В соцсетях считают, что «Зениту» подсуживали.

После крупных побед над «Спартаком» и «Динамо» «Зенит» неожиданно притормозил «Урал». Матч в Екатеринбурге закончился вничью (0:0), причем команда Сергея Семака доигрывала вдесятером — на 51-й минуте прямую красную получил Клаудиньо.

Лидер должен был остаться в меньшинстве еще в первом тайме. Перед свистком на перерыв Ярослав Ракицкий прервал фолом опасную атаку у штрафной «Зенита», но рефери Игорь Панин не показал Ракицкому предупреждение, которое стало бы для игрока вторым.

7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Момент с Ярославом Ракицким в матче.

7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Момент с Ярославом Ракицким в матче.

Это решение взорвало соцсети. Известные журналисты, комментаторы и болельщики признали: судья ошибся в пользу «Зенита».

«Ну, это чистая желтая! Судья, ау!» — написал в Twitter Константин Генич.

Ну, это чистая желтая!!! Судья, ау??? — Константин Генич (@GenichK) November 7, 2021

Коллегу поддержал Георгий Черданцев: «Судья в Екатеринбурге себя как чувствует?»

Судья в Екатеринбурге себя как чувствует? — Cherdantsev (@cherdantsev) November 7, 2021

«Вторая желтая. Ну а как?» — недоумевает Денис Казанский.

2 желтая. Ну а как? — Kazansky Den (@kazanskyden79) November 7, 2021

Большая часть болельщиков также считает, что Ракицкому стоило показать вторую желтую.

«Реф, конечно, простил», — написал Pafnuti1980.

Ракицкий сфолил на 2ю желтую. Реф конечно простил ))) — Pafnuti (@Pafnuti1980) November 7, 2021

Отсылка к недавнему выезду «Локомотива» в Стамбул, где Дмитрий Живоглядов дважды увидел перед собой карточку, но остался на поле.

Ракицкий думает что он Живоглядов — Hulk & Witsel (@hulk_witsel) November 7, 2021

Есть и те, кто считает иначе: «Да какая желтая, там игрок сам заваливался. Ракицкий еле дотронулся».

Да какая желтая, там игрок сам заваливался, Ракицкий еле дотронулся. — Владислав (@RPL_in_my_heart) November 7, 2021

Показательно, что в перерыве Семак заменил Ракицкого, но «Зенит» все равно остался в меньшинстве. Интересно, получил бы Клаудиньо прямую красную за свой фол, если бы не эпизод с Ракицким?

Я вот на 100% уверен, что если бы судейка удалил Ракицкого в первом тайме вот этой истории с красной карточкой Клаудиньо не было. Зенит конечно живет в своей параллельной реальности, где есть свои правила и все игроки просто должны им уступать просто так) — Ivan Makarov (@Ivan_Makki) November 7, 2021

Вдесятером «Зенит» не пропустил, но и не забил. Несмотря на это, питерский клуб остался на первом месте в РПЛ.