте. — Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее.

Пример Скопинцева

Красную карточку действительно могут отменить, потому что прецеденты были. В августе 2020 года в похожей ситуации защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев был удален за фол на полузащитнике «Зенита» Эмилиано Ригони. В том моменте россиянин визуально даже с большим усилием врезался в ногу аргентинца, и удар не прошел вскользь. Сперва арбитр Станислав Васильев показал предупреждение Скопинцеву, но после подсказки видеоарбитра Михаила Вилкова изменил решение на более суровое.

Удаление Дмитрия Скопинцева. Фото Скриншот трансляции.

Однако после игры «Динамо» оспорило решение судейской бригады. Экспертно-судейская комиссия РФС посчитала, что удаление необходимо отменить, а КДК РФС подтвердил ее решение.

Пример Еременко

Еще один подходящий пример — из октября 2020 года. В матче «Ростов» — «Химки» полузащитник хозяев Роман Еременко шипами влетел в бедро Ильи Кухарчука, после чего главный арбитр Василий Казарцев предъявил русскому финну прямую красную карточку. ЭСК тогда большинством голосов (4 против 2) признала удаление Еременко ошибочным, а КДК исправил решение судьи.

Удаление Романа Еременко. Фото Скриншот трансляции.

Что грозит Клаудиньо?

Но, разумеется, эти примеры не гарантия того, что бразильцу непременно отменят красную карточку. Все зависит от решения ЭСК по конкретному эпизоду. Прецеденты лишь могут повлиять на мнение экспертов, но не гарантируют отмены наказания. Теоретически его даже могут ужесточить, и Клаудиньо пропустит больше одного матча. Но вероятность, конечно, ничтожно мала: фол должен соответствовать части 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, где написано: «Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т. е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей». Очевидно, что это не случай Клаудиньо.

Поэтому варианта развития событий два — либо бразильцу оставят в силе дисквалификацию на один матч из-за красной карточки, либо отменят ее.