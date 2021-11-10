«Ваноли умеет выносить мозг игрокам». Интервью бывшего партнера потенциального тренера «Спартака»

Взгляд из Италии на возможного сменщика Руя Витории.

Своим мнением о 49-летнем специалисте, который, по данным «СЭ», может в декабре сменить Руя Виторию, с нами поделился обладатель Кубка УЕФА-1994 в составе «Интера» Массимо Паганин. Он выступал вместе с Паоло Ваноли в «Виченце» в 2005 году и в греческом «Акратитосе» в 2005-2006-м, а также проходил с ним обучение для получения тренерской лицензии.

— Что знаете о Ваноли и «Спартаке»? — вопрос Паганину.

— Поначалу все в Италии были уверены, что Паоло вместе с Антонио Конте идет в «Тоттенхэм». Но теперь тут пишут, что он действительно ведет переговоры с московским клубом. И наши общие знакомые это тоже слышали. Кроме того, Ваноли вроде бы позвал с собой в качестве одного из помощников Марко Донадела, работавшего в «Фиорентине» ассистентом Чезаре Пранделли.

— Вы с Паоло из одного поколения, выступали в одно время и даже пересекались в двух командах. Что скажете о нем?

— Это большой профессионал своего дела. В серии А мы играли только друг против друга, но в двух других турнирах оказывались в одном клубе: один раз в Греции, в «Акратитосе», другой — в «Виченце» в серии В.

Достаточно посмотреть на послужной список Ваноли, чтобы понять, насколько это качественный защитник. Человек был в составе той звездной «Пармы», которая взяла Кубок УЕФА в московском финале против «Марселя» в 1999-м, забил в том матче гол, брал с ней титулы и в Италии. Паоло играл за сильную «Фиорентину», победившую в нашем национальном Кубке в 2001-м. Перед Евро-2000 Ваноли входил в число кандидатов в сборную Италии при Дино Дзоффе — она остановилась в одном шаге от золота.

Массимо Паганин. Фото Getty Images

— Действительно, о Ваноли-футболисте информации немало. Но в России никто не знает Ваноли-тренера...

— Мы вместе получали лицензию. Помню, что он еще в ходе карьеры говорил, что собирается тренировать. В итоге Паоло почти десять лет проработал в системе нашей федерации, где одно время входил в штаб «Скуадры адзурры» при Джан Пьеро Вентуре.

Затем Ваноли стал помощником Антонио Конте — сначала в «Челси», потом в «Интере». Да, самостоятельно Паоло пока работал только с молодежными коллективами, так что «Спартак», если он там окажется, станет для него первым подобным опытом во взрослом футболе.

Ну а в качестве главного тренера сборной U-19 он стал вторым на чемпионате Европы в 2016 году. Тогда Италия, где выступали известные сейчас ребята Мерет, Димарко, Барелла и Локателли, уступила в финале Франции с Мбаппе в составе.

— Какой философии придерживается Ваноли? Что он перенял у Конте?

— Что касается схем, то Паоло видится мне гибким специалистом, а не догматиком. В том самом финале европейского первенства для 19-летних Ваноли, если не ошибаюсь, применил расстановку 4-4-2. Конте же чаще использовал систему 3-5-2, а ведь Паоло был в его штабе отнюдь не последним винтиком. Тактический вариант 4-3-3 Ваноли тоже хорошо знает.

От Конте он перенял жесткий характер, маниакальную работоспособность и въедливость, внимание к мельчайшим деталям тренировочного процесса. Уверяю вас, что Паоло умеет выносить мозг своим игрокам. (Смеется.) При этом вне поля это хороший отец и примерный семьянин (Ваноли с супругой воспитывают троих детей. — Прим. Г. К.).

Паоло Ваноли. Фото Global Look Press

Кстати, его брат Родолфо — тоже профессиональный тренер. Ваноли-старший сейчас работает в Словении, где в 2016-м взял чемпионский титул во главе «Олимпии» из Любляны.

— Как у Паоло с английским языком?

— Не на максимальном уровне, но Ваноли справляется, это точно. Не зря же он год провел в Шотландии в «Рейнджерс» из Глазго.

— Любопытно получается: если Ваноли примет «Спартак», то у вас окажется сразу два бывших партнера, которые впоследствии становились главными тренерами красно-белых.

— Это точно! (Смеется.) С Массимо Каррерой мы вместе играли за «Аталанту». Его обожали в Бергамо, да и сейчас не забыли. Настоящий боец, просто несгибаемый футболист!

— Каррера стал со «Спартаком» чемпионом России. А чего болельщикам ждать от Ваноли?

— Это, повторю, настоящий профессионал, помешанный на футболе, и качественный тренер. Предсказывать, что у него получится, если он заключит контракт со «Спартаком», не берусь, но точно уверен в одном — Паоло сделает все, чтобы выжать максимум из своей работы.