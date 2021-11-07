Сине-бело-голубые почти тайм играли в меньшинстве и впервые в текущем чемпионате не забили — 0:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

14-й тур

«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Мамин, Гогличидзе, Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Йовичич (Гагнидзе, 70), Колесниченко (Железнов, 81), Аугустыняк, Бикфалви.

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Ерохин, 46), Караваев, Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел (Мостовой, 86), Клаудиньо, Дзюба (Малком, 46), Азмун.

Предупреждения: Егорычев, 20. Ракицкий, 34. Чистяков, 87.

Удаление: Клаудиньо, 51.

Судьи: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).

ВАР: Амелин (Тула). Мосякин (Москва).

7 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Проблемы с настроем

Матчи РПЛ после игр в Лиге чемпионов опасны для любой команды. Сначала ты настраиваешься на европейский топ-клуб и оставляешь ему все силы и эмоции, а всего через несколько дней должен искать мотивацию во встрече с аутсайдером.

Судя по всему, «Зенит» провалил старт матча в Екатеринбурге именно из-за неправильного настроя. Гости много владели мячом, но в первые 20 минут вообще не били по воротам. Неудивительно, что Семак в первом тайме заметно нервничал. «Урал», напротив, атаковал острее, хотя и традиционно вышел без номинальных нападающих. На 22-й минуте Бикфалви чуть не сотворил шедевр — Кержаков вытащил мяч из «девятки» после дальнего удара румына.

Смена вратаря

Да, в воротах у «Зенита» вышел Кержаков. Но это не решение тренера. В игре с «Ювентусом» Станислав Крицюк действовал неуверенно, однако он еще и получил небольшое повреждение. Семак перед вылетом в Екатеринбург рассказал о проблемах Крицюка со здоровьем, и голкипер не попал даже в заявку.

Для Кержакова это мощный шанс вернуть статус первого номера. После возвращения в «Зенит» из Оренбурга в 2017 году Михаил закрепился в качестве надежного дублера, но безоговорочно основным он никогда не считался. Уход Лунева вроде бы открыл ему путь в ворота, однако «Зенит» перед закрытием трансферного окна купил Крицюка. Станислав пока не восхищает, так что Кержаков вправе рассчитывать на повышение.

Любопытная тактика

Вратарская перестановка — вынужденная, а вот расстановку Семак поменял осознанно. «Зенит» выстроился по забытой схеме 5-3-2 — последний раз штаб Сергея Богдановича примерял ее на команду целых два года назад в домашнем матче с «Лейпцигом» (0:2). В том же октябре «Зенит» оделся в 5-3-2 в Екатеринбурге — и победил со счетом 3:1.

Понятно, по какой причине Семак решил переключиться. «Урал» в первых 13 турах РПЛ забил ничтожные пять мячей и внешне не выглядел угрожающе. Поэтому можно было сыграть активнее в атаке и попробовать взять свое числом. Однако все обернулось катастрофическим первым таймом. Это были худшие 45 минут «Зенита» в сезоне. Даже в проигранных матчах с «Сочи» и «Арсеналом» чемпионы России регулярно создавали моменты, а здесь — импотенция в нападении. Только на 42-й минуте Клаудиньо неплохо пробил из-за пределов штрафной.

Ракицкого спасли от удаления

Первый тайм «Зенита» уместно описать словом «разочарование». Пешеходный темп, отсутствие моментов, призраки Азмуна и Дзюбы, необъяснимые ошибки Ракицкого. Украинца боготворили все сине-бело-голубые соцсети после блестящего матча с «Динамо», болельщики призывали сейчас же подписать с защитником новый контракт. Но игру с «Уралом» Ракицкий провалил. Он несколько раз упускал Бикфалви, а в конце первого тайма совершил два странных фола.

Первый закончился справедливой желтой карточкой — Ракицкий зачем-то решил в центре поля сыграть пяткой, после чего попытался исправиться, сорвав атаку. А прямо перед перерывом украинец уронил Кулакова перед входом в штрафную, но арбитр Игорь Панин почему-то решил не наказывать защитника вторым предупреждением.

Красная карточка Клаудиньо

Разумеется, в перерыве Семак убрал Ракицкого с поля, а с ним и инертного Дзюбу. Вышли Малком и Ерохин, «Зенит» перестроился на блок с четырьмя защитниками, но разогнаться не успел — Клаудиньо внезапно получил красную карточку за то, что пошел двумя ногами в голеностоп Адамова. Можно сказать, что Панин оправдался за неудаление Ракицкого, хотя формальные признаки для сурового наказания были, а ВАР отменять карточку не стал.

После удаления «Зенит» перестроился на 4-4-1 с Азмуном в качестве единственного форварда, но продолжал владеть мячом больше, пусть и не с таким гигантским преимуществом, как до перерыва. «Урал» стал играть смелее, но как будто побаивался соперника. Этот матч лишний раз обнажил причины того, почему у екатеринбуржцев катастрофически мало голов. Команда почти не создает моменты даже при игре в большинстве.

Вряд ли «Урал» доволен нулевой ничьей в такой ситуации. «Зенит» — тоже. Лидеры РПЛ провели ужасный матч даже с учетом удаления. Минимум голевых моментов, слабый темп и первый матч в текущем чемпионате без забитых мячей. Плюс для «Зенита» только в том, что удалось хотя бы не проиграть, а Кержаков провел встречу на ноль.