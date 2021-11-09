Футбол
Тинькофф РПЛ
Статьи
Таблица Календарь Статистика Новости Фото
Видео
Все материалы
Статьи   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ
Судейство

«Зенит» просит отменить удаление Клаудиньо. Это возможно — есть прецеденты

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:30
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» Удаление Дмитрия Скопинцева. Фото Скриншот трансляции. Удаление Романа Еременко. Фото Скриншот трансляции.
Клаудиньо. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Теги:
Разбираемся в спорной ситуации матча «Урал» — «Зенит».
7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Удаление Клаудиньо. «Зенит» побледнел, Клаудиньо — покраснел. Чемпионы не забили «Уралу»

Спорная красная карточка

В матче 14-го тура российской премьер-лиги «Урал» и «Зенит» сыграли вничью — 0:0. Сине-бело-голубые впервые в текущем чемпионате не забили, а c 51-й минуты играли в меньшинстве — Клаудиньо был удален за фол на защитнике екатеринбуржцев Арсене Адамове. Главный арбитр встречи Игорь Панин сразу же показал бразильцу красную карточку, а ВАР не стал вмешиваться в эпизод, так как не увидел явного ошибочного решения.

Клаудиньо попал сопернику в ногу открытыми шипами, хотя удар прошел по касательной. На следующий день после игры бразилец через «СЭ» извинился перед болельщиками:

— Я очень огорчен тем, что произошло в Екатеринбурге, и прошу прощения у команды и болельщиков, — сказал Клаудиньо. — У меня совершенно не было злого умысла и желания нанести травму игроку «Урала», я просто отрабатывал эпизод до конца. Однако я оставил команду в меньшинстве, и это полностью моя вина. Обещаю, что буду работать еще усерднее, чтобы впредь избегать таких ситуаций и приносить еще больше пользы «Зениту». Это первая красная карточка в моей карьере — и я сделаю все, чтобы она стала последней.

7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Главный арбитр матча Игорь Панин показывает желтую карточку Ярославу Ракицкому. «Судья в Екатеринбурге как себя чувствует?» Что говорят о скандале в матче «Урал» — «Зенит»

Неудаление Ракицкого

В той же встрече произошел еще один спорный эпизод. В конце первого тайма защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий, имея желтую карточку, с фолом остановил перспективную атаку соперника у своей штрафной. Однако Панин не удалил украинца, а в перерыве Сергей Семак заменил защитника. При анализе эпизода с Клаудиньо судейский эксперт «СЭ» Александр Бобров вспомнил о Ракицком:

— Теоретически можно было бы ограничиться желтой карточкой (удар пошел вскользь), но помня о неудалении Ярослава Ракицкого, судья достал красную и удалил Клаудиньо с поля, — отметил Бобров. — Предположу, что после игры обе команды напишут жалобы в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Посмотрим, какой вердикт она вынесет по этим эпизодам.

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча сказал, что обжаловать эпизод с Ракицким «Урал» не будет, а «Зенит», напротив, подал протест на красную карточку Клаудиньо в ЭСК:

— Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал, — сказал источник ТАСС о протесте. — Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее.

Пример Скопинцева

Красную карточку действительно могут отменить, потому что прецеденты были. В августе 2020 года в похожей ситуации защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев был удален за фол на полузащитнике «Зенита» Эмилиано Ригони. В том моменте россиянин визуально даже с большим усилием врезался в ногу аргентинца, и удар не прошел вскользь. Сперва арбитр Станислав Васильев показал предупреждение Скопинцеву, но после подсказки видеоарбитра Михаила Вилкова изменил решение на более суровое.

Удаление Дмитрия Скопинцева. Фото Скриншот трансляции.
Удаление Дмитрия Скопинцева. Фото Скриншот трансляции.

Однако после игры «Динамо» оспорило решение судейской бригады. Экспертно-судейская комиссия РФС посчитала, что удаление необходимо отменить, а КДК РФС подтвердил ее решение.

Роман Еременко. «Дело Еременко» больше не повторится, но очки «Спартаку» не вернут. РФС изменил дисциплинарный регламент

Пример Еременко

Еще один подходящий пример — из октября 2020 года. В матче «Ростов» — «Химки» полузащитник хозяев Роман Еременко шипами влетел в бедро Ильи Кухарчука, после чего главный арбитр Василий Казарцев предъявил русскому финну прямую красную карточку. ЭСК тогда большинством голосов (4 против 2) признала удаление Еременко ошибочным, а КДК исправил решение судьи.

Удаление Романа Еременко. Фото Скриншот трансляции.
Удаление Романа Еременко. Фото Скриншот трансляции.
7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Артем Дзюба. «Дзюба — пешеход, Ловрен не бежит. Так чемпионами не становятся». Орлов — о матче «Урал» — «Зенит»

Что грозит Клаудиньо?

Но, разумеется, эти примеры не гарантия того, что бразильцу непременно отменят красную карточку. Все зависит от решения ЭСК по конкретному эпизоду. Прецеденты лишь могут повлиять на мнение экспертов, но не гарантируют отмены наказания. Теоретически его даже могут ужесточить, и Клаудиньо пропустит больше одного матча. Но вероятность, конечно, ничтожно мала: фол должен соответствовать части 2 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС, где написано: «Серьезное нарушение правил игры (грубая игра), т. е. использование игроком чрезмерной силы или жестокости против соперника в борьбе за мяч, находящийся в игре, в т. ч. толчок, удар, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока — наказывается дисквалификацией до 3 (трех) матчей». Очевидно, что это не случай Клаудиньо.

Поэтому варианта развития событий два — либо бразильцу оставят в силе дисквалификацию на один матч из-за красной карточки, либо отменят ее.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Гоша Чернов все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
Эксперт указал на планы Украины захватить Донбасс с помощью кораблей США
37
144
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры
Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 15-й тур: расписание и результаты матчей, «Краснодар» — «Спартак» и другие игры, новости и обзоры