Ямаль может забрать «Золотой мяч» у Кейна. Любовь к молодому испанцу слишком велика

Шансы Ламина на награду резко выросли, хотя англичанин провел исторический сезон.

Ламин Ямаль снова дал повод восхищаться. 29 сентября он оформил дубль и отдал голевую передачу в матче с Хорватией, а Испания победила со счетом 4:1. Тремя днями ранее вингер забил на «Уэмбли», где чемпионы мира обыграли Англию.

К моменту окончания голосования за «Золотой мяч» шансы Ямаля на победу у букмекеров почти сравнялись с шансами Харри Кейна. В опубликованном 30 сентября обзоре коэффициентов Bookies.com оба уже делят статус фаворита, хотя прежде англичанин уверенно лидировал. Шансы Ламина резко подскочили вверх в последние пару дней.

Что изменилось за последнее время и почему молодой испанец теперь настолько близок к награде? Тема глубже, чем кажется.

Голосование уже закончилось

Сначала разберемся с датами. Последним днем голосования было 28 сентября, поэтому встреча с Хорватией состоялась уже после его завершения. Есть и более существенная деталь. По официальному регламенту оценивать нужно выступления с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026-го. Последний день этого периода совпадает с финалом чемпионата мира.

Начало сезона-2026/27 вообще не должно учитываться при выборе лучшего футболиста предыдущего. Однако мы понимаем, что умы и сердца голосующих все-таки подвержены влиянию текущих событий. Последние впечатления могут затмевать то, что происходило несколько месяцев назад.

Матч с Хорватией уже ничего не мог изменить в бюллетенях, а вот встреча с Англией могла повлиять на тех, кто еще сомневался. Ямаль забил, Испания выиграла, а Кейн, тоже отличившийся с игры, не реализовал пенальти. Для голосующего, который до последнего выбирал между ними, такой вечер мог стать дополнительным аргументом в пользу испанца. Хотя по регламенту не должен был.

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Не лучший ЧМ Ямаля

Кандидатура Ямаля сама по себе не вызывает недоумения. Он выиграл чемпионат Испании, получил награду лучшему игроку Ла лиги и закончил клубный сезон с 24 голами и 17 результативными передачами в 45 матчах. Это прекрасные показатели для вингера любого возраста.

Затем Ламин стал чемпионом мира. Такой набор достижений дает право претендовать на главную индивидуальную награду в футболе. Но организаторы ставят личные выступления на первое место среди критериев, а командные успехи на второе. Вопрос в том, насколько вклад Ямаля превосходил вклад конкурентов.

На ЧМ испанец забил 1 мяч и не отдал ни одной голевой передачи. Единственный гол пришелся на встречу с Саудовской Аравией. Турнир точно не стал персональным триумфом Ламина, хотя бесполезным вингер тоже не был. Он стягивал на себя внимание соперников, а в полуфинале с Францией заработал пенальти, с которого был забит победный мяч.

И все же лучшим футболистом чемпионата мира признали Родри. Даже приз лучшему молодому игроку получил другой испанец, Пау Кубарси. Если главный аргумент в пользу Ямаля кроется в клубном сезоне, давайте сравним его с Кейном.

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Исторический сезон Кейна

У Харри 61 гол в 51 матче за «Баварию». Только в Бундеслиге он забил 36 раз и завоевал «Золотую бутсу». Команда выиграла чемпионат и Кубок Германии, причем в кубковом финале Кейн оформил хет-трик. В Лиге чемпионов англичанин отличился 14 раз, а на мировом первенстве добавил еще 6 мячей и помог британцам взять бронзу.

С учетом сборной за прошлый сезон у Кейна набралось аж 73 гола в 65 матчах. Среди звезд ведущих европейских чемпионатов в XXI веке выше за один сезон поднимался только Лионель Месси с 82 мячами в сезоне-2011/12. Можно сколько угодно рассуждать о том, что статистика не должна определять все, и делать скидку на Бундеслигу, но Харри выдал исторический результат. Только представьте, даже у Криштиану Роналду за всю карьеру не было настолько результативного сезона.

Помимо этих цифр, Кейн совершает революцию в представлении о том, насколько универсальным может быть центральный нападающий. Харри оказывается практически в любой точке поля. Он не ограничивается походами за мячом в зону «десятки», а регулярно опускается в опорную зону и помогает в обороне. При этом умудряется сохранять невероятную результативность. Именно сочетание такого объема работы с бомбардирскими показателями и поражает.

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Магия Ямаля

Как тогда объяснить, почему Ламин оценивается примерно наравне с Кейном в гонке за «Золотой мяч»? Одно из объяснений лежит в огромной любви к молодой суперзвезде. Ее влияние чувствовалось еще год назад, когда Ямаль довольно неожиданно занял второе место в голосовании, уступив только Усману Дембеле. Испанец опередил даже партнера по команде Рафинью, которого многие считали главным конкурентом Дембеле от «Барселоны» в том году. В итоге бразилец занял всего лишь пятое место. Именно тогда стало ясно, какое пристрастие есть у голосующих к молодому вингеру.

Игра Ламина действительно магическая. Дриблинг, тривелы (технические элементы, выполняемые «шведкой»), дальние удары, постоянные попытки обострить или обвести вообще всех соперников на поле. Многие особенно прочувствовали это после полуфиналов ЛЧ с «Интером» в 2025 году. Ямаль словно вернул миллионам болельщиков ту сказку, то непередаваемое иррациональное ощущение от футбола, которое многие испытывали в детстве, наблюдая за Роналдиньо, молодым Месси, Неймаром и другими кудесниками.

Из-за этих чувств Ламина нередко уже называют лучшим футболистом мира. Одними цифрами такую оценку не объяснить. Например, у выступающего на той же позиции Майкла Олисе за прошлый клубный сезон больше результативных действий: 22 гола и 26 передач в 52 матчах против 24+17 в 45 встречах у Ямаля. То есть на деле Ямаль, возможно, даже не лучший правый вингер мира, но есть большое количество людей, кто уже на протяжении полутора лет считает, что он номер один во всем футболе.

И дело даже не в трофеях, тем более Лига чемпионов ему пока не покорилась. Причина такой любви именно в ощущении магии на поле, которая многих попросту свела с ума.

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По пути Месси и Роналду

Похожее происходило с Роналду и Месси, которые на двоих собрали аж 13 «Золотых мячей». Думаю, многие согласятся, что были годы, когда награда по справедливости должна была достаться кому-то другому. Но всеобъемлющая любовь к этим футболистам давала им преимущество даже в спорных случаях. Сейчас кажется, что с Ямалем будет происходить то же самое.

Если все продолжится в таком темпе, Ламин вполне может замахнуться на соперничество с Роналду и Месси по количеству наград. Народная любовь и очарование его футболом будут помогать испанцу побеждать и там, где без этого пристрастия первым выбрали бы другого.

У Ямаля все впереди, ему только 19 лет. Скорее всего, он возьмет «Золотой мяч» по ходу своей карьеры, причем не единожды. Поэтому особенно хочется, чтобы на этот раз награду получил Кейн, которому уже 33. Едва ли у него когда-нибудь будет такой же хороший шанс. Харри заслуживает этот приз тем, как бьет рекорды и расширяет наше представление о возможностях центрального нападающего. Но есть ощущение, что магия Ламина на этот раз перевесит все.

