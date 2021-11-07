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Судейство

«Судья в Екатеринбурге как себя чувствует?» Что говорят о скандале в матче «Урал» — «Зенит»

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 16:50
7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Главный арбитр матча Игорь Панин показывает желтую карточку Ярославу Ракицкому. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит» 7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Момент с Ярославом Ракицким в матче. 7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Момент с Ярославом Ракицким в матче.
7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Главный арбитр матча Игорь Панин показывает желтую карточку Ярославу Ракицкому. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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В соцсетях считают, что «Зениту» подсуживали.
Урал — Зенит
7&nbsp;ноября. Екатеринбург. &laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; 0:0. Удаление Клаудиньо. «Зенит» побледнел, Клаудиньо — покраснел. Чемпионы не забили «Уралу»

После крупных побед над «Спартаком» и «Динамо» «Зенит» неожиданно притормозил «Урал». Матч в Екатеринбурге закончился вничью (0:0), причем команда Сергея Семака доигрывала вдесятером — на 51-й минуте прямую красную получил Клаудиньо.

Лидер должен был остаться в меньшинстве еще в первом тайме. Перед свистком на перерыв Ярослав Ракицкий прервал фолом опасную атаку у штрафной «Зенита», но рефери Игорь Панин не показал Ракицкому предупреждение, которое стало бы для игрока вторым.

7 ноября. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 0:0. Момент с Ярославом Ракицким в матче.
7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Момент с Ярославом Ракицким в матче.
7 ноября. Екатеринбург. "Урал" - "Зенит" - 0:0. Момент с Ярославом Ракицким в матче.
7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Момент с Ярославом Ракицким в матче.

Это решение взорвало соцсети. Известные журналисты, комментаторы и болельщики признали: судья ошибся в пользу «Зенита».

«Ну, это чистая желтая! Судья, ау!» — написал в Twitter Константин Генич.

Коллегу поддержал Георгий Черданцев: «Судья в Екатеринбурге себя как чувствует?»

«Вторая желтая. Ну а как?» — недоумевает Денис Казанский.

Большая часть болельщиков также считает, что Ракицкому стоило показать вторую желтую.

«Реф, конечно, простил», — написал Pafnuti1980.

Отсылка к недавнему выезду «Локомотива» в Стамбул, где Дмитрий Живоглядов дважды увидел перед собой карточку, но остался на поле.

Есть и те, кто считает иначе: «Да какая желтая, там игрок сам заваливался. Ракицкий еле дотронулся».

Показательно, что в перерыве Семак заменил Ракицкого, но «Зенит» все равно остался в меньшинстве. Интересно, получил бы Клаудиньо прямую красную за свой фол, если бы не эпизод с Ракицким?

Вдесятером «Зенит» не пропустил, но и не забил. Несмотря на это, питерский клуб остался на первом месте в РПЛ.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Николай Егорычев все материалы автора

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