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«Зенит» побледнел, Клаудиньо — покраснел. Чемпионы не забили «Уралу»

Гоша Чернов
Гоша Чернов
Корреспондент
Сегодня, 16:20
7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Удаление Клаудиньо. Фото ФК «Зенит» 7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Малком в окружении игроков «Урала». Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
7 ноября. Екатеринбург. «Урал» — «Зенит» — 0:0. Удаление Клаудиньо. Фото ФК «Зенит»
Теги:
Сине-бело-голубые почти тайм играли в меньшинстве и впервые в текущем чемпионате не забили — 0:0.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
14-й тур
«Урал» (Екатеринбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:0
«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Мамин, Гогличидзе, Адамов, Кузьмичев, Кулаков, Егорычев (Гаджимурадов, 74), Йовичич (Гагнидзе, 70), Колесниченко (Железнов, 81), Аугустыняк, Бикфалви.
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Ловрен, Ракицкий (Ерохин, 46), Караваев, Чистяков, Круговой, Барриос, Вендел (Мостовой, 86), Клаудиньо, Дзюба (Малком, 46), Азмун.
Предупреждения: Егорычев, 20. Ракицкий, 34. Чистяков, 87.
Удаление: Клаудиньо, 51.
Судьи: Панин (Дмитров). Стипиди (Краснодар), Богданов (Верея).
ВАР: Амелин (Тула). Мосякин (Москва).
7 ноября. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».

Футболисты &laquo;Спартака&raquo;. РПЛ, расписание матчей 14-го тура, «Динамо» обыграло «Краснодар», «Спартак» — «Локо» и другие

Проблемы с настроем

Матчи РПЛ после игр в Лиге чемпионов опасны для любой команды. Сначала ты настраиваешься на европейский топ-клуб и оставляешь ему все силы и эмоции, а всего через несколько дней должен искать мотивацию во встрече с аутсайдером.

Судя по всему, «Зенит» провалил старт матча в Екатеринбурге именно из-за неправильного настроя. Гости много владели мячом, но в первые 20 минут вообще не били по воротам. Неудивительно, что Семак в первом тайме заметно нервничал. «Урал», напротив, атаковал острее, хотя и традиционно вышел без номинальных нападающих. На 22-й минуте Бикфалви чуть не сотворил шедевр — Кержаков вытащил мяч из «девятки» после дальнего удара румына.

Смена вратаря

Да, в воротах у «Зенита» вышел Кержаков. Но это не решение тренера. В игре с «Ювентусом» Станислав Крицюк действовал неуверенно, однако он еще и получил небольшое повреждение. Семак перед вылетом в Екатеринбург рассказал о проблемах Крицюка со здоровьем, и голкипер не попал даже в заявку.

Для Кержакова это мощный шанс вернуть статус первого номера. После возвращения в «Зенит» из Оренбурга в 2017 году Михаил закрепился в качестве надежного дублера, но безоговорочно основным он никогда не считался. Уход Лунева вроде бы открыл ему путь в ворота, однако «Зенит» перед закрытием трансферного окна купил Крицюка. Станислав пока не восхищает, так что Кержаков вправе рассчитывать на повышение.

Любопытная тактика

Вратарская перестановка — вынужденная, а вот расстановку Семак поменял осознанно. «Зенит» выстроился по забытой схеме 5-3-2 — последний раз штаб Сергея Богдановича примерял ее на команду целых два года назад в домашнем матче с «Лейпцигом» (0:2). В том же октябре «Зенит» оделся в 5-3-2 в Екатеринбурге — и победил со счетом 3:1.

Понятно, по какой причине Семак решил переключиться. «Урал» в первых 13 турах РПЛ забил ничтожные пять мячей и внешне не выглядел угрожающе. Поэтому можно было сыграть активнее в атаке и попробовать взять свое числом. Однако все обернулось катастрофическим первым таймом. Это были худшие 45 минут «Зенита» в сезоне. Даже в проигранных матчах с «Сочи» и «Арсеналом» чемпионы России регулярно создавали моменты, а здесь — импотенция в нападении. Только на 42-й минуте Клаудиньо неплохо пробил из-за пределов штрафной.

&laquo;Урал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo;: арбитр удалил полузащитника &laquo;Зенита&raquo; Клаудиньо. «Урал» — «Зенит»: удаление Клаудиньо — отмазка за неудаление Ракицкого

Ракицкого спасли от удаления

Первый тайм «Зенита» уместно описать словом «разочарование». Пешеходный темп, отсутствие моментов, призраки Азмуна и Дзюбы, необъяснимые ошибки Ракицкого. Украинца боготворили все сине-бело-голубые соцсети после блестящего матча с «Динамо», болельщики призывали сейчас же подписать с защитником новый контракт. Но игру с «Уралом» Ракицкий провалил. Он несколько раз упускал Бикфалви, а в конце первого тайма совершил два странных фола.

Первый закончился справедливой желтой карточкой — Ракицкий зачем-то решил в центре поля сыграть пяткой, после чего попытался исправиться, сорвав атаку. А прямо перед перерывом украинец уронил Кулакова перед входом в штрафную, но арбитр Игорь Панин почему-то решил не наказывать защитника вторым предупреждением.

Красная карточка Клаудиньо

Разумеется, в перерыве Семак убрал Ракицкого с поля, а с ним и инертного Дзюбу. Вышли Малком и Ерохин, «Зенит» перестроился на блок с четырьмя защитниками, но разогнаться не успел — Клаудиньо внезапно получил красную карточку за то, что пошел двумя ногами в голеностоп Адамова. Можно сказать, что Панин оправдался за неудаление Ракицкого, хотя формальные признаки для сурового наказания были, а ВАР отменять карточку не стал.

После удаления «Зенит» перестроился на 4-4-1 с Азмуном в качестве единственного форварда, но продолжал владеть мячом больше, пусть и не с таким гигантским преимуществом, как до перерыва. «Урал» стал играть смелее, но как будто побаивался соперника. Этот матч лишний раз обнажил причины того, почему у екатеринбуржцев катастрофически мало голов. Команда почти не создает моменты даже при игре в большинстве.

Вряд ли «Урал» доволен нулевой ничьей в такой ситуации. «Зенит» — тоже. Лидеры РПЛ провели ужасный матч даже с учетом удаления. Минимум голевых моментов, слабый темп и первый матч в текущем чемпионате без забитых мячей. Плюс для «Зенита» только в том, что удалось хотя бы не проиграть, а Кержаков провел встречу на ноль.

Урал — Зенит

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
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  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 0
Манчестер Сити 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Краснодар 0
Матч завершен

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43

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Гоша Чернов все материалы автора

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Материалы сюжета: РПЛ 2021/22, 14-й тур: расписание и результаты матчей, «Спартак» — «Локомотив», «Сочи» — ЦСКА, «Динамо» — «Краснодар» и другие игры, новости и обзоры