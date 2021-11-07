«Судья в Екатеринбурге как себя чувствует?» Что говорят о скандале в матче «Урал» — «Зенит»
После крупных побед над «Спартаком» и «Динамо» «Зенит» неожиданно притормозил «Урал». Матч в Екатеринбурге закончился вничью (0:0), причем команда Сергея Семака доигрывала вдесятером — на 51-й минуте прямую красную получил Клаудиньо.
Лидер должен был остаться в меньшинстве еще в первом тайме. Перед свистком на перерыв Ярослав Ракицкий прервал фолом опасную атаку у штрафной «Зенита», но рефери Игорь Панин не показал Ракицкому предупреждение, которое стало бы для игрока вторым.
Это решение взорвало соцсети. Известные журналисты, комментаторы и болельщики признали: судья ошибся в пользу «Зенита».
«Ну, это чистая желтая! Судья, ау!» — написал в Twitter Константин Генич.
Ну, это чистая желтая!!! Судья, ау???— Константин Генич (@GenichK) November 7, 2021
Коллегу поддержал Георгий Черданцев: «Судья в Екатеринбурге себя как чувствует?»
Судья в Екатеринбурге себя как чувствует?— Cherdantsev (@cherdantsev) November 7, 2021
«Вторая желтая. Ну а как?» — недоумевает Денис Казанский.
2 желтая. Ну а как?— Kazansky Den (@kazanskyden79) November 7, 2021
Большая часть болельщиков также считает, что Ракицкому стоило показать вторую желтую.
«Реф, конечно, простил», — написал Pafnuti1980.
Ракицкий сфолил на 2ю желтую. Реф конечно простил )))— Pafnuti (@Pafnuti1980) November 7, 2021
Отсылка к недавнему выезду «Локомотива» в Стамбул, где Дмитрий Живоглядов дважды увидел перед собой карточку, но остался на поле.
Ракицкий думает что он Живоглядов— Hulk & Witsel (@hulk_witsel) November 7, 2021
Есть и те, кто считает иначе: «Да какая желтая, там игрок сам заваливался. Ракицкий еле дотронулся».
Да какая желтая, там игрок сам заваливался, Ракицкий еле дотронулся.— Владислав (@RPL_in_my_heart) November 7, 2021
Показательно, что в перерыве Семак заменил Ракицкого, но «Зенит» все равно остался в меньшинстве. Интересно, получил бы Клаудиньо прямую красную за свой фол, если бы не эпизод с Ракицким?
Я вот на 100% уверен, что если бы судейка удалил Ракицкого в первом тайме вот этой истории с красной карточкой Клаудиньо не было. Зенит конечно живет в своей параллельной реальности, где есть свои правила и все игроки просто должны им уступать просто так)— Ivan Makarov (@Ivan_Makki) November 7, 2021
Вдесятером «Зенит» не пропустил, но и не забил. Несмотря на это, питерский клуб остался на первом месте в РПЛ.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю