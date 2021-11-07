«Урал» — «Зенит»: удаление Клаудиньо — отмазка за неудаление Ракицкого
На 51-й минуте матча 14-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» арбитр Игорь Панин был вынужден применить дисциплинарную санкцию к Клаудиньо.
Бразилец в борьбе с Арсеном Адамовым сыграл безрассудно и попал сопернику шипами в ногу.
Теоретически можно было бы ограничиться желтой карточкой (удар пошел вскользь), но помня о неудалении Ярослава Ракицкого, судья достал красную и удалил Клаудиньо с поля.
Предположу, что после игры обе команды напишут жалобы в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС. Посмотрим, какой вердикт она вынесет по этим эпизодам.
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